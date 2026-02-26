Jöhet a nagy hal! – Thury Gábor jegyzete

A FERENCVÁROS LABDARÚGÓCSAPATA 2–0-ra legyőzte a bolgár Ludogorec együttesét a Groupama Arénában, ezzel az Európa-ligában bejutott a 16 közé! A zöld-fehérek ugyanebben a sorozatban 2025-ben is játszottak tavasszal, de a cseh Viktoria Plzen megakadályozta a nyolcaddöntőbe kerülésüket, akárcsak a Konferencialiga 2023–2024-es kiírásában a görög Olympiakosz – viszont 2023-ban a Leverkusennel szemben a nyolcaddöntőben búcsúzott.

Hogy mihez mérhető a győzelem?

Nos, bár az eltelt évtizedekben teljesen megváltozott a nemzetközi kupasorozatok kiírása, a Ferencváros előzőleg a Kupagyőztesek Európa-kupájában 1975 tavaszán a svéd Malmö kiverésével bejutott a négy közé, végül a Dinamo Kijev a döntőben állította meg. Rá tíz évre (1985) az UEFA-kupában a Videoton menetelt a döntőig, ám a kétezres évek első negyedszázada mostohán bánt a magyar résztvevőkkel: noha a Debrecen a Bajnokok Ligájában bejutott a csoportkörbe, a tavaszt csupán 2004-ben érte meg az UEFA-kupában, ám a Bruges jobbnak bizonyult a 16 közé jutásért.

S hogy minek köszönhető az Európa-ligában a Ferencváros nyolcaddöntőbe jutása?

A Fradi egy pillanatig sem engedte ki kezéből a kezdeményezést, bejött Robbie Keane vezetőedző óhaja, nevezetesen a bolgár csapat védői fenyegetve érezték magukat. Jót húzott a gyors Lenny Joseph beállításával, majd a szakvezető egyik kedvence, a kérésére a Maccabi Tel-Avivból igazolt Gavriel Kanikovszki talált be, sőt, Ötvös Bence sérüléséből is előnyt kovácsoltak a hazaiak, cseréje, Kristoffer Zachariassen okos lövéssel tette biztossá az előnyt.

A második félidőben is a hazaiak uralták a játékot, összességében simán jutott tovább a Fradi – igaz, egy lélegzetelállító VAR-ozást futballnyelven szólva azért ki kellett bekkelni… A 16 közé jutást a látottak alapján papírformának is mondhatnám, ám a honi klubfutball jelenlegi nemzetközi eredményeit ismerve egyáltalán nem az, hanem bravúr.

A nyolc közé jutásért a 2011-es Európa-liga két döntőse, a győztes, a portugál bajnokság jelenlegi listavezetője, a Porto vagy negyedik helyezettje, a Braga következik.

Jöhet a nagy hal!