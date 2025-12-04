Férfi vízi Eurokupa: szolnoki bravúr, zuglói pontszerzés

Egymást váltották a magyar csapatok Athénban: a csütörtöki Eurokupa-rangadóra érkező BVSC ugyanabban a hotelben szállt meg, ahol a Vasas férfi vízilabdacsapata. A Bajnokok Ligájában szereplő angyalföldiek szerda este nem tudták meglepni az Olympiakoszt, a zuglóiak viszont továbbjutást érő bravúrra készültek a Panathinaikosz ellen – még úgy is, hogy Gyapjas Viktor sérülés miatt el sem utazott a csapattal.

A görögök fanatikus szurkolói ezúttal nem teremtettek pokoli hangulatot, de azért vidáman daloltak Nikolaosz Papanikolau akciógólja után. A keménykötésű center a folytatásban is megkeserítette a magyar bekkek életét, de a BVSC sem maradt adós a látványos megoldásokkal, hamar elérték az üzemi hőfokot a felek. Jansik Dávid svédcsavarja után Bundschuh Erik akkora gólt lőtt, hogy a hálótartó vasról a mezőnybe pattant vissza a labda, majd Kovács Péter villant meg – két göröggel a nyakában.

És ez még csak a felvezetés volt, az igazi tűzijátékot a harmadik negyedre tartogatták a csapatok, egymást érték a kiállítások és a gólok. A zuglóiak a végjátékban összekapták a védekezésüket, három perc alatt fordítottak kétgólos hátrányból, csakhogy a Panathinaikosz az utolsó esélyéből egyenlített. Sőt, hét másodperccel a vége előtt kontrát ítéltek, Mészáros Mátyás majd’ felrobbant a dühtől… Kovács Péter blokkolt, de a szétlövést elveszítette a BVSC, így a C-csoportban a februári utolsó fordulóra maradt a döntés.

A B-csoportban szereplő Szolnok viszont már készülhet a nyolcaddöntőre, miután idegenben is megtréfálta az olasz Triestét. Hangay Zoltán együttese másfél negyeden át tartotta a lépést vendéglátójával, majd a nagyszünet előtt fordított, időkérés után Cseh Maxim pattintott a keresztléc alá. Az olaszok gyors támadásokkal zárkóztak, de mindenre volt válaszuk a szolnokiaknak, Zeman Márton mesteri ejtéssel zárta le a mérkőzést. A Trieste kapusa széttárta a kezét, a magyar játékosok mosolyogva pacsiztak – a 15–12-es győzelem továbbjutást ért.

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa, csoportkör, 5. forduló

B-csoport

Pallanuoto Trieste (olasz)–Szolnoki Dózsa 12–15 (4–4, 3–5, 3–3, 2–3)

C-csoport

Panathinaikosz (görög)–BVSC–Manna ABC 21–18 (5–4, 2–4, 7–6, 3–3, 4–1) – ötméteresekkel