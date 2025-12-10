BL: Mbappé játéka kérdéses, bajban lehet a Real a City ellen

Nem rózsás a helyzet, de Xabi Alonsónak egyelőre nincs félnivalója. Hétfőn még arról szóltak a hírek, hogy a Celta Vigótól elszenvedett 2–0-s bajnoki vereség után a Real Madrid vezetősége ultimátumot adott a nyáron kinevezett vezetőedzőnek, mely szerint ha szerda este nem verik meg a Manchester Cityt, mennie kell, kedden azonban már arról lehetett olvasni, hogy bármi is lesz a végeredmény, még nem menesztik. Legalábbis egyelőre. Merthogy a Mundo Deportivo szerint újabb vereség után nehéz elképzelni, hogy hosszú távon számoljon vele a klub, ám jelenleg nincs megfelelő utód a helyére, és a vezetőség nem akarja elkapkodni az esetleges váltást.

Mindenesetre a City elleni BL-rangadó előtt a 44 éves szakember igyekezett higgadt maradni, és egyetlen szóval sem kritizálni játékosait, noha a hírek szerint több futballistával is megromlott a viszonya.

„Egy csapat vagyunk, egymásért küzdünk, meggyőződésem, hogy nyerhetünk szerdán – mondta a sajtótájékoztatón. – A Real Madrid vezetőedzőjeként minden helyzetre fel kell készülni, és tudni kell őket kezelni. Most csak a City elleni mérkőzésre összpontosítok. Josep Guardiola a világ legjobb edzője, kihívás lesz ez az összecsapás. Most rossz periódusban vagyunk, de a futballban pillanatok alatt megváltozhat minden. Úgy érzem, az egész keret mögöttem áll. Hallottam, hogy néhányan már összeboronáltak a Liverpoollal, ám jelenleg a Real Madridhoz tartozom, itt akarok dolgozni.”

Az utóbbi megjegyzés arra a felvetésre vonatkozott, hogy egyes hírek szerint ő válthatná a Liverpool kispadján Arne Slotot – ami, valljuk meg, nem tűnik elképzelhetetlen forgatókönyvnek. Egyelőre csak annyi biztos, hogy szerda este nagyon nehéz feladatuk lesz a madridiaknak, és nem csak azért, mert kisebb gödörben vannak. Sérülés miatt Daniel Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy és Eduardo Camavinga sem bevethető, továbbá Kylian Mbappé játéka erősen kérdésessé vált. A világbajnok francia csatár ujjtöréssel és izomproblémákkal küzd, kedden nem is edzett a csapattal, meglehet, kihagyja a rangadót. Ez pedig érvágás lenne a Realnak, hiszen a bajnokságban 16, a Bajnokok Ligájában kilenc gólja van (néggyel több, mint Erling Haalandnak, a City norvég csatárcsillagának), a legutóbbi játéknapon ő szerezte mind a négy gólt az Olympiakosz vendégeként 4–3-ra megnyert összecsapáson. Ellenben a csapat másik sztárjának számító Vinícius Júniornak még nincs gólja ebben a BL-kiírásban, sőt az utóbbi tíz BL-találkozóján csak egyszer volt eredményes. A hírek szerint ő az egyik, aki összerúgta a port Xabi Alonsóval – emlékezhetünk, mit művelt a Barcelona elleni el Clásicón a lecserélése után…

Szerda este kiderül, sikerült-e rendezni az öltözőn belüli konfliktusokat.

A Manchester Cityt irányító Josep Guardiola edzőként a 28. mérkőzésére készül a Real Madriddal szemben, ennél többször csak a Manchester United és a Chelsea (30-30), valamint az Arsenal (33) ellen meccselt. Az eddigi mérlege 13 győzelem, hat döntetlen és nyolc vereség. Érdekesség, hogy több mint két éve nem tudta legyőzni a királyiakat, az utóbbi négy egymás elleni összecsapásukon egy döntetlen és három vereség a mérlege. Bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy az előző BL-idényben már a rájátszásban összecsapott a két együttes, és a madridiak kettős győzelemmel mentek tovább, miután Manchesterben 3–2-re, Spanyolországban 3–1-re nyertek. A BL-ben sorozatban az ötödik évadban találkozik egymással a két sztárcsapat. „Az előző kiírásban sok sérültünk volt, amikor összekerültünk a Real Madriddal, most több játékossal számolhatok – idézte Josep Guardiolát a BBC. – A Santiago Bernabéu Stadionban ugyanakkor sohasem egyszerű nyerni, de remélem, úgy futballozunk, ahogyan tudunk, mert akkor nem lehet baj.” Josep Guardiola: Ha úgy futballozunk, ahogyan tudunk, nem lehet baj

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezeti: Turpin (francia)