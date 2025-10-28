A Getafe 11, a Valencia öt gólt szerezve jutott tovább a Király-kupában
A Getafe 11 gólt lőtt a hatodosztályú Inter de Valdemorónak, ebből Juanmi négy találattal vette ki a részét (egyet tizenegyesből szerzett), és még ki kell emelni az egyaránt duplázó Javier Munozt és Borja Mayoralt. A Valencia először csak az 55. percben vette be a hatodik ligás Maracena kapuját, de öt gólig jutott, így fölényes sikerrel jutott tovább. A Girona az 1–1-es rendes játékidő után hosszabbításban 3–2-re nyert negyedik vonalbeli Constancia vendégeként, az Oviedo viszont kiesett, mivel 2–2 után a hosszabbításban a harmadosztályú Ourense két gólt szerzett ellene. A Real Sociedad magabiztosan, három góllal nyert, és ugyanilyen különbséggel győzött a Sevilla is, amelynek fordítania kellett Toledóban.
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
Constancia (IV.)–Girona 2–3 – h. u.
Ourense (III.)–Real Oviedo 4–2 – h. u.
Inter de Valdemoro (VI.)–Getafe 0–11
Maracena (VI.)–Valencia 0–5
SD Negreira (VI.)–Real Sociedad 0–3
Toledo (IV.)–Sevilla 1–4
A TOVÁBBI PROGRAM
Szerda
19.00: CD Sant Jordi (VI.)–Osasuna
19.00: UD Los Garres (VI.)–Elche
20.00: Sant Just (VI.)–Mallorca
21.00: Ciudad de Lucena (V.)–Villarreal
21.00: Yuncos (VI.)–Rayo Vallecano
Csütörtök
19.00: Orihuela (IV.)–Levante
19.00: Puerto de Vega (VI.)–Celta Vigo
20.00: CD Getxo (VI.)–Alavés
21.00: CE Atlètic Lleida (IV.)–Espanyol
21.00: Atlético Palma del Río CF (VI.)–Real Betis