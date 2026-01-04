Nyártól Yaakobishvili Áron foglalhatja el Ter Stegen helyét a Barca felnőttcsapatában – sajtóhír

Nagyon úgy tűnik, jót tett a kölcsönjáték Yaakobishvili Áronnak, az FC Barcelona magyar utánpótlás-válogatott kapusának. A 19 éves futballista tavaly nyáron került kölcsönbe a spanyol másodosztályban szereplő FC Andorrához, amely jelenleg a Segunda División 14. helyén tanyázik.

Yaakobishvili stabil kezdőként igencsak meggyőző teljesítményt nyújtott az andorraiaknál, 14 bajnoki mérkőzésen 17 gólt kapott, védési hatékonysága 76.1 százalékos, ami a második legjobb a ligában – írja az m4sport.hu. Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano is arról írt az X-en megjelent posztjában, hogy a katalán sztárklubnál nagyon elégedettek a magyar kapus produkciójával, és szeretnék, ha a 2026–2027-es idényben már a felnőttcsapatuk tagja lenne.

Barça are very happy with Áron Yaakobishvili's loan deal with Andorra.



He could be part of the first team next season.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/W9VIsctpFQ — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 2, 2026

Erre minden esélye meg is van: a futballal foglalkozó spanyol portálok közül a Dosis Futbolera és a Madrid–Barcelona.com is arról cikkezik, hogy könnyen lehet, hogy a Hansi Flicknél kegyvesztett Marc-André ter Stegent még a télen kölcsönadja a Barca, a nyáron pedig végképp szeretne túladni a német kapuson, ami azt jelentené, hogy Joan García és Wojciech Szczesny mögött megüresedne a harmadik számú kapus posztja, amelyet Yaakobishvili foglalna el – Ter Stegennél jóval kevesebb pénzért.

Yaakobishvili Áronról Fabrizio Romano egyik decemberi bejegyzésében azt írta, hogy teljesítményére anyaegyesületén kívül olasz és német klubok is felfigyeltek.