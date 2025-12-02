Toni Kroos csak egy tanácsot tudott adni Xabi Alonsónak

A Real Madrid sorozatban három mérkőzés óta nyeretlen a La Ligában, a múlt vasárnap a Girona otthonában játszott döntetlent, így lecsúszott a tabella első helyéről, amelyet most már az ősi rivális FC Barcelona birtokol.

A madridiak legendás középpályása, Toni Kroos most egy pódiumbeszbeszélgetésen próbálta megfejteni volt csapata problémáit, közel azonban nem került a megoldáshoz: „Nem szabad mindig azokról beszélni, akik korábban voltak, mert az nem segít semmit. Nem szükséges hallanom, hogy hiányzom. Mosolyogva és egy gyönyörű címmel távoztam” – jelentette ki Kroos, aki ezzel arra is utalt, hogy szerinte a jelenre kellene összpontosítani, nem pedig a múltra.

A világbajnok német támadó egyetlen, meglehetősen elcsépelt tanácsot leszámítva nem tudott Xabi Alonsónak sem érdemi tippet adni: „Meg kell találniuk a módját, hogy más típusú játékosokkal is nyerjenek. Én vagyok a legelső, aki jobban szeretné, ha újra nyerne a Real Madrid, és hogy véget érjen ez a helyzet. Egy ifjúsági csapatot edzek, jelenleg nincs sok tanácsom Xabinak.”

Kroos hangsúlyozta azt is, hogy bár a jelenlegi madridi keret kialakítása sok kritikát kapott, nem biztos, hogy a mostani garnitúra rosszabb, mint a korábbi sikert sikerre halmozó generáció. Szavai szerint más típusú játékosokról van szó, de ez nem jelenti azt, hogy az egyik jobb, mint a másik. Szerinte az lenne a legfontosabb, hogy a játékosok megtanuljanak egymáshoz alkalmazkodni.

„A Real Madridban olyan játékosok vannak, akik képesek mindent megnyerni, csak meg kell találni a módját” – emelte ki a korábbi német futballista.

A beszélgetés végén Viníciús Júnior viselkedése is szóba került: „Csodálatos volt látni a fejlődését. Néha elveszíti a fókuszt, de emberként csodálatos. A rivális szurkolók nagy nyomás alá helyezik. Még fiatal, és tudja majd jobban is kezelni a helyzetet.”