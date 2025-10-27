Xabi Alonso dönthet Vinícius Júnior büntetéséről

Mint ismert, a Real Madrid vasárnap este 2–1-re legyőzte az ősi rivális FC Barcelonát, többek között Vinícius Júnior remek játékának is köszönhetően. A brazil támadó azonban nehezen viselte, hogy a hajrában lecserélte Xabi Alonso, és nemtetszésének úgy adott hangott, hogy dühösen az öltözőbe rohant, miközben állítólag azt morogta magában, hogy ő márpedig elhagyja a csapatot – igaz, nem sokkal később visszatért a kispadra.

A barcelonai El Mundo Deportivo a Cadena SER rádióállomásra hivatkozva most arról számolt be, hogy a Real Madridnál fontolgatják Vinícius Júnior büntetését, azonban ezt teljes mértékben Xabi Alonsóra bízzák. Vagyis a vezetőedző dönthet abban a kérdésben, hogy Vinícius Júnior viselkedésének lesz-e érdemi következménye.

A Cadena SER szerint a klubnál úgy vélik, a helyzetre Xabi Alonsónak kell megtalálnia a megoldást, és mivel mindenki megbízik az edző ítélő képességében, teljes mértékben rá bízzák a döntést ebben a kérdésben. Ha a mester úgy gondolja, hogy a játékos büntetést érdemel a viselkedéséért, akkor a klub azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket, ugyanakkor azt leszögezték, hogy hasonló a jövőben nem fordulhat elő.

A madridi öltözőhöz közel álló források szerint egyébként Xabi Alonso és Vinícius Júnior a meccs után már beszéltek a történtekről, sőt meg is ölelték egymást, ami annak a jele lehet, hogy már nincs harag kettőjük között. Ez azonban még nem jelenti azt biztosan, hogy a játékos elfogadhatatlan viselkedése ne vonna majd szankciókat maga után.