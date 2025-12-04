Nemzeti Sportrádió

A Monaco 125 pontig jutott; győzelmével élen a Hapoel Tel-Aviv a férfi kosár Euroligában

2025.12.04. 22:44
Győzött a piros mezes Hapoel (Fotó: Getty Images)
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 14. fordulójában pályaválasztóként nyert a Monaco, a Hapoel Tel-Aviv és a Partizan Beograd, míg a Real Madrid és a Maccabi Tel-Aviv vendéglátóként győzött. Az Olympiakosz–Fenerbahce mérkőzést a pireuszi önkormányzat javaslatára elhalasztották, mivel a térséget elérte a Byron nevű vihar.

 

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 14. FORDULÓ
Anadolu Efes (török)–Real Madrid (spanyol) 75–81 (17–17, 24–20, 18–23, 16–21)
Zalgiris Kaunas (litván)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 65–83 (14–22, 16–29, 16–9, 19–23)
Monaco (francia)–Paris Basketball (francia) 125–104 (35–29, 23–17, 33–24, 34–34)
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–ASVEL Villeurbanne (francia) 87–80 (27–17, 20–24, 17–23, 23–16)
Partizan Beograd (szerb)–Bayern München (német) 92–85 (16–22, 20–21, 28–15, 28–27)
Olympiakosz (görög)–Fenerbahce (török) – elhalasztva

TABELLA ITT!

 

Ezek is érdekelhetik