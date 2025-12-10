BL: Mbappé játéka kérdéses, bajban lehet a Real a City ellen
Nem rózsás a helyzet, de Xabi Alonsónak egyelőre nincs félnivalója. Hétfőn még arról szóltak a hírek, hogy a Celta Vigótól elszenvedett 2–0-s bajnoki vereség után a Real Madrid vezetősége ultimátumot adott a nyáron kinevezett vezetőedzőnek, mely szerint ha szerda este nem verik meg a Manchester Cityt, mennie kell, kedden azonban már arról lehetett olvasni, hogy bármi is lesz a végeredmény, még nem menesztik. Legalábbis egyelőre. Merthogy a Mundo Deportivo szerint újabb vereség után nehéz elképzelni, hogy hosszú távon számoljon vele a klub, ám jelenleg nincs megfelelő utód a helyére, és a vezetőség nem akarja elkapkodni az esetleges váltást.
Mindenesetre a City elleni BL-rangadó előtt a 44 éves szakember igyekezett higgadt maradni, és egyetlen szóval sem kritizálni játékosait, noha a hírek szerint több futballistával is megromlott a viszonya.
„Egy csapat vagyunk, egymásért küzdünk, meggyőződésem, hogy nyerhetünk szerdán – mondta a sajtótájékoztatón. – A Real Madrid vezetőedzőjeként minden helyzetre fel kell készülni, és tudni kell őket kezelni. Most csak a City elleni mérkőzésre összpontosítok. Josep Guardiola a világ legjobb edzője, kihívás lesz ez az összecsapás. Most rossz periódusban vagyunk, de a futballban pillanatok alatt megváltozhat minden. Úgy érzem, az egész keret mögöttem áll. Hallottam, hogy néhányan már összeboronáltak a Liverpoollal, ám jelenleg a Real Madridhoz tartozom, itt akarok dolgozni.”
Az utóbbi megjegyzés arra a felvetésre vonatkozott, hogy egyes hírek szerint ő válthatná a Liverpool kispadján Arne Slotot – ami, valljuk meg, nem tűnik elképzelhetetlen forgatókönyvnek. Egyelőre csak annyi biztos, hogy szerda este nagyon nehéz feladatuk lesz a madridiaknak, és nem csak azért, mert kisebb gödörben vannak. Sérülés miatt Daniel Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy és Eduardo Camavinga sem bevethető, továbbá Kylian Mbappé játéka erősen kérdésessé vált. A világbajnok francia csatár ujjtöréssel és izomproblémákkal küzd, kedden nem is edzett a csapattal, meglehet, kihagyja a rangadót. Ez pedig érvágás lenne a Realnak, hiszen a bajnokságban 16, a Bajnokok Ligájában kilenc gólja van (néggyel több, mint Erling Haalandnak, a City norvég csatárcsillagának), a legutóbbi játéknapon ő szerezte mind a négy gólt az Olympiakosz vendégeként 4–3-ra megnyert összecsapáson. Ellenben a csapat másik sztárjának számító Vinícius Júniornak még nincs gólja ebben a BL-kiírásban, sőt az utóbbi tíz BL-találkozóján csak egyszer volt eredményes. A hírek szerint ő az egyik, aki összerúgta a port Xabi Alonsóval – emlékezhetünk, mit művelt a Barcelona elleni el Clásicón a lecserélése után…
Szerda este kiderül, sikerült-e rendezni az öltözőn belüli konfliktusokat.
A Manchester Cityt irányító Josep Guardiola edzőként a 28. mérkőzésére készül a Real Madriddal szemben, ennél többször csak a Manchester United és a Chelsea (30-30), valamint az Arsenal (33) ellen meccselt. Az eddigi mérlege 13 győzelem, hat döntetlen és nyolc vereség. Érdekesség, hogy több mint két éve nem tudta legyőzni a királyiakat, az utóbbi négy egymás elleni összecsapásukon egy döntetlen és három vereség a mérlege. Bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy az előző BL-idényben már a rájátszásban összecsapott a két együttes, és a madridiak kettős győzelemmel mentek tovább, miután Manchesterben 3–2-re, Spanyolországban 3–1-re nyertek. A BL-ben sorozatban az ötödik évadban találkozik egymással a két sztárcsapat.
„Az előző kiírásban sok sérültünk volt, amikor összekerültünk a Real Madriddal, most több játékossal számolhatok – idézte Josep Guardiolát a BBC. – A Santiago Bernabéu Stadionban ugyanakkor sohasem egyszerű nyerni, de remélem, úgy futballozunk, ahogyan tudunk, mert akkor nem lehet baj.”
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezeti: Turpin (francia)