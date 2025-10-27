Nemzeti Sportrádió

Xabi Alonso dönthet Vinícius Júnior büntetéséről

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.10.27. 17:54
null
Vinícius értetlenül állt a lecserélése előtt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid spanyol foci Vinícius Júnior Xabi Alonso el Clásico
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Real Madrid brazil klasszisa, Vinícius Júnior az FC Barcelona elleni vasárnapi győztes el Clásicón viselkedett botrányosan, miután Xabi Alonso vezetőedző lecserélte. A klub most a büntetés lehetőségét mérlegeli, de nem biztos, hogy valódi szankciókat is alkalmaznak majd a játékossal szemben.

Mint ismert, a Real Madrid vasárnap este 2–1-re legyőzte az ősi rivális FC Barcelonát, többek között Vinícius Júnior remek játékának is köszönhetően. A brazil támadó azonban nehezen viselte, hogy a hajrában lecserélte Xabi Alonso, és nemtetszésének úgy adott hangott, hogy dühösen az öltözőbe rohant, miközben állítólag azt morogta magában, hogy ő márpedig elhagyja a csapatot – igaz, nem sokkal később visszatért a kispadra.

A barcelonai El Mundo Deportivo a Cadena SER rádióállomásra hivatkozva most arról számolt be, hogy a Real Madridnál fontolgatják Vinícius Júnior büntetését, azonban ezt teljes mértékben Xabi Alonsóra bízzák. Vagyis a vezetőedző dönthet abban a kérdésben, hogy Vinícius Júnior viselkedésének lesz-e érdemi következménye.

A Cadena SER szerint a klubnál úgy vélik, a helyzetre Xabi Alonsónak kell megtalálnia a megoldást, és mivel mindenki megbízik az edző ítélő képességében, teljes mértékben rá bízzák a döntést ebben a kérdésben. Ha a mester úgy gondolja, hogy a játékos büntetést érdemel a viselkedéséért, akkor a klub azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket, ugyanakkor azt leszögezték, hogy hasonló a jövőben nem fordulhat elő.

A madridi öltözőhöz közel álló források szerint egyébként Xabi Alonso és Vinícius Júnior a meccs után már beszéltek a történtekről, sőt meg is ölelték egymást, ami annak a jele lehet, hogy már nincs harag kettőjük között. Ez azonban még nem jelenti azt biztosan, hogy a játékos elfogadhatatlan viselkedése ne vonna majd szankciókat maga után.

Kapcsolódó tartalom

Vinícius Júnior: Jobb, ha elmegyek innen

A brazil válogatott szélső a távozással fenyegetőzött az El Clásico alatt a kispadon.

Vinícius Júnior balhéjáról is beszélt Xabi Alonso a győztes el Clásico után

Jude Bellingham a közösségi médiában rögtön üzent Lamine Yamalnak.

Zsinórban négy elveszített el Clásico után a Real Madrid megverte a Barcelonát!

Kylian Mbappé és Jude Bellingham góljával nyertek a blancók, a francia támadónak még a kihagyott tizenegyes is belefért a Bernabéuban.

 

 

Real Madrid spanyol foci Vinícius Júnior Xabi Alonso el Clásico
Legfrissebb hírek

Vinícius Júnior: Jobb, ha elmegyek innen

Spanyol labdarúgás
4 órája

Gyász: elhunyt José Manuel Ochotorena, a Real Madrid kétszeres UEFA-kupa-győztes kapusa, aki kapusedzőként is legendává vált

Spanyol labdarúgás
9 órája

„Férfiak játszottak fiúk ellen” – Arsene Wenger az el Clásicóról

Spanyol labdarúgás
10 órája

„Pocsékul védekeztünk” – a Barca másodedzője az el Clásicóról

Spanyol labdarúgás
10 órája

Az utolsó pillanatban döntött a Rayo az Alavés ellen, nincs már nyeretlen csapat a La Ligában

Spanyol labdarúgás
21 órája

Vinícius Júnior balhéjáról is beszélt Xabi Alonso a győztes el Clásico után

Spanyol labdarúgás
23 órája

Gianluca Zambrotta nem emlékszik a világbajnok olasz csapat magyar válogatott elleni vereségére

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 18:55

Zsinórban négy elveszített el Clásico után a Real Madrid megverte a Barcelonát!

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 18:23
Ezek is érdekelhetik