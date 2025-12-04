Nemzeti Sportrádió

Kuczora Csenge: Jó érzés, hogy továbbra sem kell matekozni; Norris elismeri, neki van a legtöbb vesztenivalója a „vb-finálén"

2025.12.04. 23:50
Ősszel újra robog a Loki – de tavasszal hol áll meg? Az NS-kerekasztal című rovatunkban november legizgalmasabb témáit boncolgatjuk. Az NB I-ben kitűnően szerepel a Debrecen, a Loki tizenöt meccsen huszonnyolc pontot szerzett, kíváncsiak voltunk, mi lehet a titka. A másodosztály őszi küzdelmei már véget értek, a Honvéd áll az NB II-es tabella élén, a Vasas és a KTE üldözi. Novemberben a profi sportolók táplálkozásának fontosságáról is írtunk, kíváncsiak voltunk, szakértőink mit gondolnak erről. A három témában Csank János korábbi szövetségi kapitány, Pásztor József, a Békéscsaba szakmai igazgatója, korábbi 9-szeres válogatott középpályás, valamint Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora mondta el a véleményét Borbola Bencének

Kuczora Csenge: Jó érzés, hogy továbbra sem kell matekozni. A magyar női kézilabda-válogatott péntek este Japán ellen lép pályára Rotterdamban: ha ismét győztesen hagyja el a pályát, bejut a világbajnokság negyeddöntőjébe. A világbajnokság helyszínéről Szendrei Zoltán jelentkezett

Jó kérdés: mi lesz Arne Slot menedzser sorsa?  Liverpoolnál Arne Slot jövője a téma, miközben a klub vezetősége mintha nem állna készen az edzőváltásra... Gyenge Balázs helyszínei beszámolója

Norris elismeri, neki van a legtöbb vesztenivalója a „vb-finálén”. Míg Max Verstappen és Oscar Piastri a kevésbé esélyesek nyugalmával készül a vasárnapi abu-dzabi évadzáróra, az élen álló Lando Norris elismeri, hozzájuk képest 12, illetve 16 pontos előnyben állva sokat bukhat: konkrétan gyerekkori álmait. Zsoldos Barna háttéranyaga

