Nemzeti Sportrádió

Király-kupa: negyedosztályú csapat ejtette ki az Espanyolt

V. J.V. J.
Vágólapra másolva!
2025.12.04. 23:49
Címkék
Valencia Espanyol Rayo Vallecano Sevilla Celta Vigo Király-kupa
A negyedosztályú Atlético Baleares kiejtette a labdarúgó Király-kupából az élvonalbeli Espanyolt, és bejutott a sorozat legjobb 32 csapata közé.

A Palma de Mallorca-i székhelyű Atlético Balearesnek egyetlen kaput találó lövése elég volt a továbbjutáshoz az Espanyol ellen. A győztes találat a második félidő elején született: egy balról beérkező beadás egy védőről a negyedosztályú csapat rutinos támadója, Jaume Tovar elé pattant, aki közeről a hálóba lőtt. Technikailag bizonyára nem ez volt élete legszebb gólja, de biztosra vehetjük, hogy eddigi pályafutása legemlékezetesebb találata született meg.

A Valenciát majdnem kiejtette a harmadosztályú Cartagena. A rendes játékidőben döntetlen született, aztán a 119. percben tizenegyest rúghatott a harmadosztályú csapat: kihagyták, élvonabeli ellenfelük pedig két perccel később betalált, ezzel továbbjutott.

A Celta Vigót a negyedik vonalban szereplő Sant Andreu izzasztotta meg, végül tizenegyesekkel továbbjutott.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MECCSEI)
CD Atlético Baleares (IV.)–Espanyol 1–0
Real Ávila CF (IV.)–Rayo Vallecano 1–2 – hosszabbítás után
FC Cartagena (III.)–Valencia 1–2
CD Extremadura (IV.)–Sevilla 1–2
UE Sant Andreu (IV.)–Celta Vigo 1–1 – tizenegyesekkel 6–7

 

Valencia Espanyol Rayo Vallecano Sevilla Celta Vigo Király-kupa
Legfrissebb hírek

Király-kupa: a Betis négy gólt szerezve jutott tovább, a Girona kiesett

Spanyol labdarúgás
2025.12.03. 23:11

La Liga: szektorbezárással büntették a Sevillát a derbin történtek miatt

Spanyol labdarúgás
2025.12.03. 14:47

Talán senkit sem lepett meg: ikszelt egymással a Rayo és a Valencia

Spanyol labdarúgás
2025.12.01. 23:04

A duplázó Donyell Malent fejen találta egy söröspohár, de így is simán nyert a Villa

Európa-liga
2025.11.27. 21:09

Berke Balázs elitligás csapatnak vezet az El-ben

Európa-liga
2025.11.25. 10:39

Az Espanyol a Sevilla elleni győzelemmel javított

Spanyol labdarúgás
2025.11.24. 22:59

Isco gólpasszal tért vissza, az ollózni próbáló Antonyt kiállították; iksz a Betis–Gironán

Spanyol labdarúgás
2025.11.23. 18:20

La Liga: egy gól elég volt a Celtának az Alavés ellen

Spanyol labdarúgás
2025.11.22. 15:58
Ezek is érdekelhetik