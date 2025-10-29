A Villarreal és a Rayo is hat gólt szerzett, a Mallorca nehezebben jutott tovább a Király-kupában
A Villarreal és a Rayo Vallecano is hat gólt szerzett, a „sárga tengeralattjáróknál” Tanitoluwa Oluwaseyi, míg utóbbi csapatban Fran Pérez mesterhármasig jutott, de az 5–0-ra nyerő Osasunában Raúl García szintén három gólt szerzett. A Mallorca a 24. perctől emberelőnyben játszott, de csak a második félidő elején tudta feltörni hatodosztályú ellenfele védelmét, s végül 2–0-ra nyert, a négy gólt szerző Elche viszont már a szünet előtt eldöntötte a továbbjutást.
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
CD Sant Jordi (VI.)–Osasuna 0–5
UD Los Garres (VI.)–Elche 0–4
Sant Just (VI.)–Mallorca 0–2
Ciudad de Lucena (V.)–Villarreal 0–6
Yuncos (VI.)–Rayo Vallecano 1–6
CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSSZÁK
19.00: Orihuela (IV.)–Levante
19.00: Puerto de Vega (VI.)–Celta Vigo
20.00: CD Getxo (VI.)–Alavés
21.00: CE Atlètic Lleida (IV.)–Espanyol
21.00: Atlético Palma del Río CF (VI.)–Real Betis
KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Constancia (IV.)–Girona 2–3 – h. u.
Ourense (III.)–Real Oviedo 4–2 – h. u.
Inter de Valdemoro (VI.)–Getafe 0–11
Maracena (VI.)–Valencia 0–5
SD Negreira (VI.)–Real Sociedad 0–3
Toledo (IV.)–Sevilla 1–4