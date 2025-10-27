Vinícius Júnior: Jobb, ha elmegyek innen

Nem tud kibújni a bőréből Vinícius Júnior. Real Madrid és a brazil válogatott kiválósága az El Clásicón további muníciót adott a viselkedését kritizálóknak – adta hírül a „királyi gárdához” közel álló Marca.

Az újabb incidens az FC Barcelona ellen 2–1-re megnyert hazai rangadó 71. percében történt, amikor Xabi Alonso, fővárosiak vezetőedzője úgy határozott: a brazil szélső helyett honfitársát, Rodrygót küldi pályára. Vinícius ezt olyannyira zokon vette, hogy látványos gesztusokkal, illetve az „Engem? Engem? Mister!” kiáltással adta a tréner tudtára nemtetszését, majd az égre nézett, s az anyanyelvén, portugálul elhangzott „Menj a p…ába!” szózat kíséretében beviharzott az öltözőbe, ahonnan Luis Llopisnak a csapat kapusedzőjének kellett előrángatnia.

A játékos hisztijét természetesen Xabi Alonso sem hagyta szó nélkül, aki a „Gyerünk, Vini, te rohadék!” szavakkal ösztökélte a pálya mihamarabbi elhagyására játékosát. Llopis közbenjárására a dél-amerikai végül percekkel később leült a padra, ám a dühe nem igazán csillapodott – ezt igazolja, hogy a szájáról az „Elmegyek innen, jobb, ha elhagyom a csapatot!” mondatot vélték leolvasni az eset szemtanúi.

A madridi lap értesülése szerint a játékos minősíthetetlen viselkedése az edzői stáb mellett a csapattársaknál kis kiverte a biztosítékot, s a feltételezhetően súlyos büntetés mellett a futballista folyamatban lévő szerződéshosszabbítására sem lesznek jó hatással a történtek.

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

Real Madrid–FC Barcelona 2–1 (2–1)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 78 107 néző. Vezette: Soto Grado

Real Madrid: Courtois – Valverde (Carvajal, 72.), É. Militao, Huijsen, Carreras – Tchouaméni – Jude Bellingham (Gonzalo García, 90.), Camavinga, Güler (Brahim Díaz, 66.), Vinícius Júnior (Rodrygo, 72.) – K. Mbappé (Ceballos, 90.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Barcelona: Szczesny – Koundé, Cubarsí (Bardghji, 84.), E. García (R. Araújo, 74.), Balde (Gerard Martín, 90+7.) – F. de Jong, Pedri – Yamal, Fermín López, Rashford – Ferran Torres (Casadó, 74.). Asszisztensedző: Marcus Sorg

Gólszerző: K. Mbappé (22.), Jude Bellingham (43.), ill. Fermín López (38.)

Kiállítva: Pedri (90+10.)