Egyetlen szurkoló miatt büntette meg a Real Madridot az UEFA

A Real Madrid Benfica elleni Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt a szurkolókat pásztázta a kamera, és az egyik drukker náci karlendítésre emelte a kezét.

A mérkőzés után a Real Madrid közleményt adott ki a történtekről, megerősítve, hogy a szóban forgó személyt a meccs alatt eltávolították a stadionból. Emellett eljárást kezdeményezett a drukker ellen, így annak visszavonják a klubtagságiját.

Az UEFA a pénteki közleményében reagált, és a honlapján megjelentek szerint a klubot 15 ezer euróra büntette, emellett a Real Madrid felfüggesztett szektorbezárást is kapott. Utóbbi akkor lép hatályba, ha hasonló cselekedet történik a spanyol csapat mérkőzésein.

A Real Madrid kettős győzelemmel búcsúztatta a Benficát, és a nyolcaddöntőben a Manchester Cityvel csap össze.