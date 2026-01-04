Nemzeti Sportrádió

Nyártól Yaakobishvili Áron foglalhatja el Ter Stegen helyét a Barca felnőttcsapatában – sajtóhír

2026.01.04. 14:22
Yaakobishvili Áron remekel az FC Andorrában (Fotó: Getty Images)
Szintet léphet az FC Barcelona magyar utánpótlás-válogatott kapusa, a jelenleg kölcsönben a spanyol másodosztályú FC Andorra hálóját őrző Yaakobishvili Áron. Helyi sajtóértesülések szerint a katalán klubnál nagyon elégedettek a 19 éves labdarúgó teljesítményével, aki a tervek szerint a 2026–2027-es idényt már a gránátvörös-kékek első csapatának tagjaként kezdené meg.

Nagyon úgy tűnik, jót tett a kölcsönjáték Yaakobishvili Áronnak, az FC Barcelona magyar utánpótlás-válogatott kapusának. A 19 éves futballista tavaly nyáron került kölcsönbe a spanyol másodosztályban szereplő FC Andorrához, amely jelenleg a Segunda División 14. helyén tanyázik.

Yaakobishvili stabil kezdőként igencsak meggyőző teljesítményt nyújtott az andorraiaknál, 14 bajnoki mérkőzésen 17 gólt kapott, védési hatékonysága 76.1 százalékos, ami a második legjobb a ligában – írja az m4sport.hu. Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano is arról írt az X-en megjelent posztjában, hogy a katalán sztárklubnál nagyon elégedettek a magyar kapus produkciójával, és szeretnék, ha a 2026–2027-es idényben már a felnőttcsapatuk tagja lenne.

Erre minden esélye meg is van: a futballal foglalkozó spanyol portálok közül a Dosis Futbolera és a Madrid–Barcelona.com is arról cikkezik, hogy könnyen lehet, hogy a Hansi Flicknél kegyvesztett Marc-André ter Stegent még a télen kölcsönadja a Barca, a nyáron pedig végképp szeretne túladni a német kapuson, ami azt jelentené, hogy Joan García és Wojciech Szczesny mögött megüresedne a harmadik számú kapus posztja, amelyet Yaakobishvili foglalna el – Ter Stegennél jóval kevesebb pénzért.

Yaakobishvili Áronról Fabrizio Romano egyik decemberi bejegyzésében azt írta, hogy teljesítményére anyaegyesületén kívül olasz és német klubok is felfigyeltek.

 

FC Barcelona FC Andorra Yaakobishvili Áron Marc-André ter Stegen
