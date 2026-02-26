Nemzeti Sportrádió

Ijesztő sérülése után üzent a Real Madrid hátvédje

2026.02.26. 12:40
Raúl Asencióért sokan aggódtak, de szerencsére nem történt komolyabb baj (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája Real Madrid sérülés Raúl Asencio
Raúl Asencio, a Real Madrid középhátvédje ijesztő sérülést szenvedett szerda este, a Benfica elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-rájátszás visszavágóján. A fiatal játékos csapattársával ütközött szerencsétlenül, majd hordágyon hagyta el a pályát. Azóta kiderült, nincs nagyobb baja.

A Real Madrid hátvédje a második félidőben szerencsétlenül ütközött csapattársával, Eduardo Camavingával, emiatt azonnal le is kellett cserélni. Úgy tűnt, nagy a baj, hiszen nyakmerevítővel, hordágyon hagyta el a pályát, és abban a pillanatban sokan aggódtak állapotáért.

A mérkőzést követően Álvaro Arbeloa vezetőedző azonban megnyugtatta a szurkolókat: mint mondta, Raúl Asenciót kórházba szállították további vizsgálatokra, és neki a gyomra is összeszorult, azonban aggodalomra nincs ok, az eset inkább csak ijesztő volt.

Később maga a játékos is megerősítette az edző véleményét, és másnap a hivatalos Instagram-oldalán küldött üzenetet a szurkolóknak: „Köszönöm a támogató üzeneteket! Csak egy ijesztő pillanat volt. Jöhet a következő forduló! Hala Madrid!” – írta.

A Real Madrid egyébként az idegenbeli 1–0 után odahaza 2–1-re legyőzte a Benficát, és kettős győzelemmel jutott a sorozat nyolcaddöntőjébe, ahol a Manchester City vagy a Sporting Lisszabon lesz az ellenfele. 

Kapcsolódó tartalom

Vinícius ezúttal is betalált, a Real Madrid kettős győzelemmel jutott tovább a Benfica ellen

A jól kezdő portugálok szerezték meg a vezetést, de a madridiak gyorsan egyenlíteni tudtak. A második félidőben a hazaiak brazil támadója döntött.

„Az első félidőben lenyomott minket a Benfica” – Álvaro Arbeloa a Real Madrid továbbjutása után

A madridiak védőjét, Raúl Asenciót kórházba kellett szállítani; José Mourinho formabontó húzással tréfálta meg korábbi klubját.

 

 

