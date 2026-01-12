Nemzeti Sportrádió

Kivételes élmény – Thury Gábor jegyzete

THURY GÁBORTHURY GÁBOR
Vágólapra másolva!
2026.01.12. 23:57
Címkék
Real Madrid Barcelona jegyzet spanyol Szuperkupa Xabi Alonso NS-vélemény el Clásico

Hát akkor el Clásico!

Van miről beszélni a spanyol Szuperkupában a Real Madrid ellen 3–2-es Barcelona-győzelmet hozó döntő kapcsán. A mérkőzés legjobbja, a két gólt szerző brazil Raphinha kicsit odaszúrt a madridi együttesnek, úgy fogalmazott, igazságtalan az eredmény, mert a Barca sokkal jobban játszott, mint a Real. Xabi Alonso, a fővárosiak edzője azzal piszkált vissza, hogy az idényben megszerezhető trófeák közül a Szuperkupa a legkevésbé fontos. Ám másnap útilaput kötöttek a királyiakat 2025 nyara óta irányító szakvezető talpára, s vélhetően nem azért, mert csapata a bajnokságban négypontos hátránnyal áll az örök vetélytárs mögött – éppen a lekicsinyelt trófea megnyerése lehetett volna az első kupasikere a madridiakkal, továbbá a Barcától kikapni több mint bűn – bármilyen sorozatban.

A rangadó felvezetésében Smahulya Ádám kollégám arról írt, idén legalább egy Barca–Real vár még ránk a Primera Divisiónban, és nem zárható ki, hogy a héroszok a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben is találkoznak, bár ez azért nem vehető biztosra. A sportág népszerűsítése miatt, no és a globalizáció jegyében nem Spanyolországban, hanem Dzsiddában rendezték meg a mérkőzést – talán mondani sem kell, telt házzal. Ez a két csapat a világ minden pontján táblás ház előtt játszik, s azt mondom, a labdarúgást kedvelőknek élőben látniuk kell egy Clásicót. Tudom, nem olcsó mulatság, de ha másra nem, talán erre jó a globalizáció.

Magam 1992 szeptemberében ülhettem a Camp Nou lelátóján. Persze az eredményt sem felejtettem el, 2–1-re nyert a Barca, de ami kivételes élményt jelentett, hogy Kubala László vett a szárnyai alá. A hazaiak edzője, Johan Cruyff leste minden szavát, pedig ő sem akárki, de „Kuksi” nála is nagyobb legenda volt, a gránátvörös-kékek győztes gólját szerző Hriszto Sztoicskov pedig szinte remegve várta, megdicséri-e „Lászi”.

Kiváltságosként részt vehettem a klubvezetők meccs utáni protokolláris koccintásán, de nem a pezsgő bódított el, hanem a hangulat, ami az eseményt körülvette. A stadion dísztermében minden a hagyományra utalt, sugallta, múlt nélkül nincsen jövő.

A jó emberöltőnyi idővel ezelőtt történtek óta sajnos „Kuksi” már itt hagyott bennünket, akárcsak a nagy Johan, ám a körítés utánozhatatlan fílingje megmaradt bennem. Ha Clásicót látok, mindig ez jut eszembe. Mindenkinek kívánom, élje át.

Még úgy is kivételes élmény, hogy Xabi Alonso szerint a megszerezhető trófeák közül a Szuperkupa a legkevésbé fontos…

Kapcsolódó tartalom

Xabi Alonso távozik a Real Madridtól, Arbeloa váltja – hivatalos

A vasárnap elveszített Szuperkupa-döntő volt a baszk tréner utolsó mérkőzése a királyiak élén.

Xabi Alonso az elveszített Szuperkupa-döntőről: Ez a legkevésbé fontos sorozat

Hansi Flick – aki vezetőedzőként már nyolc megnyert finálét számlál – szerint az FC Barcelona ereje a játékosok mentalitásában és a csapatszellemben rejlik.

„Vereség esetén is tiszteletet kell mutatnod” – Mbappé nem akart díszsorfalat állni, berágott a Barca elnöke

A spanyol Szuperkupa-döntő után a Real Madrid sztárja látványosan siettetni kezdte társait, hogy vonuljanak be az öltözőbe, ami nagy visszhangot váltott ki.

Öt gól és egy kiállítás Dzsiddában, a Barca nyerte a Real elleni Szuperkupa-döntőt

Az első félidő hosszabbításában három gól is született, a visszatérő Mbappé sem tudott segíteni a madridiakon.

A NEMZETI SPORT MUNKATÁRSAINAK TOVÁBBI VÉLEMÉNYCIKKEIT ITT OLVASHATJA!

 

Real Madrid Barcelona jegyzet spanyol Szuperkupa Xabi Alonso NS-vélemény el Clásico
Legfrissebb hírek

Xabi Alonso távozik a Real Madridtól, Arbeloa váltja – hivatalos

Spanyol labdarúgás
6 órája

„Vereség esetén is tiszteletet kell mutatnod” – Mbappé nem akart díszsorfalat állni, berágott a Barca elnöke

Spanyol labdarúgás
12 órája

Xabi Alonso az elveszített Szuperkupa-döntőről: Ez a legkevésbé fontos sorozat

Spanyol labdarúgás
16 órája

Hullámok hátán – Malonyai Péter jegyzete

Labdarúgó NB I
2026.01.11. 23:07

Öt gól és egy kiállítás Dzsiddában, a Barca nyerte a Real elleni Szuperkupa-döntőt

Spanyol labdarúgás
2026.01.11. 22:05

Dzsidda, Barcelona – Budapest? – Smahulya Ádám jegyzete

Spanyol labdarúgás
2026.01.11. 07:14

Kylian Mbappé is bevethető a Barca elleni Szuperkupa-döntőn

Spanyol labdarúgás
2026.01.11. 07:14

Amikor odaérünk – Szeleczki Róbert jegyzete

Vízilabda
2026.01.09. 23:38
Ezek is érdekelhetik