Vízilabda: több csapat az aranyéremre hajt a fiú ifjúsági bajnokságban

Ebben az évadban is magas színvonal és kiélezett mérkőzések jellemzik a fiú ifjúsági vízilabda-bajnokságot, melynek középszakaszi felsőházában tizenkét együttes küzd a minél jobb pozícióért.

A bajnokság egyenes kieséses lebonyolítású, háromnapos nyolcas döntővel ér véget, amely minden bizonnyal ezen szezon zárásaként is

nagy izgalmakat és szoros találkozókat ígér.

Tavaly az aranyérmet végül az FTC fiataljai szerezték meg, miután a döntőben 13–11-re múlták felül a KSI-t. A Szűcs Levente által irányított Ferencvárosban nyolc különböző játékos is gólt szerzett a fináléban, a legeredményesebb a négy találatot jegyző Varga Kean lett. Az FTC ebben a korosztályban így újabb „páratlan” sikert jegyezhetett fel, ugyanis 2021 és 2023 után ünnepelhetett ismét bajnoki címet. A bronzérem a 2024-es győztes BVSC tulajdonába került. A zuglóiak a dobogó harmadik fokáért az OSC-t győzték le 13–12-re.

Az FTC 2024/25-ös ifjúsági bajnokcsapata Forrás: MVLSZ

A felsőház legutóbbi, 6. fordulójában igazi rangadókat rendeztek, ugyanis

a tabellan első hat helyezett csapat került szembe egymással.

A címvédő FTC 11–11 után ötméteresekkel (4–3) győzte le a Semmelweis OSC-t, az UVSE 14–11-re múlta felül a Szegedet, míg a KSI 12–11-re nyert a BVSC vendégeként.

A hazai szövetségi portálon felellhető aktuális bajnoki tabella a felsőházban Forrás: waterpolo.hu

A versenykiírás szerint a felsőház csapatai egy teljes körmérkőzést játszanak egymással (11 mérkőzés). A felsőházba jutott csapatok az alapszakaszban egymás ellen elért eredményeiket magukkal vittéik a középszakaszba.

(Kiemelt képünkön: Rabb Benedek a KSI kiválósága Fotó: Palágyi Barbara)