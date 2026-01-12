Nemzeti Sportrádió

„Vereség esetén is tiszteletet kell mutatnod” – Mbappé nem akart díszsorfalat állni, berágott a Barca elnöke

2026.01.12. 12:33
Joan Laporta is a magasba emelte a Szuperkupát a játékosokkal (Fotó: Getty Images)
Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke élesen bírálta Kylian Mbappé viselkedését a spanyol Szuperkupa döntője után, amiért a Real Madrid francia támadója a vereséget követően arra szólította fel csapattársait, hogy hagyják el a pályát az ezüstérmek átvétele után, tehát ne álljanak díszsorfalat a riválisnak.

Az FC Barcelona 3–2-re megnyerte a Szaúd-Arábiában rendezett döntőt, ami Kylian Mbappé számára különösen fájdalmas lehetett: térdsérülésből visszatérve vállalta a játékot csereként, ám erőfeszítései ellenére sem tudta megakadályozni csapata vereségét. A mérkőzés után a Real Madrid sztárja látványosan siettetni kezdte társait az öltözőbe, ami nagy visszhangot váltott ki.

Kylian Mbappé stopped his teammates from giving Barcelona the Champions Guard of Honour. He moved them away.
byu/EntrepreneurLeast193 insoccer

A katalánok klubelnöke, Joan Laporta a RAC-1 rádiónak nyilatkozva elmondta, nem tud azonosulni Mbappé reakciójával. „Meglepett, amit tett. Győzelem és vereség esetén is nagylelkűnek kell lenned, tiszteletet kell mutatnod. Ez sport, normálisan kell viselkedni. Mi a győzelem után tiszteletet mutattunk az ellenfél iránt, ezért nem értem ezt a gesztust” – fogalmazott a katalán klub elnöke.

Laporta ugyanakkor elismerte, hogy a feszültség már korábban is érezhető volt a két csapat között, különösen az idény első el Clásicója után, amelyet a Real Madrid nyert meg a Bernabéuban. „Volt egyfajta feszültség a bajnoki meccs óta, a játékosok kicsit fel voltak húzva. Ezt még lehet érteni. Én személy szerint nem láttam a pályán Mbappé pillanatát, de el tudom képzelni, mennyire nehéz percek voltak. Nagyon rosszul élhették meg” – tette hozzá.

Fotó: Getty Images

A spanyol Szuperkupa-döntő legjobbjának a Barca brazil szélsőjét, Raphinhát választották, aki tavaly után ismét duplázni tudott a sorozat fináléjában. A dél-amerikai játékos 12 el Clásicóján 7 gólnál jár, ezzel a második legeredményesebb honfitársai közül a párharc történetében. A listát Vinícius Júnior vezeti, aki maga is betalált vasárnap, ő 24 Barca elleni mérkőzésén 8 gólnál jár. A harmadik helyen Evaristo de Macedo és Ronaldo Nazário áll 6-6 góllal – utóbbi mindkét klub színeiben betalált, barcásként 2, realosként 4 gólt szerzett.

A Barcelona elnöke szerint a francia támadó reakciója elsősorban a csalódottságból fakadt, és az is szerepet játszhatott benne, hogy a katalánok előzetesen esélyesebbnek számítottak. „Azt gondolhatták, hogy nekünk több esélyünk van a győzelemre, de ezt kemény lehet a pályán is megtapasztalni” – zárta gondolatait Laporta.

Spanyol labdarúgás
5 órája

Xabi Alonso az elveszített Szuperkupa-döntőről: Ez a legkevésbé fontos sorozat

Hansi Flick – aki vezetőedzőként már nyolc megnyert finálét számlál – szerint az FC Barcelona ereje a játékosok mentalitásában és a csapatszellemben rejlik.

SPANYOL SZUPERKUPA
DÖNTŐ
FC BARCELONA–REAL MADRID 3–2 (2–2) 
Dzsidda, Abdullah király Stadion. Vezette: Munuera
BARCELONA: Joan García – Koundé, Cubarsí, Eric García (G. Martín, 83.), Balde – F. de Jong, Pedri – Lamine Yamal (R. Araújo, 90+3.), Fermín López (Dani Olmo, 66.), Raphinha (Rashford, 83.) – Lewandowski (Ferran Torres, 66.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
REAL MADRID: Courtois – Valverde (Arda Güler, 68.), R. Asencio, Huijsen (Alaba, 76.), Carreras – Camavinga (Ceballos, 82.), Tchouaméni, Jude Bellingham – Rodrygo, Gonzalo García (K. Mbappé, 76.), Vinícius Júnior (Mastantuono, 82.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Raphinha (36., 73.), Lewandowski (45+4.), ill. Vinícius Júnior (45+2.), Gonzalo García (45+6.)
Kiállítva: F. de Jong (90+1.)

 

