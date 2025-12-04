Úszás: Kertész Boróka és Antal Dávid vitte a prímet az utánpótlás ob-n

Nem volt kérdéses, ki nyeri a serdülőkorú lányok vetélkedőjét a leghosszabb pillangószámban a szegedi ob csütörtöki versenynapján, amelynek nyitóprogramjában egyedül Kertész Boróka tudott 2:10-en belüli időt produkálni.

Nem csupán saját korosztályában bizonyult a leggyorsabbnak a 2:09.16-tal,

hanem – igazolva, hogy 200 pillangón nem véletlenül lett egy hónapja felnőttbajnok már a debreceni országos rövid pályás ob-n is – az ifjúságiak mezőnyének legkiválóbbjai sem tudtak vele lépést tartani. A 17-18 éveseknél első Miszlai Mira – Jackl Vivien előtt célba érve – 2:12.49-cel győzött.

A 15 esztendős Kertész, aki Verrasztó Zoltánnál pallérozódik a Jövő SC-ben, már szerdán is jelezte, hogy töretlen a fejlődése: a teljes leány mezőny legjobbjaként nyerte a 200 vegyest, még az ifiknél bajnok – saját egyéni csúcsát amúgy három másodperccel megjavító – Jacklnál is jobb időeredménnyel.

A csütörtök a fiúknál a toronymagas esélyes Antal Dávid várt sikerével indult: a nyírbátoriak 17 éves kiválósága a szerdai arany és ezüst után a második napon fő számában, 200 pillangón – melyben idén ifi Európa-bajnok és vb-második volt – nagy fölénnyel diadalmaskodott (1:57.94 p). A Bátori Sárkány ÚE vezéralakja az igazi bravúrral azonban alig valamivel később 100 háton rukkolt ki, a döntőt ugyanis

51.90 másodperces országos korosztályos rekorddal nyerte, Milák Kristóf 2017 óta élt, 52.09-es csúcsát adva át a múltnak.

És még nem volt vége: a kiváló formában és erőállapotban levő Antal Dávid bronzérmet gyűjtött be 50 gyorson, amelynek fináléját a 18 éves, BVSC-s Bagi Zoltán nyerte 21.92-es évjáratos csúccsal.

A 200 pillangóhoz visszakanyarodva: a gyermek korosztályban a fiúknál a Kőbánya SC-s Sárkány Zétény sikerével már harmadik bajnoki elsőségét gyűjtötte be, a „show-t azonban elvitte” előle az ezüstérmes Jövő SC-s Nagyházi Bence, aki a mezőny 2012-ben született, így egyik legifjabb tagjaként évjáratos csúcsot állított fel a 13 éveseknél 2:06.43-mal. Sárkány aztán azzal irányította vissza a figyelmet magára, hogy – immár 400 gyorson –

idei negyedik bajnoki aranyát is megszerezte.

A lányok legrövidebb sprintdöntőjében nem adta alább a korosztályos rekordnál a 14 esztendős FTC-s Kömöz Eszter, ő a szerdai 100-as győzelem után, csütörtökön

50 gyorson lépett elő csúcstartóvá 25.43 másodperces, egyszersmind bajnoki aranyérmet is érő idővel.

A nap végére is jutott egy „leg”: a 4x100 méteres női vegyes váltók versenyét az UNI Győri Úszó Sportegyesület – Tamás Rebeka, Megyesi Vanda, Zámbó Anna, Lakó Dorina összetételű – kvartettje 4:09.53 perces idővel nyerte, a 17 évesek stafétáinak korosztályos csúcsát megjavítva.

(Kiemelt képünkön: a 15 éves Kertész Boróka a hölgyek mezőnyének abszolút legjobb idejével lett serdülőbajnok 200 női pillangón Forrás: musz.hu)