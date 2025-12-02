Nemzeti Sportrádió

Toni Kroos csak egy tanácsot tudott adni Xabi Alonsónak

2025.12.02.
Toni Kroos (Fotó: Getty Images)
A profi futballtól tavaly nyáron visszavonult Toni Kroos sem tudja pontosan, mi lehet a baj a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Real Madridnál, és tanácsot sem igazán tudott adni a csapat vezetőedzőjének, Xabi Alonsónak a problémák megoldására.

A Real Madrid sorozatban három mérkőzés óta nyeretlen a La Ligában, a múlt vasárnap a Girona otthonában játszott döntetlent, így lecsúszott a tabella első helyéről, amelyet most már az ősi rivális FC Barcelona birtokol.

A madridiak legendás középpályása, Toni Kroos most egy pódiumbeszbeszélgetésen próbálta megfejteni volt csapata problémáit, közel azonban nem került a megoldáshoz: „Nem szabad mindig azokról beszélni, akik korábban voltak, mert az nem segít semmit. Nem szükséges hallanom, hogy hiányzom. Mosolyogva és egy gyönyörű címmel távoztam” – jelentette ki Kroos, aki ezzel arra is utalt, hogy szerinte a jelenre kellene összpontosítani, nem pedig a múltra.

A világbajnok német támadó egyetlen, meglehetősen elcsépelt tanácsot leszámítva nem tudott Xabi Alonsónak sem érdemi tippet adni: „Meg kell találniuk a módját, hogy más típusú játékosokkal is nyerjenek. Én vagyok a legelső, aki jobban szeretné, ha újra nyerne a Real Madrid, és hogy véget érjen ez a helyzet. Egy ifjúsági csapatot edzek, jelenleg nincs sok tanácsom Xabinak.”

Kroos hangsúlyozta azt is, hogy bár a jelenlegi madridi keret kialakítása sok kritikát kapott, nem biztos, hogy a mostani garnitúra rosszabb, mint a korábbi sikert sikerre halmozó generáció. Szavai szerint más típusú játékosokról van szó, de ez nem jelenti azt, hogy az egyik jobb, mint a másik. Szerinte az lenne a legfontosabb, hogy a játékosok megtanuljanak egymáshoz alkalmazkodni.

„A Real Madridban olyan játékosok vannak, akik képesek mindent megnyerni, csak meg kell találni a módját” – emelte ki a korábbi német futballista.

A beszélgetés végén Viníciús Júnior viselkedése is szóba került: „Csodálatos volt látni a fejlődését. Néha elveszíti a fókuszt, de emberként csodálatos. A rivális szurkolók nagy nyomás alá helyezik. Még fiatal, és tudja majd jobban is kezelni a helyzetet.”

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona14111239–16+23 34 
2. Villarreal14102229–13+16 32 
3. Real Madrid13102128–12+16 32 
4. Atlético Madrid1494127–11+16 31 
5. Betis1466222–14+8 24 
6. Espanyol1473418–16+2 24 
7. Getafe1462613–15–2 20 
8. Athletic Bilbao1462614–17–3 20 
9. Real Sociedad1444619–21–2 16 
10. Elche1437415–17–2 16 
11. Rayo Vallecano1344512–14–2 16 
12. Celta Vigo1437416–19–3 16 
13. Sevilla1451819–23–4 16 
14. Alaves1443712–15–3 15 
15. Mallorca1434715–22–7 13 
16. Valencia1334612–21–9 13 
17. Osasuna1433812–18–6 12 
18. Girona1325612–25–13 11 
19. Levante1423916–26–10 
20. Oviedo142397–22–15 

 

 

