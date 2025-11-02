Xabi Alonso: Továbbra is Kylian Mbappé az első számú tizenegyesrúgónk

„Jó formában vagyunk! Energikusan futballoztunk, ment a támadójáték és gólt sem kaptunk, ami nagyon boldoggá tesz. Teljesnek érzem a mai teljesítményünket, persze akár több gólt is szerezhettünk volna – kezdte értékelését Xabi Alonso. – A második félidőben már a keddi, Liverpool elleni Bajnokok Ligája-meccset is szem előtt tartottuk. Fontos, hogy készen álljunk az előttünk álló kihívásokra.”

„A kihagyott tizenegyes miatt dühös voltam, hiszen végleg eldöntötte volna a meccset, de aztán jött Jude Bellingham, és megnyugodtam. Ez csak düh, ennyi. Mbappé az első számú tizenegyesrúgónk, de nem csak ő képes a büntetők elvégzésére, most a játékosok döntöttek úgy, hogy Vini lője. Persze Kylian így is duplázott, de továbbra is ő marad az első választás” – mondta Vinícius Jr. kihagyott tizenegyese után, majd hozzátette, egyébként a brazil – akivel emlékezetes maradt az el Clásicón, lecserélésekor lejátszódó csörtéje – szerinte nagyon jól játszott.

Végül kitért Bellingham játékára is: „A posztja egy dolog, de az, hogy mi történik, mire odaér, egy másik. Jó helyeken veszi fel a labdákat, ficánkol a kapuhoz közel, dolgozunk rajta, hogy jó helyzetekbe kerülhessen. Ma is remek volt, mindig akkor a legjobb, amikor igazán szükségünk van rá” – zárta mondandóját.