Valverde mellőzéséről is beszélt Xabi Alonso a Real Madrid kiütéses sikere után

„Azzal a világos céllal érkeztünk, hogy megnyerjük a meccset – kezdte a meccs utáni értékelését a sajtótájékoztatón Xabi Alonso. – Ez már egy másik sorozat, és szerettünk volna jól kezdeni, most következhet a Juventus. A küldetést teljesítettük, a játékosok komolyan futballoztak.”

Federico Valverde kihagyását illetően a Real Madrid vezetőedzője nem kívánt különösebben részletekbe bonyolódni: „Ez egy olyan döntést, amit én hoztam meg. Fede mindig készen áll, remek lelki állapotban van. Ha a meccs úgy hozza, akkor pályára lépett volna, akárcsak Carreras. De meg kell találnod a ritmust, és tudni kell, hogyan kezeld a helyzetet.”

Xabi Alonso természetesen külön is kitért Kylian Mbappéra, aki mesterhármast szerzett a Kajrat Almati ellen, ezzel megszerezte 60. gólját a Bajnokok Ligájában – tette mindezt 89 meccs alatt, vagyis gyorsabban elért ehhez a mérföldkőhöz, mint Cristiano Ronaldo, Karim Benzema vagy Raúl. Továbbá 26 évesen és 284 naposan a sorozat második legfiatalabb játékosa lett, aki elérte ezt a számot, csupán a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi előzi meg a rangsorban.

„Gyakorlatilag minden meccsen meghatározó – méltatta Mbappé fantasztikus formáját a spanyol szakvezető. – A kapu előtt klinikai pontosságú, és a minap a derbin is szerzett egy látványos gólt. Szükségünk van arra, hogy kibontakozhassanak a képességei, nemcsak a gólok, hanem minden más miatt. A csapatra gyakorolt befolyása miatt is. Csodálatos idénye lehet.”

A meccs legjobbjának megválasztott Mbappé arról beszélt a találkozó után, hogy képes még ennél is jobb teljesítményre: „Ha van öt helyzetem, akkor mindegyikből gólt akarok szerezni. Azt hiszem, hogy tudnék ennél több gólt is szerezni. Öt gólt akarok lőni, és muszáj is öt gólt rúgnom, ezért szerződtetett a Real Madrid.”