Edzőt vált a Chelsea, a Man. City ellen már nem Maresca irányít – hivatalos
A Chelsea mindössze egy győzelmet aratott a legutóbbi hét bajnoki mérkőzésén, ami jelentősen megnövelte a nyomást Enzo Marescán. A Bournemouth elleni 2–2-es döntetlen után a szurkolók kifütyülték az edzőt, különösen Cole Palmer lecserélése miatt, majd a lefújáskor is hangot adtak elégedetlenségüknek.
A háttérben ennél is súlyosabb problémák húzódnak. A Sky Sports értesülései szerint Maresca és a klub vezetősége között már hosszabb ideje feszült a viszony, és maga az edző is úgy érezte, hogy a helyzete tarthatatlanná vált. Bár 2029-ig szólt a szerződése, ez nem jelentett biztosítékot a maradásra, s a klub csütörtökön hivatalosan is megerősítette a válást.
A Bournemouth elleni meccs után Maresca nem jelent meg a kötelező sajtótájékoztatón, amit hivatalosan betegségre vezettek vissza, ám sokan ezt is a klubon belüli feszültség újabb jelének tekintik. Korábban, december közepén az olasz tréner nyíltan beszélt arról, hogy úgy érzi, a klubon belül nem mindenki támogatja őt és a csapatot, sőt az Everton elleni győzelem előtti időszakot „a legrosszabb 48 órának” nevezte londoni karrierje során.
Maresca távozása után az egyik legesélyesebb utód a Strasbourg jelenlegi vezetőedzője, Liam Rosenior lehet. A francia klub a Chelsea-t is birtokló BlueCo-csoporthoz tartozik, Rosenior pedig jó benyomást tett a londoni döntéshozókra azzal, hogy első idényében hetedik helyre vezette csapatát a Ligue 1-ben.
Pedig nem is olyan régen még egészen más volt a hangulat: novemberben a Chelsea 3–0-ra legyőzte a Barcelonát, és mindössze három pontra volt a tabella élétől. Azóta azonban több fájó vereség és vitatható edzői döntés – köztük a Leeds United, az Atalanta és az Aston Villa elleni kudarcok – megtörte a lendületet.
Maresca 2024 nyarán érkezett a Chelsea-hez, és sikerekben sem volt hiány: a klub 2025-ben megnyerte a Konferencialigát és a klubvilágbajnokságot, valamint visszatért a Bajnokok Ligájába.
ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ, vasárnap
18.30: Manchester City–Chelsea (Tv: Spíler1)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|19
|14
|3
|2
|37–12
|+25
|45
|2. Manchester City
|18
|13
|1
|4
|43–17
|+26
|40
|3. Aston Villa
|19
|12
|3
|4
|30–23
|+7
|39
|4. Liverpool
|18
|10
|2
|6
|30–26
|+4
|32
|5. Chelsea
|19
|8
|6
|5
|32–21
|+11
|30
|6. Manchester United
|19
|8
|6
|5
|33–29
|+4
|30
|7. Sunderland
|18
|7
|7
|4
|20–18
|+2
|28
|8. Everton
|19
|8
|4
|7
|20–20
|0
|28
|9. Brentford
|18
|8
|2
|8
|28–26
|+2
|26
|10. Newcastle
|19
|7
|5
|7
|26–24
|+2
|26
|11. Crystal Palace
|18
|7
|5
|6
|21–20
|+1
|26
|12. Fulham
|18
|8
|2
|8
|25–26
|–1
|26
|13. Tottenham
|18
|7
|4
|7
|27–23
|+4
|25
|14. Brighton & Hove Albion
|19
|6
|7
|6
|28–27
|+1
|25
|15. Bournemouth
|19
|5
|8
|6
|29–35
|–6
|23
|16. Leeds United
|18
|5
|5
|8
|25–32
|–7
|20
|17. Nottingham Forest
|19
|5
|3
|11
|18–30
|–12
|18
|18. West Ham
|19
|3
|5
|11
|21–38
|–17
|14
|19. Burnley
|19
|3
|3
|13
|20–37
|–17
|12
|20. Wolverhampton
|19
|–
|3
|16
|11–40
|–29
|3