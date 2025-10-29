A Villarreal és a Rayo is hat gólt szerzett, a Mallorca nehezebben jutott tovább a Király-kupában

A Villarreal és a Rayo Vallecano is hat gólt szerzett, a „sárga tengeralattjáróknál” Tanitoluwa Oluwaseyi, míg utóbbi csapatban Fran Pérez mesterhármasig jutott, de az 5–0-ra nyerő Osasunában Raúl García szintén három gólt szerzett. A Mallorca a 24. perctől emberelőnyben játszott, de csak a második félidő elején tudta feltörni hatodosztályú ellenfele védelmét, s végül 2–0-ra nyert, a négy gólt szerző Elche viszont már a szünet előtt eldöntötte a továbbjutást.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

CD Sant Jordi (VI.)–Osasuna 0–5

UD Los Garres (VI.)–Elche 0–4

Sant Just (VI.)–Mallorca 0–2

Ciudad de Lucena (V.)–Villarreal 0–6

Yuncos (VI.)–Rayo Vallecano 1–6

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSSZÁK

19.00: Orihuela (IV.)–Levante

19.00: Puerto de Vega (VI.)–Celta Vigo

20.00: CD Getxo (VI.)–Alavés

21.00: CE Atlètic Lleida (IV.)–Espanyol

21.00: Atlético Palma del Río CF (VI.)–Real Betis

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Constancia (IV.)–Girona 2–3 – h. u.

Ourense (III.)–Real Oviedo 4–2 – h. u.

Inter de Valdemoro (VI.)–Getafe 0–11

Maracena (VI.)–Valencia 0–5

SD Negreira (VI.)–Real Sociedad 0–3

Toledo (IV.)–Sevilla 1–4