Valószínű, hogy ebben az évben már nem játszhat az FC Barcelona támadója

Mint ismert, a katalán sztárcsapat 3–1-es győzelmet aratott a La Liga keddi rangadóján, amelyen Dani Olmo a 65. percben szerzett vezetést a csapatának – de nagy árat fizetett érte, mert a lövés pillanatában elesett, és olyan szerencsétlenül fogott talajt, hogy közben megsérült a bal válla. A spanyol válogatott futballistát később le is kellett cserélnie Hansi Flick vezetőedzőnek.

A barcelonai Sport a meccs másnapján már arról írt, hogy bár az orvosi vizsgálatokat még nem végezték el, a klub valószínűtlennek tartja, hogy a játékos pályára lépjen ebben a naptári évben, a visszatérése várhatóan csak 2026-ban lesz esedékes.

A katalán együttesre egyébként ebben az évben még négy összecsapás vár: a bajnokságban a Betisszel, az Osasunával és a Villarreallal játszik, a Bajnokok Ligájában az Eintracht Frankfurttal találkozik.