St James Park vagy St. James’ Park? BL-meccs helyett harmadosztályú bajnokin kötött ki a Barca-drukker

A katalán drukker neki is vágott a túrának, de az észak-angliai Newcastle upon Tyne helyett a szigetország délnyugati részén található Exeterben kötött ki, s csak a helyi stadion bejáratánál a jegyére rápillantva jött rá tévedésére: nem a megfelelő St James Parkhoz utazott el.

A helyzet ugyanis az, hogy az élvonalbeli (és kedd este a Barcelonával 1–1-es döntetlent játszó) Newcastle United, valamint az angol harmadik vonalban (League One) érdekelt Exeter City otthonának majdnem azonos a neve: a Newcastle létesítményét St James’ Parknak, míg az Exeter stadionját St James Parknak hívják. Az pedig hab a tortán, hogy kedd este Exeterben is meccset rendeztek: a harmadosztályú csapat a Lincoln Cityvel találkozott.

Az esetről az Exeter City a közösségi felületein számolt be, hozzátéve, hogy a hoppon járt szurkoló kárpótlásul ingyenjegyet kapott az Exeter meccsére, így élőben láthatta, hogy a piros-kék együttes 1–0-ra kikap a Lincoln Citytől.

„Az egyik önkéntesünk jelezte, hogy van a szurkolói bejáratnál valaki, aki a Barcelona meccsére érkezett. Az angoltudása nem volt valami jó, de az kiderült, hogy Londonból utazott el idáig (Londont és Exetert 253 kilométer, míg Londont és Newcastle Upon Tyne-t csaknem 400 kilométer választja el egymástól – a szerk.). Az én tippem az, hogy beírta a telefonjába, hogy »St James Park«, és az első lehetőséget választva követte a navigációt. A szurkoló eléggé maga alatt volt, s talán szégyellte is magát, de ha már eljött idáig, intéztünk neki egy jegyet, hogy meccset nézhessen az igazi St James Parkban. Bármikor visszajöhet, szívesen látjuk” – nyilatkozta Adam Spencer, az Exeter City szurkolói élményekkel foglalkozó alkalmazottja.

It was a tale of two cities and two very different football grounds for an @FCBarcelona fan who turned up at the wrong St James Park last night 🏟️



The Spanish supporter, who made the journey to Devon from London, turned up at the turnstiles of Exeter City’s Adam Stansfield stand… pic.twitter.com/uhpqsKWWQT — Exeter City FC (@OfficialECFC) March 11, 2026

Ez egyébként nem az első eset, hogy egy spanyolországi drukker humoros helyzetbe kerül egy elhibázott utazás miatt: tavaly nyáron egy Rayo-szurkoló család biztosra vette, hogy a feröeri Klaksvík lesz csapata ellenfele a Konferencialiga selejtezőjében. A madridiak ellenfele végül a feröerieket búcsúztató Nyeman Grodno lett, így a pórul járt szurkolók a Feröer-szigeteken, tévében nézték, ahogyan csapatuk Szegeden meccsel a fehérorosz együttessel.