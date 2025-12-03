Nemzeti Sportrádió

Valószínű, hogy ebben az évben már nem játszhat az FC Barcelona támadója

2025.12.03. 09:54
Dani Olmónak nagy fájdalmai voltak a gólja után (Fotó: Getty Images)
FC Barcelona Dani Olmo spanyol foci La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő FC Barcelona támadója, Dani Olmo az Atlético Madrid elleni keddi bajnokin szenvedett vállsérülést, emiatt ebben a naptári évben minden bizonnyal már nem léphet pályára.

Mint ismert, a katalán sztárcsapat 3–1-es győzelmet aratott a La Liga keddi rangadóján, amelyen Dani Olmo a 65. percben szerzett vezetést a csapatának – de nagy árat fizetett érte, mert a lövés pillanatában elesett, és olyan szerencsétlenül fogott talajt, hogy közben megsérült a bal válla. A spanyol válogatott futballistát később le is kellett cserélnie Hansi Flick vezetőedzőnek.

A barcelonai Sport a meccs másnapján már arról írt, hogy bár az orvosi vizsgálatokat még nem végezték el, a klub valószínűtlennek tartja, hogy a játékos pályára lépjen ebben a naptári évben, a visszatérése várhatóan csak 2026-ban lesz esedékes. 

A katalán együttesre egyébként ebben az évben még négy összecsapás vár: a bajnokságban a Betisszel, az Osasunával és a Villarreallal játszik, a Bajnokok Ligájában az Eintracht Frankfurttal találkozik. 

Spanyol labdarúgás
12 órája

A Barcelona hátrányból felállva, három gólt szerezve győzte le az Atléticót

Robert Lewandowski tizenegyest hibázott, négyszer is sérülés miatt kellett cserélnie a vezetőedzőknek.

 

 

