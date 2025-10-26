Vinícius Júnior balhéjáról is beszélt Xabi Alonso a győztes el Clásico után

„Nem tudom, hogy Lamine (Yamal – a szerk.) ösztönözte-e a csapatot extra módon, de tény, hogy a társaság nagyon motivált volt – kezdte meccs utáni értékelését Xabi Alonso, aki ezzel arra is utalt, hogy az el Clásico előtti hangulatot Lamine Yamal szavai alapozták meg azzal, hogy egyik nyilatkozatában csalással és állandó panaszkodással vádolta meg a Real Madridot. – Tudtuk, hogy mit jelentene számunkra a győzelem. Nagyon boldog vagyok a srácok miatt, mert szükségük volt arra az érzésre, hogy megnyerjenek egy fontos meccset. Nagy örömmel távozunk, mert végig remek kapcsolatunk volt a közönséggel, akik hihetetlen energiát közvetítettek felénk. A szurkolókkal való kapcsolat alapvető fontosságú, és ezt most is éreztük.”

A madridiak mestere nem mehetett el szó nélkül Vinícius Júnior viselkedése mellett. A brazil játékos nagyon nehezen fogadta el, hogy lecserélték a meccs hajrájában, és indulatosan vonult az öltözőbe, majd nem sokkal később visszatért a kispadra: „Sok jó dolog maradt meg bennem Vinivel kapcsolatban. Nem szeretném elvinni a fókuszt a lényegről, de ezekről a dolgokról még beszélünk kell. Vini, akárcsak a többi játékos, sokat tett hozzá a győzelemhez. Különböző személyiségek vannak a keretünkben, és meg kell értenünk őket. Most élveznünk kell a győzelmet, és aztán természetesen beszélünk vele erről.”

„Különösen fontos ez a győzelem – tért át az ősi rivális felett aratott diadal jelentőségére a madridiak mestere. – A jövőre nézve sok mindenre szükségünk lesz abból, amit ma a Barcelona ellen tettünk. Csak a meccs fontosságának a súlyát éreztem. Tisztában vagyunk az el Clásico jelentőségével és következményeivel, de nem szabad túlságosan dicsekednünk. Ki kell élveznünk és folytatnunk kell a kemény munkát.”

Xabi Alonso beszélt a meccs lefújásának pillanatában történtekről is, amikor a két kispad összetűzésbe keveredett, és több madridi játékosnál is Lamine Yamal került a támadások középpontjába. A történtek következménye az lett, hogy a Real Madrid cserekapusát, Andrij Lunyint kiállították, Vinícius Júnior, Éder Militao és Rodrygo Goes pedig sárga lapot kapott. „A pillanat hevében történt, az ilyen összetűzések gyakran előfordulnak, nem csak ezen a meccsen. Nem kell megijedni egy egészséges összecsapástól!”

A Real Madrid játékosai nem nyilatkoztak a mérkőzést követően, a három pontot érő gól szerzője, Jude Bellingham a közösségi oldalán viszont röviden, de annál velősebben fejezte ki véleményét: „A beszéd olcsó. Hajrá, Madrid, mindörökké!” – utalt ezzel Yamal meccs előtti szavaira.

Yamal mondandóját egyébként Vinícius Júnior sem hagyta válasz nélkül, kettőjük között folyamatosan zajlott a szócsata már a pályán is. „Itt beszélj, itt beszélj!” – mondta Vinícius többek között Yamalnak, akinek további szemrehányó megjegyzéseket is tett: „Ma csak hátrafelé passzolsz...”

A Real Madrid győzelmével öt pontra meglépett a címvédő Barcelonától a La Liga tabelláján.