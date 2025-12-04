Király-kupa: negyedosztályú csapat ejtette ki az Espanyolt

A Palma de Mallorca-i székhelyű Atlético Balearesnek egyetlen kaput találó lövése elég volt a továbbjutáshoz az Espanyol ellen. A győztes találat a második félidő elején született: egy balról beérkező beadás egy védőről a negyedosztályú csapat rutinos támadója, Jaume Tovar elé pattant, aki közeről a hálóba lőtt. Technikailag bizonyára nem ez volt élete legszebb gólja, de biztosra vehetjük, hogy eddigi pályafutása legemlékezetesebb találata született meg.

A Valenciát majdnem kiejtette a harmadosztályú Cartagena. A rendes játékidőben döntetlen született, aztán a 119. percben tizenegyest rúghatott a harmadosztályú csapat: kihagyták, élvonabeli ellenfelük pedig két perccel később betalált, ezzel továbbjutott.

A Celta Vigót a negyedik vonalban szereplő Sant Andreu izzasztotta meg, végül tizenegyesekkel továbbjutott.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MECCSEI)

CD Atlético Baleares (IV.)–Espanyol 1–0

Real Ávila CF (IV.)–Rayo Vallecano 1–2 – hosszabbítás után

FC Cartagena (III.)–Valencia 1–2

CD Extremadura (IV.)–Sevilla 1–2

UE Sant Andreu (IV.)–Celta Vigo 1–1 – tizenegyesekkel 6–7