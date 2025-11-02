Nemzeti Sportrádió

Xabi Alonso: Továbbra is Kylian Mbappé az első számú tizenegyesrúgónk

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
Vágólapra másolva!
2025.11.02. 11:59
Nincs harag Vinícius és Xabi Alonso között, de azért továbbra is Mbappé marad a Real Madrid első számú tizenegyeslövője (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid Xabi Alonso La Liga
Mint ismert, a Real Madrid 4–0-ra legyőzte a Valenciát szombaton a La Liga 11. fordulójában. A meccset követően a madridiak vezetőedzője, Xabi Alonso elégedetten nyilatkozott.

 

„Jó formában vagyunk! Energikusan futballoztunk, ment a támadójáték és gólt sem kaptunk, ami nagyon boldoggá tesz. Teljesnek érzem a mai teljesítményünket, persze akár több gólt is szerezhettünk volna – kezdte értékelését Xabi Alonso.A második félidőben már a keddi, Liverpool elleni Bajnokok Ligája-meccset is szem előtt tartottuk. Fontos, hogy készen álljunk az előttünk álló kihívásokra.” 

„A kihagyott tizenegyes miatt dühös voltam, hiszen végleg eldöntötte volna a meccset, de aztán jött Jude Bellingham, és megnyugodtam. Ez csak düh, ennyi. Mbappé az első számú tizenegyesrúgónk, de nem csak ő képes a büntetők elvégzésére, most a játékosok döntöttek úgy, hogy Vini lője. Persze Kylian így is duplázott, de továbbra is ő marad az első választás” – mondta Vinícius Jr. kihagyott tizenegyese után, majd hozzátette, egyébként a brazil – akivel emlékezetes maradt az el Clásicón, lecserélésekor lejátszódó csörtéje – szerinte nagyon jól játszott. 

Végül kitért Bellingham játékára is: „A posztja egy dolog, de az, hogy mi történik, mire odaér, egy másik. Jó helyeken veszi fel a labdákat, ficánkol a kapuhoz közel, dolgozunk rajta, hogy jó helyzetekbe kerülhessen. Ma is remek volt, mindig akkor a legjobb, amikor igazán szükségünk van rá” – zárta mondandóját.   

Spanyol labdarúgás
16 órája

Kylian Mbappé duplázott, a Real Madrid tükörsima győzelemmel hangolt a Pool elleni ütközetre

Bellingham és Carreras is szépségdíjas gólt szerzett, a Valenciának esélye sem volt.

SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
Real Madrid–Valencia 4–0 (K. Mbappé 19., 31. – az elsőt 11-esből, Jude Bellingham 44., Carreras 82.)
Villarreal–Rayo Vallecano 4–0 (Moreno 22., Moleiro 56., Comesana 58., A. Pérez 65.)
Atlético Madrid–Sevilla 3–0 (J. Álvarez 64. – 11-esből, Almada 77., Griezmann 90.)
Real Sociedad–Athletic Bilbao 3–2 (B. Méndez 38., Guedes 47., Gorrotxategi 90+2., ill. Guruzeta 42., R. Navarro 79.)

VASÁRNAP
14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: FC Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Osasuna–Real Oviedo (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Getafe–Girona 2–1 (M. Martín 72., Mayoral 86., ill. Stuani 90+4. – 11-esből)

A LA LIGA ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Real Madrid

11

10

1

26–10

+16 

30 

  2. Villarreal

11

7

2

2

22–10

+12 

23 

  3. FC Barcelona

10

7

1

2

25–12

+13 

22 

  4. Atlético Madrid

11

6

4

1

21–10

+11 

22 

  5. Espanyol

10

5

3

2

14–11

+3 

18 

  6. Getafe

11

5

2

4

12–13

–1 

17 

  7. Betis

10

4

4

2

15–12

+3 

16 

  8. Elche

10

3

5

2

11–10

+1 

14 

  9. Rayo Vallecano

11

4

2

5

12–14

–2 

14 

10. Athletic Bilbao

11

4

2

5

11–13

–2 

14 

11. Sevilla

11

4

1

6

17–19

–2 

13 

12. Alavés

10

3

3

4

9–  9

12 

13. Real Sociedad

11

3

3

5

13–16

–3 

12 

14. Celta Vigo

10

1

7

2

11–13

–2 

10 

15. Osasuna

10

3

1

6

9–12

–3 

10 

16. Levante

10

2

3

5

14–18

–4 

17. Mallorca

10

2

3

5

11–15

–4 

18. Valencia

11

2

3

6

10–20

–10 

19. Oviedo

10

2

1

7

7–19

–12 

20. Girona

11

1

4

6

10–24

–14 

 

Real Madrid Xabi Alonso La Liga
Legfrissebb hírek

Kovács István vezeti a Liverpool FC–Real Madrid rangadót a Bajnokok Ligájában

Bajnokok Ligája
4 órája

Kylian Mbappé duplázott, a Real Madrid tükörsima győzelemmel hangolt a Pool elleni ütközetre

Spanyol labdarúgás
16 órája

A Sevilla ellen is folytatta remek hazai sorozatát az Atlético; a Sociedadé lett a baszk derbi

Spanyol labdarúgás
18 órája

Az AIPS is beszámolt az Aranycipő pénteki átadásáról

Spanyol labdarúgás
22 órája

A Nemzeti Sport főszerkesztője a Marcába írt jegyzetet

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 13:53

Endricket kölcsönadhatja a Real Madrid – meg is van a befutó?

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 12:23

Ha egy üzlet beindul... Hat napon belül a harmadik győzelmét könyvelte el a Getafe

Spanyol labdarúgás
2025.10.31. 23:03

„Nem vagyok ugyanaz, mint hét éve voltam” – Mbappé az Aranycipő átvétele után

Spanyol labdarúgás
2025.10.31. 20:59
Ezek is érdekelhetik