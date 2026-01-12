„Vereség esetén is tiszteletet kell mutatnod” – Mbappé nem akart díszsorfalat állni, berágott a Barca elnöke

Az FC Barcelona 3–2-re megnyerte a Szaúd-Arábiában rendezett döntőt, ami Kylian Mbappé számára különösen fájdalmas lehetett: térdsérülésből visszatérve vállalta a játékot csereként, ám erőfeszítései ellenére sem tudta megakadályozni csapata vereségét. A mérkőzés után a Real Madrid sztárja látványosan siettetni kezdte társait az öltözőbe, ami nagy visszhangot váltott ki.

A katalánok klubelnöke, Joan Laporta a RAC-1 rádiónak nyilatkozva elmondta, nem tud azonosulni Mbappé reakciójával. „Meglepett, amit tett. Győzelem és vereség esetén is nagylelkűnek kell lenned, tiszteletet kell mutatnod. Ez sport, normálisan kell viselkedni. Mi a győzelem után tiszteletet mutattunk az ellenfél iránt, ezért nem értem ezt a gesztust” – fogalmazott a katalán klub elnöke.

Laporta ugyanakkor elismerte, hogy a feszültség már korábban is érezhető volt a két csapat között, különösen az idény első el Clásicója után, amelyet a Real Madrid nyert meg a Bernabéuban. „Volt egyfajta feszültség a bajnoki meccs óta, a játékosok kicsit fel voltak húzva. Ezt még lehet érteni. Én személy szerint nem láttam a pályán Mbappé pillanatát, de el tudom képzelni, mennyire nehéz percek voltak. Nagyon rosszul élhették meg” – tette hozzá.

Fotó: Getty Images A spanyol Szuperkupa-döntő legjobbjának a Barca brazil szélsőjét, Raphinhát választották, aki tavaly után ismét duplázni tudott a sorozat fináléjában. A dél-amerikai játékos 12 el Clásicóján 7 gólnál jár, ezzel a második legeredményesebb honfitársai közül a párharc történetében. A listát Vinícius Júnior vezeti, aki maga is betalált vasárnap, ő 24 Barca elleni mérkőzésén 8 gólnál jár. A harmadik helyen Evaristo de Macedo és Ronaldo Nazário áll 6-6 góllal – utóbbi mindkét klub színeiben betalált, barcásként 2, realosként 4 gólt szerzett.

A Barcelona elnöke szerint a francia támadó reakciója elsősorban a csalódottságból fakadt, és az is szerepet játszhatott benne, hogy a katalánok előzetesen esélyesebbnek számítottak. „Azt gondolhatták, hogy nekünk több esélyünk van a győzelemre, de ezt kemény lehet a pályán is megtapasztalni” – zárta gondolatait Laporta.