„Az idegenbeli mérkőzésen jobban kell teljesítenünk, mint legutóbb” – Arne Slot a BL-sorsolás után

„Azt hiszem, már öt idény óta egymás ellen játszunk, nagyon jól ismerjük egymást, nagyszerű csapatuk van, remek keretük, ami Guardiolának rengeteg lehetőséget biztosít. Az első mérkőzés a Bernabéuban lesz, ami arra kényszerít minket, hogy jó eredményt érjünk el és ezt Manchesterben meg kell védenünk” – idézi Emilio Butraguenót a Marca.

Hugo Viana, a Manchester City futballigazgatója az UEFA-nak így értékelte a sorsolást: „Ez mindkét csapat számára fontos mérkőzés. A csoportkörben már játszottunk egymás ellen, így ez is egy nagyon izgalmas mérkőzés lesz. Ez olyan, mint egy döntő, örülünk, hogy újra ott lehetünk. Még túl korai a budapesti döntőről beszélni, mérkőzésről mérkőzésre kell gondolkodnunk. Most egy erős ellenféllel kell szembenéznünk.”

„Minél többet játszunk a verseny történetének legjobb csapataival, annál többet tanulunk, fejlődünk és annál jobbak leszünk a jövőben” – vélte a Real Madrid elleni párharc kapcsán Pep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője.

A két csapat ebben az idényben már találkozott egymással az alapszakaszban, akkor az angolok Nico O'Reilly és Erling Haaland góljainak köszönhetően 2–1-re nyertek a Santiago Bernabéuban. A két együttes eddig 15-ször csapott össze, mindkét csapatnak öt győzelme van öt döntetlen mellett. A két együttes a 2020-as idény óta szinte minden évben összefut. Akkor kettős győzelemmel a City ment tovább. A 2022–2023-as évadban az elődöntőben a Real Madrid hosszabbítás után 6–5-ös összesítéssel ment tovább, egy évvel később szintén a legjobb négy között a City magabiztosan, 5–1-es összesítéssel nyerte a párharcot. A madridiak tavaly 6–3-as összesítéssel mentek tovább, a 2024–2025-ös idényben pedig büntetőkkel nyertek. Az angol klub még poénkodott is a párosítással a közösségi média-oldalán: Az életben három dolog biztos: a halál, az adók és a Manchester City–Real Madrid párharc.

Look at us. Who would’ve thought. pic.twitter.com/syLfcFnsXC — Manchester City US (@ManCityUS) February 27, 2026

Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoollal került össze. Először játszhat három magyar játékos kiesés BL-meccsen. A két együttes az alapszakaszban is találkozott, Törökországban a Galatasaray 1–0-ra nyert. „Ebben a szakaszban minden mérkőzés nehéz. A Galatasaray szép győzelmet aratott a Juventus ellen. Két mérkőzésen hét gólt szerzett, szerintem sok gól lesz a mostani párharcon. Úgy gondolom, előnyünk, hogy a visszavágó hazai pályán lesz. Fantasztikus hangulat lesz, minden az első mérkőzés eredményétől függ. Ott van a PSG, a Chelsea, a Man City, a Real Madrid, a Bayern München – ez a csoport a legnehezebb, de ha nyerni akarsz, akkor mindet le kell győznöd.” – nyilatkozta Ian Rush, a Liverpool nagykövete az UEFA-nak.

„A sorsolás lehetőségeit figyelembe véve pontosan azt kaptuk, amire számítottunk, vagyis egy nehéz nyolcaddöntőt egy olyan ellenféllel, akivel már egyszer találkoztunk ebben az idényben – nyilatkozta a Liverpool hivatalos oldalának Arne Slot közvetlenül a péntek sorsolás után. – Tudjuk, hogy az idegenbeli mérkőzésen jobban kell teljesítenünk, mint legutóbb, szeptemberben Isztambulban. Ez a legfontosabb feladatunk ebben a párharcban, főleg hogy tudjuk, a Galatasaray nagyon jó eredményt ért el a Juventus ellen, és bejutott a legjobb 16 közé. De izgatottan várjuk a mérkőzést, mert keményen megdolgoztunk ezért. Ide akartunk eljutni, és most ki akarjuk hozni belőle a maximumot. Természetesen a Bajnokok Ligája visszatérése előtt még fontos mérkőzéseink vannak más versenyeken, de remélhetőleg a párharc kezdetéig a lehető legjobban felkészülünk rá.”

A Chelsea futballigazgatója, David Barnard így értékelt: „A PSG-vel már többször is játszottunk. Ők a címvédők, de az emberek valószínűleg a nyáron a klubvilágbajnokságon történtekre fognak hivatkozni. Nehéz lesz, de nem félünk tőlük. Megnézhetjük az ágrajzot, de nem vehetjük biztosra a dolgokat.”

A BAJNOKOK LIGÁJA NYOLCADDÖNTŐS PÁROSÍTÁSAI

Arsenal (angol)–Leverkusen (német)

Bayern München (német)–Atalanta (olasz)

Liverpool (angol)–Galatasaray (török)

Tottenham (angol)–Atlético Madrid (spanyol)

FC Barcelona (spanyol)–Newcastle (angol)

Chelsea (angol)– PSG (francia)

Sporting (portugál)–Bodö/Glimt (norvég)

Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol)

* Az elsőként feltüntetett csapat kezdi idegenben a párharcot

A NEGYEDDÖNTŐS ÁGRAJZ

Liverpool (angol)/Galatasaray (török)–Chelsea (angol)/PSG (francia)

Bayern München (német)/Atalanta (olasz)–Manchester City (angol)/Real Madrid (spanyol)

Tottenham (angol)/Atlético Madrid (spanyol)–FC Barcelona (spanyol)/Newcastle (angol)

Arsenal (angol)/Leverkusen (német)–Sporting (portugál)/Bodö/Glimt (norvég)

* Az elsőként feltüntetett párosítás győztese kezdi idegenben a párharcot.