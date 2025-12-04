Tíz gólt kapott a Haladás a DEAC-tól a futsal NB I-ben

A férfi futsal NB I 16. fordulójának csütörtöki mérkőzésein a DEAC tíz gólt lőtt a Haladásnak, a PTE-PEAC megverte a H.O.P.E. Futsalt, míg a Nyírbátor az MFA-t győzte le.

FÉRFI FUTSAL NB I

16. FORDULÓ

DEAC–Haladás 10–1

Nyírbátor–Magyar Futsal Akadémia 3–2

PTE-PEAC–H.O.P.E. Futsal 3–1 Pénteken játsszák

18.00: Nyíregyháza–Berettyóújfalu

20.45: Újpest–Aramis SE

Szerdán játszották

Kecskemét–Veszprém 2–3