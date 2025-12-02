Toni Kroos csak egy tanácsot tudott adni Xabi Alonsónak
A Real Madrid sorozatban három mérkőzés óta nyeretlen a La Ligában, a múlt vasárnap a Girona otthonában játszott döntetlent, így lecsúszott a tabella első helyéről, amelyet most már az ősi rivális FC Barcelona birtokol.
A madridiak legendás középpályása, Toni Kroos most egy pódiumbeszbeszélgetésen próbálta megfejteni volt csapata problémáit, közel azonban nem került a megoldáshoz: „Nem szabad mindig azokról beszélni, akik korábban voltak, mert az nem segít semmit. Nem szükséges hallanom, hogy hiányzom. Mosolyogva és egy gyönyörű címmel távoztam” – jelentette ki Kroos, aki ezzel arra is utalt, hogy szerinte a jelenre kellene összpontosítani, nem pedig a múltra.
A világbajnok német támadó egyetlen, meglehetősen elcsépelt tanácsot leszámítva nem tudott Xabi Alonsónak sem érdemi tippet adni: „Meg kell találniuk a módját, hogy más típusú játékosokkal is nyerjenek. Én vagyok a legelső, aki jobban szeretné, ha újra nyerne a Real Madrid, és hogy véget érjen ez a helyzet. Egy ifjúsági csapatot edzek, jelenleg nincs sok tanácsom Xabinak.”
Kroos hangsúlyozta azt is, hogy bár a jelenlegi madridi keret kialakítása sok kritikát kapott, nem biztos, hogy a mostani garnitúra rosszabb, mint a korábbi sikert sikerre halmozó generáció. Szavai szerint más típusú játékosokról van szó, de ez nem jelenti azt, hogy az egyik jobb, mint a másik. Szerinte az lenne a legfontosabb, hogy a játékosok megtanuljanak egymáshoz alkalmazkodni.
„A Real Madridban olyan játékosok vannak, akik képesek mindent megnyerni, csak meg kell találni a módját” – emelte ki a korábbi német futballista.
A beszélgetés végén Viníciús Júnior viselkedése is szóba került: „Csodálatos volt látni a fejlődését. Néha elveszíti a fókuszt, de emberként csodálatos. A rivális szurkolók nagy nyomás alá helyezik. Még fiatal, és tudja majd jobban is kezelni a helyzetet.”
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|14
|11
|1
|2
|39–16
|+23
|34
|2. Villarreal
|14
|10
|2
|2
|29–13
|+16
|32
|3. Real Madrid
|13
|10
|2
|1
|28–12
|+16
|32
|4. Atlético Madrid
|14
|9
|4
|1
|27–11
|+16
|31
|5. Betis
|14
|6
|6
|2
|22–14
|+8
|24
|6. Espanyol
|14
|7
|3
|4
|18–16
|+2
|24
|7. Getafe
|14
|6
|2
|6
|13–15
|–2
|20
|8. Athletic Bilbao
|14
|6
|2
|6
|14–17
|–3
|20
|9. Real Sociedad
|14
|4
|4
|6
|19–21
|–2
|16
|10. Elche
|14
|3
|7
|4
|15–17
|–2
|16
|11. Rayo Vallecano
|13
|4
|4
|5
|12–14
|–2
|16
|12. Celta Vigo
|14
|3
|7
|4
|16–19
|–3
|16
|13. Sevilla
|14
|5
|1
|8
|19–23
|–4
|16
|14. Alaves
|14
|4
|3
|7
|12–15
|–3
|15
|15. Mallorca
|14
|3
|4
|7
|15–22
|–7
|13
|16. Valencia
|13
|3
|4
|6
|12–21
|–9
|13
|17. Osasuna
|14
|3
|3
|8
|12–18
|–6
|12
|18. Girona
|13
|2
|5
|6
|12–25
|–13
|11
|19. Levante
|14
|2
|3
|9
|16–26
|–10
|9
|20. Oviedo
|14
|2
|3
|9
|7–22
|–15
|9