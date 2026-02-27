Szobo vs Salla – Bodnár Zalán jegyzete

EZT POSZTOLTA KI a Manchester City a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének pénteki sorsolása után: „Az életben három dolog biztos, a halál, az adók és a Manchester City–Real Madrid párharc a BL-ben.” Pedig van egy negyedik is, hogy az idén lesz magyar játékos a negyeddöntőben! Ugyanis valóra vált az, amire addig 50 százalék esély volt: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool Sallai Roland együttesével, a Galatasarayjal csap össze a BL nyolcaddöntőjében.

Nem szoktunk ehhez hozzá, mint ahogy ahhoz sem, hogy klubcsapatunk is érdekelve van még az európai kupák ezen szakaszában, ám most a Ferencváros is ellenfélre várt az Európa-liga legjobb 16 csapata között. A két lehetséges portugál közül az első blikkre könnyebbet, a Bragát kapta, amely nyilván a párharc favoritja lesz így is, de sokkal inkább elképzelhető ellene a Fradi-bravúr, mint a Porto ellen lett volna. És nem lehet elégszer hangsúlyozni: sehol a horvátok, sehol a szerbek, sehol a románok, sehol a szlovákok, de még az osztrákok is sehol: a BL-ben és az El-ben már csak a Ferencváros képviseli a régiónkat!

Visszatérve a BL-re: akár Szoboszlaiék, akár Sallaiék jutnak tovább, az idén mindenképpen lesz magyar vonatkozás egészen az utolsó pillanatig, mivel Budapesten rendezik a döntőt, így az ágrajzot olyan szempontból is érdemes böngészgetni, hogy melyik ágról melyik csapat érkezhet a Puskás Arénába május 30-án. Az egyik jóval erősebbnek tűnik, amelyben ott van a címvédő PSG, a klubvilágbajnok Chelsea, a Liverpool, a Bayern München, a Real Madrid, a Manchester City, utóbbi kettő egymás ellen játszik, mint évek óta mindig. Erről az ágról szinte lehetetlen megjósolni a döntőst. A másikról is, de azon szinte kikövezett útja van az elődöntőig a Barcelonának és az Arsenalnak. A katalánoknak előbb a Newcastle-t kellene búcsúztatniuk, majd az Atlético Madrid–Tottenham párharc győztesét. Még ennél is jóval könnyebbnek ígérkezik az Arsenal útja, amely a Leverkusenen, majd a Bodö/Glimt–Sporting CP párharc győztesén át vezet az elődöntőig. Ez azért rámutatott az Arsenal igazára, hogy odatette magát az alapszakaszban, így első kiemeltként végül is önmagának harcolta ki ezt a kedvező „sorsolást”. Igaz, a Bodö/Glimt kiosztott már néhány gyomrost ebben az idényben a nagyoknak, de azt azért még mindig nehéz elképzelni, hogy egészen a döntőig meneteljen.

Pedig akkor egy ötödik dolog is biztossá válna: hogy évtizedekig emlegetné mindenki a budapesti BL-döntőt…