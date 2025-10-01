„Olyan nincs, hogy nem akarok játszani” – Valverde reagált a kritikákra

Nem volt ott a Real Madrid kezdőcsapatában Federico Valverde a Kajrat Almati ellen idegenben 5–0-ra megnyert mérkőzésen, és Xabi Alonso vezetőedző csereként sem küldte pályára. Ez a tekintélyes madrdid sportlap, a Marca szerint annak tudható be, hogy az utóbbi időben feszültté vált a kapcsolata a 43 éves szakemberrel, különösen azt követően, hogy a mérkőzés előtt kijelentette: ő nem született jobbhátvéd.

A dél-amerikai játékos most az X-en posztolt közleményben öntött tiszta vizet a pohárba, kijelentve, hogy Alonsóval korrekt a viszonya, és továbbra is teljes szívvel elkötelezett a klub iránt.

„Több olyan cikket olvastam, amelyek sokat ártottak nekem. Tudom, hogy voltak rossz meccseim, ezzel tisztában vagyok. Nem rejtek el semmit, most is megmutatom az arcomat, amely most nagyon szomorú. Sok mindent lehet rólam mondani, de azt semmiképp, hogy nem vagyok hajlandó játszani. Mindent megtettem a klubért, sőt még annál is többet. Volt úgy, hogy töréssel, sérülten is vállaltam a játékot, és soha nem panaszkodtam, vagy kértem szabadságot.

A vezetőedzővel jó a kapcsolatom, így meg tudom neki mondani, melyik poszton érzem a legjobban magam a pályán. De az is mindig, mindig elmondtam neki, hogy minden meccsen számíthat rám, bárhol is játszunk, bárhová is utazunk.

Szívemet-lelkemet odaadtam ennek a klubnak, és a továbbiakban is így fogok tenni. Még akkor is, ha olykor nem érem el a célomat, vagy nem úgy játszom, ahogy szeretnék. A büszkeségemre esküszöm, hogy soha nem adom fel és a végsőkig harcolok, bárhol játsszam is” – írta Valverde.