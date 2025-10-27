Nemzeti Sportrádió

Vinícius Júnior: Jobb, ha elmegyek innen

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.10.27. 15:23
Engem? Miért engem? – kérdezi Vinícius (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid balhé Vinícius Júnior El Clásico La Liga
Igencsak rosszul viselte lecserélését Vinícius Júnior az El Clásicón. A brazil támadó először kérdőre vonta Xabi Alonsót a döntés miatt, majd beviharzott az öltözőbe, végül a kispadon „bejelentette” távozási szándékát.

Nem tud kibújni a bőréből Vinícius Júnior. Real Madrid és a brazil válogatott kiválósága az El Clásicón további muníciót adott a viselkedését kritizálóknak – adta hírül a „királyi gárdához” közel álló Marca.

Az újabb incidens az FC Barcelona ellen 2–1-re megnyert hazai rangadó 71. percében történt, amikor Xabi Alonso, fővárosiak vezetőedzője úgy határozott: a brazil szélső helyett honfitársát, Rodrygót küldi pályára. Vinícius ezt olyannyira zokon vette, hogy látványos gesztusokkal, illetve az „Engem? Engem? Mister!” kiáltással adta a tréner tudtára nemtetszését, majd az égre nézett, s az anyanyelvén, portugálul elhangzott „Menj a p…ába!” szózat kíséretében beviharzott az öltözőbe, ahonnan Luis Llopisnak a csapat kapusedzőjének kellett előrángatnia.

A játékos hisztijét természetesen Xabi Alonso sem hagyta szó nélkül, aki a „Gyerünk, Vini, te rohadék!” szavakkal ösztökélte a pálya mihamarabbi elhagyására játékosát. Llopis közbenjárására a dél-amerikai végül percekkel később leült a padra, ám a dühe nem igazán csillapodott – ezt igazolja, hogy a szájáról az „Elmegyek innen, jobb, ha elhagyom a csapatot!” mondatot vélték leolvasni az eset szemtanúi.

A madridi lap értesülése szerint a játékos minősíthetetlen viselkedése az edzői stáb mellett a csapattársaknál kis kiverte a biztosítékot, s a feltételezhetően súlyos büntetés mellett a futballista folyamatban lévő szerződéshosszabbítására sem lesznek jó hatással a történtek.

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
Real Madrid–FC Barcelona 2–1 (2–1)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 78 107 néző. Vezette: Soto Grado
Real Madrid: Courtois – Valverde (Carvajal, 72.), É. Militao, Huijsen, Carreras – Tchouaméni – Jude Bellingham (Gonzalo García, 90.), Camavinga, Güler (Brahim Díaz, 66.), Vinícius Júnior (Rodrygo, 72.) – K. Mbappé (Ceballos, 90.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Barcelona: Szczesny – Koundé, Cubarsí (Bardghji, 84.), E. García (R. Araújo, 74.), Balde (Gerard Martín, 90+7.) – F. de Jong, Pedri – Yamal, Fermín López, Rashford – Ferran Torres (Casadó, 74.). Asszisztensedző: Marcus Sorg
Gólszerző: K. Mbappé (22.), Jude Bellingham (43.), ill. Fermín López (38.)
Kiállítva: Pedri (90+10.)

1. Real Madrid109122–10+12 27 
2. Barcelona1071225–12+13 22 
3. Villarreal1062218–10+8 20 
4. Espanyol1053214–11+3 18 
5. Atlético Madrid944116–10+6 16 
6. Betis944115–10+5 16 
7. Rayo Vallecano1042412–10+2 14 
8. Elche1035211–10+1 14 
9. Athletic Bilbao104249–10–1 14 
10. Getafe1042410–12–2 14 
11. Sevilla1041517–16+1 13 
12. Alaves103349–912 
13. Celta Vigo1017211–13–2 10 
14. Osasuna103169–12–3 10 
15. Levante1023514–18–4 
16. Mallorca1023511–15–4 
17. Real Sociedad1023510–14–4 
18. Valencia1023510–16–6 
19. Oviedo102177–19–12 
20. Girona101459–22–13 7
a la liga állása

 

 

Real Madrid balhé Vinícius Júnior El Clásico La Liga
Legfrissebb hírek

„Férfiak játszottak fiúk ellen” – Arsene Wenger az el Clásicóról

Spanyol labdarúgás
7 órája

„Pocsékul védekeztünk” – a Barca másodedzője az el Clásicóról

Spanyol labdarúgás
7 órája

Az utolsó pillanatban döntött a Rayo az Alavés ellen, nincs már nyeretlen csapat a La Ligában

Spanyol labdarúgás
18 órája

Vinícius Júnior balhéjáról is beszélt Xabi Alonso a győztes el Clásico után

Spanyol labdarúgás
20 órája

Gianluca Zambrotta nem emlékszik a világbajnok olasz csapat magyar válogatott elleni vereségére

Spanyol labdarúgás
22 órája

Zsinórban négy elveszített el Clásico után a Real Madrid megverte a Barcelonát!

Spanyol labdarúgás
22 órája

Egyik csapat sem örülhet igazán, iksz az el Clásico előtt a La Ligában

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 16:02

Sorozatban ötödször sújthat le a Real Madridra a Barcelona

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 10:42
Ezek is érdekelhetik