Edzőt vált a Chelsea, a Man. City ellen már nem Maresca irányít – hivatalos

A Chelsea mindössze egy győzelmet aratott a legutóbbi hét bajnoki mérkőzésén, ami jelentősen megnövelte a nyomást Enzo Marescán. A Bournemouth elleni 2–2-es döntetlen után a szurkolók kifütyülték az edzőt, különösen Cole Palmer lecserélése miatt, majd a lefújáskor is hangot adtak elégedetlenségüknek.

A háttérben ennél is súlyosabb problémák húzódnak. A Sky Sports értesülései szerint Maresca és a klub vezetősége között már hosszabb ideje feszült a viszony, és maga az edző is úgy érezte, hogy a helyzete tarthatatlanná vált. Bár 2029-ig szólt a szerződése, ez nem jelentett biztosítékot a maradásra, s a klub csütörtökön hivatalosan is megerősítette a válást.

A Bournemouth elleni meccs után Maresca nem jelent meg a kötelező sajtótájékoztatón, amit hivatalosan betegségre vezettek vissza, ám sokan ezt is a klubon belüli feszültség újabb jelének tekintik. Korábban, december közepén az olasz tréner nyíltan beszélt arról, hogy úgy érzi, a klubon belül nem mindenki támogatja őt és a csapatot, sőt az Everton elleni győzelem előtti időszakot „a legrosszabb 48 órának” nevezte londoni karrierje során.

Maresca távozása után az egyik legesélyesebb utód a Strasbourg jelenlegi vezetőedzője, Liam Rosenior lehet. A francia klub a Chelsea-t is birtokló BlueCo-csoporthoz tartozik, Rosenior pedig jó benyomást tett a londoni döntéshozókra azzal, hogy első idényében hetedik helyre vezette csapatát a Ligue 1-ben.

Liam Rosenior érkezhet a Stamford Bridge-re (Fotó: Getty Images)

Pedig nem is olyan régen még egészen más volt a hangulat: novemberben a Chelsea 3–0-ra legyőzte a Barcelonát, és mindössze három pontra volt a tabella élétől. Azóta azonban több fájó vereség és vitatható edzői döntés – köztük a Leeds United, az Atalanta és az Aston Villa elleni kudarcok – megtörte a lendületet.

Maresca 2024 nyarán érkezett a Chelsea-hez, és sikerekben sem volt hiány: a klub 2025-ben megnyerte a Konferencialigát és a klubvilágbajnokságot, valamint visszatért a Bajnokok Ligájába.

ANGOL PREMIER LEAGUE

20. FORDULÓ, vasárnap

18.30: Manchester City–Chelsea (Tv: Spíler1)