Joao Cancelo visszatér Barcelonába – sajtóhír

Ismét kölcsönveszi Joao Cancelót az FC Barcelona – írja a katalán klubhoz közel álló Mundo Deportivo. A spanyol sportlap értesülése szerint a portugál válogatott szárnyvédő június végéig erősíti majd a Barcát, amely elvben megegyezett a labdarúgó játékjogát birtokló szaúdi Al-Hilallal, már csak az iratok aláírása van hátra. A 4 millió eurós üzlet nyélbeütésére órákon belül sor kerülhet, a gránátvörös-kékek ugyanis holnap este Dzsiddában játszanak az Athletic Bilbaóval a spanyol Szuperkupa elődöntőjében.

Az angol nyelvű, spanyol labdarúgással foglalkozó internetes oldal, a Football Espana megjegyzi: Andreas Christensen sérülése után – a dán bekk négy hónapra dőlt ki – Hans-Dieter Flick vezetőedző eredetileg középső védőt szeretett volna igazolni, ám végül belement a 64-szeres portugál válogatott futballista szerződtetésébe.

A sajtóértesülést X-oldalán az olasz átigazolási specialista, Fabrizio Romano is megerősítette, megjegyezve, hogy az Al-Hilal az olasz Internazionaléval is megegyezett a 31 éves labdarúgó átigazolásáról, ám Cancelo csak a Barcelonához akart szerződni, amelyben a 2023–24-es idényben – akkor a Manchester City kölcsönjátékosaként – már szerepelt, s bajnoki ezüstérmet szerzett a csapattal.