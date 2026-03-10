Vízilabda: több csapat az aranyéremre hajt a fiú ifjúsági bajnokságban
Ebben az évadban is magas színvonal és kiélezett mérkőzések jellemzik a fiú ifjúsági vízilabda-bajnokságot, melynek középszakaszi felsőházában tizenkét együttes küzd a minél jobb pozícióért.
A bajnokság egyenes kieséses lebonyolítású, háromnapos nyolcas döntővel ér véget, amely minden bizonnyal ezen szezon zárásaként is
nagy izgalmakat és szoros találkozókat ígér.
Tavaly az aranyérmet végül az FTC fiataljai szerezték meg, miután a döntőben 13–11-re múlták felül a KSI-t. A Szűcs Levente által irányított Ferencvárosban nyolc különböző játékos is gólt szerzett a fináléban, a legeredményesebb a négy találatot jegyző Varga Kean lett. Az FTC ebben a korosztályban így újabb „páratlan” sikert jegyezhetett fel, ugyanis 2021 és 2023 után ünnepelhetett ismét bajnoki címet. A bronzérem a 2024-es győztes BVSC tulajdonába került. A zuglóiak a dobogó harmadik fokáért az OSC-t győzték le 13–12-re.
A felsőház legutóbbi, 6. fordulójában igazi rangadókat rendeztek, ugyanis
a tabellan első hat helyezett csapat került szembe egymással.
A címvédő FTC 11–11 után ötméteresekkel (4–3) győzte le a Semmelweis OSC-t, az UVSE 14–11-re múlta felül a Szegedet, míg a KSI 12–11-re nyert a BVSC vendégeként.
(Kiemelt képünkön: Rabb Benedek a KSI kiválósága Fotó: Palágyi Barbara)