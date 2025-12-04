Nemzeti Sportrádió

Tíz gólt kapott a Haladás a DEAC-tól a futsal NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.12.04. 22:00
null
Tíz gólt szerzett a DEAC (Fotó: deac.hu)
Címkék
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A férfi futsal NB I 16. fordulójának csütörtöki mérkőzésein a DEAC tíz gólt lőtt a Haladásnak, a PTE-PEAC megverte a H.O.P.E. Futsalt, míg a Nyírbátor az MFA-t győzte le.

 

FÉRFI FUTSAL NB I
16. FORDULÓ
DEAC–Haladás 10–1
Nyírbátor–Magyar Futsal Akadémia 3–2
PTE-PEAC–H.O.P.E. Futsal 3–1

Pénteken játsszák
18.00: Nyíregyháza–Berettyóújfalu
20.45: Újpest–Aramis SE
Szerdán játszották
Kecskemét–Veszprém 2–3

 

futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
Legfrissebb hírek

Továbbra is hibátlan a Veszprém a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
Tegnap, 23:19

Futsal NB I: ismét simán nyert a tabella második helyén álló Újpest

Labdarúgó NB I
2025.12.01. 22:23

Futsal: a DEAC sem tudta megállítani a Veszprémet

Labdarúgó NB I
2025.11.28. 22:00

Folytatta győzelmi sorozatát a Veszprém és az Újpest a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.11.24. 22:22

Pécsen sem hibázott, még mindig százszázalékos a Veszprém a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.11.21. 20:42

Futsal MK: Budaörsre látogat a bajnok Veszprém, Gyálra a címvédő Berettyó

Labdarúgó NB I
2025.11.21. 14:58

Futsal NB I: kétgólos előnyt adott le a Nyíregyháza; sorozatban hatodszor nyert az Újpest

Labdarúgó NB I
2025.11.20. 22:34

Négy gólt rúgott a Nyírbátor a Kecskemétnek a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.11.14. 21:31
Ezek is érdekelhetik