Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Paks 0–0 – ÉLŐ!, ZTE–ETO 2–1

Egyetlen szurkoló miatt büntette meg a Real Madridot az UEFA

2026.03.06. 13:29
Egy szurkoló miatt kapott büntetést a Real Madrid (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája Real Madrid Benfica
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a hivatalos oldalán közölte, hogy a Real Madridot pénzbüntetéssel és felfüggesztett szektorbezárással sújtotta a Benfica elleni BL-mérkőzést követően.

A Real Madrid Benfica elleni Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt a szurkolókat pásztázta a kamera, és az egyik drukker náci karlendítésre emelte a kezét.

A mérkőzés után a Real Madrid közleményt adott ki a történtekről, megerősítve, hogy a szóban forgó személyt a meccs alatt eltávolították a stadionból. Emellett eljárást kezdeményezett a drukker ellen, így annak visszavonják a klubtagságiját. 

Az UEFA a pénteki közleményében reagált, és a honlapján megjelentek szerint a klubot 15 ezer euróra büntette, emellett a Real Madrid felfüggesztett szektorbezárást is kapott. Utóbbi akkor lép hatályba, ha hasonló cselekedet történik a spanyol csapat mérkőzésein.

A Real Madrid kettős győzelemmel búcsúztatta a Benficát, és a nyolcaddöntőben a Manchester Cityvel csap össze.

 

Bajnokok Ligája Real Madrid Benfica
Legfrissebb hírek

A 94. percben egy megpattanó lövéssel verte meg a Real a Celtát

Spanyol labdarúgás
21 órája

Álvaro Arbeloa: Most kiderül, ki méltó a Real Madridhoz

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 10:22

Dupla Tízes: minden lángokban áll a Real Madridnál?

Spanyol labdarúgás
2026.03.04. 20:58

Gondok mindkét spanyol gigásznál: két védő kidőlt a Barcánál, míg Madridban Mbappé sérülése súlyosabb a vártnál

Spanyol labdarúgás
2026.03.04. 16:59

A Corriere dello Sport szerint Allegri lehet a Real Madrid vezetőedzője

Spanyol labdarúgás
2026.03.04. 14:04

A Galatasaray szurkolói nem lehetnek ott Liverpoolban

Bajnokok Ligája
2026.03.04. 12:53

Vezér nélkül – Bodnár Zalán jegyzete

Spanyol labdarúgás
2026.03.03. 23:45

Az FC Barcelona 80 millióval többet költhet fizetésekre, mint szeptemberben

Spanyol labdarúgás
2026.03.03. 18:44
Ezek is érdekelhetik