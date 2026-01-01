Nemzeti Sportrádió

Edzőt vált a Chelsea, a Man. City ellen már nem Maresca irányít – hivatalos

2026.01.01. 13:10
Enzo Maresca távozik a Chelsea-től (Fotó: Getty Images)
Végéhez érkezett Enzo Maresca időszaka a Chelsea-nél: az olasz vezetőedzőtől már a Manchester City elleni vasárnapi rangadó előtt megválnak az elmúlt hetek gyenge eredményei és az egyleten belüli feszültségek miatt – ezt a londoni futballklub is megerősítette csütörtökön.

A Chelsea mindössze egy győzelmet aratott a legutóbbi hét bajnoki mérkőzésén, ami jelentősen megnövelte a nyomást Enzo Marescán. A Bournemouth elleni 2–2-es döntetlen után a szurkolók kifütyülték az edzőt, különösen Cole Palmer lecserélése miatt, majd a lefújáskor is hangot adtak elégedetlenségüknek.

A háttérben ennél is súlyosabb problémák húzódnak. A Sky Sports értesülései szerint Maresca és a klub vezetősége között már hosszabb ideje feszült a viszony, és maga az edző is úgy érezte, hogy a helyzete tarthatatlanná vált. Bár 2029-ig szólt a szerződése, ez nem jelentett biztosítékot a maradásra, s a klub csütörtökön hivatalosan is megerősítette a válást.

A Bournemouth elleni meccs után Maresca nem jelent meg a kötelező sajtótájékoztatón, amit hivatalosan betegségre vezettek vissza, ám sokan ezt is a klubon belüli feszültség újabb jelének tekintik. Korábban, december közepén az olasz tréner nyíltan beszélt arról, hogy úgy érzi, a klubon belül nem mindenki támogatja őt és a csapatot, sőt az Everton elleni győzelem előtti időszakot „a legrosszabb 48 órának” nevezte londoni karrierje során.

Maresca távozása után az egyik legesélyesebb utód a Strasbourg jelenlegi vezetőedzője, Liam Rosenior lehet. A francia klub a Chelsea-t is birtokló BlueCo-csoporthoz tartozik, Rosenior pedig jó benyomást tett a londoni döntéshozókra azzal, hogy első idényében hetedik helyre vezette csapatát a Ligue 1-ben.

Aberdeen v Strasbourg
Liam Rosenior érkezhet a Stamford Bridge-re (Fotó: Getty Images)

Pedig nem is olyan régen még egészen más volt a hangulat: novemberben a Chelsea 3–0-ra legyőzte a Barcelonát, és mindössze három pontra volt a tabella élétől. Azóta azonban több fájó vereség és vitatható edzői döntés – köztük a Leeds United, az Atalanta és az Aston Villa elleni kudarcok – megtörte a lendületet.

Maresca 2024 nyarán érkezett a Chelsea-hez, és sikerekben sem volt hiány: a klub 2025-ben megnyerte a Konferencialigát és a klubvilágbajnokságot, valamint visszatért a Bajnokok Ligájába.

ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ, vasárnap
18.30: Manchester City–Chelsea (Tv: Spíler1)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Arsenal19143237–12+2545
2. Manchester City18131443–17+2640
3. Aston Villa19123430–23+739
4. Liverpool18102630–26+432
5. Chelsea1986532–21+1130
6. Manchester United1986533–29+430
7. Sunderland1877420–18+228
8. Everton1984720–20028
9. Brentford1882828–26+226
10. Newcastle1975726–24+226
11. Crystal Palace1875621–20+126
12. Fulham1882825–26–126
13. Tottenham1874727–23+425
14. Brighton & Hove Albion1967628–27+125
15. Bournemouth1958629–35–623
16. Leeds United1855825–32–720
17. Nottingham Forest19531118–30–1218
18. West Ham19351121–38–1714
19. Burnley19331320–37–1712
20. Wolverhampton1931611–40–293

 

 

