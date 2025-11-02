Xabi Alonso: Továbbra is Kylian Mbappé az első számú tizenegyesrúgónk
„Jó formában vagyunk! Energikusan futballoztunk, ment a támadójáték és gólt sem kaptunk, ami nagyon boldoggá tesz. Teljesnek érzem a mai teljesítményünket, persze akár több gólt is szerezhettünk volna – kezdte értékelését Xabi Alonso. – A második félidőben már a keddi, Liverpool elleni Bajnokok Ligája-meccset is szem előtt tartottuk. Fontos, hogy készen álljunk az előttünk álló kihívásokra.”
„A kihagyott tizenegyes miatt dühös voltam, hiszen végleg eldöntötte volna a meccset, de aztán jött Jude Bellingham, és megnyugodtam. Ez csak düh, ennyi. Mbappé az első számú tizenegyesrúgónk, de nem csak ő képes a büntetők elvégzésére, most a játékosok döntöttek úgy, hogy Vini lője. Persze Kylian így is duplázott, de továbbra is ő marad az első választás” – mondta Vinícius Jr. kihagyott tizenegyese után, majd hozzátette, egyébként a brazil – akivel emlékezetes maradt az el Clásicón, lecserélésekor lejátszódó csörtéje – szerinte nagyon jól játszott.
Végül kitért Bellingham játékára is: „A posztja egy dolog, de az, hogy mi történik, mire odaér, egy másik. Jó helyeken veszi fel a labdákat, ficánkol a kapuhoz közel, dolgozunk rajta, hogy jó helyzetekbe kerülhessen. Ma is remek volt, mindig akkor a legjobb, amikor igazán szükségünk van rá” – zárta mondandóját.
Kylian Mbappé duplázott, a Real Madrid tükörsima győzelemmel hangolt a Pool elleni ütközetre
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
Real Madrid–Valencia 4–0 (K. Mbappé 19., 31. – az elsőt 11-esből, Jude Bellingham 44., Carreras 82.)
Villarreal–Rayo Vallecano 4–0 (Moreno 22., Moleiro 56., Comesana 58., A. Pérez 65.)
Atlético Madrid–Sevilla 3–0 (J. Álvarez 64. – 11-esből, Almada 77., Griezmann 90.)
Real Sociedad–Athletic Bilbao 3–2 (B. Méndez 38., Guedes 47., Gorrotxategi 90+2., ill. Guruzeta 42., R. Navarro 79.)
VASÁRNAP
14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: FC Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Osasuna–Real Oviedo (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Getafe–Girona 2–1 (M. Martín 72., Mayoral 86., ill. Stuani 90+4. – 11-esből)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Real Madrid
11
10
–
1
26–10
+16
30
|2. Villarreal
11
7
2
2
22–10
+12
23
|3. FC Barcelona
10
7
1
2
25–12
+13
22
|4. Atlético Madrid
11
6
4
1
21–10
+11
22
|5. Espanyol
10
5
3
2
14–11
+3
18
|6. Getafe
11
5
2
4
12–13
–1
17
|7. Betis
10
4
4
2
15–12
+3
16
|8. Elche
10
3
5
2
11–10
+1
14
|9. Rayo Vallecano
11
4
2
5
12–14
–2
14
|10. Athletic Bilbao
11
4
2
5
11–13
–2
14
|11. Sevilla
11
4
1
6
17–19
–2
13
|12. Alavés
10
3
3
4
9– 9
0
12
|13. Real Sociedad
11
3
3
5
13–16
–3
12
|14. Celta Vigo
10
1
7
2
11–13
–2
10
|15. Osasuna
10
3
1
6
9–12
–3
10
|16. Levante
10
2
3
5
14–18
–4
9
|17. Mallorca
10
2
3
5
11–15
–4
9
|18. Valencia
11
2
3
6
10–20
–10
9
|19. Oviedo
10
2
1
7
7–19
–12
7
|20. Girona
11
1
4
6
10–24
–14
7