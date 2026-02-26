Jürgen Klopp a nyáron elhagyhatja a Red Bullt, visszatérhet az edzősködéshez – sajtóhír

Széles körben elterjedt a pletyka Ausztriában, hogy Jürgen Klopp jövője a Red Bullnál ezen a nyáron váratlan fordulatot vehet, a német szakember ugyanis távozhat az energiaital-óriás globális futballigazgatói posztjáról – írta meg csütörtökön a spanyol As, hivatkozva az általában jól értesült Salzburger Nachrichtenre.

Az osztrák lap arról írt, hogy az 58 éves Klopp küldetése a cégcsoport futballklubjainak fejlődésének előmozdítása valamint a címekért folyó küzdelem volt, a hírek szerint azonban a remélt előrelépés elmaradt, a projekt egyelőre nem hozta meg a várt eredményt.

A Salzburger Nachrichten szerint ezért a vállalat nem állna Klopp útjába, amennyiben távozni szeretne, és úgy döntene, hogy idén nyáron visszatér az edzősködéshez. A Red Bullnak állítólag már jelöltje is van a pozíciói betöltésére, mégpedig a Premier League-ben szereplő Crystal Palace menedzsere, Oliver Glasner. Az osztrák tréner legkésőbb az idény végén távozik a londoni egyesülettől, és a lap úgy tudja, örömmel lépne Klopp örökébe a Red Bullnál.

A lap ugyanakkor cikkében hangsúlyozta: a Red Bull hivatalosan egyelőre tagadta a Klopp távozásáról szóló pletykákat, és erre ráerősített azzal, hogy a korábbi sikeredzőt 2029-ig érvényes szerződés köti a cégcsoporthoz. „Ez teljes képtelenség és teljesen alaptalan. Épp ellenkezőleg, rendkívül elégedettek vagyunk Jürgen Klopp munkájával. Meggyőződésünk, hogy ő a megfelelő ember erre a feladatra” – nyilatkozta Oliver Mintzlaff, a Red Bull vezérigazgatója a Skynak.

A cáfolat ellenére nem ördögtől való elképzelés, hogy Klopp hamarosan távozhat, már csak azért sem, mert a pletykák után számos más forrás is megszellőztette az edző lehetséges visszatérését a kispadra, valamint nem is olyan régen a Real Madrid edzőjelöltjei között is többször szóba került a neve.