Tíz gólt kapott a Haladás a DEAC-tól a futsal NB I-ben
A férfi futsal NB I 16. fordulójának csütörtöki mérkőzésein a DEAC tíz gólt lőtt a Haladásnak, a PTE-PEAC megverte a H.O.P.E. Futsalt, míg a Nyírbátor az MFA-t győzte le.
FÉRFI FUTSAL NB I
16. FORDULÓ
DEAC–Haladás 10–1
Nyírbátor–Magyar Futsal Akadémia 3–2
PTE-PEAC–H.O.P.E. Futsal 3–1
Pénteken játsszák
18.00: Nyíregyháza–Berettyóújfalu
20.45: Újpest–Aramis SE
Szerdán játszották
Kecskemét–Veszprém 2–3
