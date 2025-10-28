A Getafe 11, a Valencia öt gólt szerezve jutott tovább a Király-kupában

A Getafe 11 gólt lőtt a hatodosztályú Inter de Valdemorónak, ebből Juanmi négy találattal vette ki a részét (egyet tizenegyesből szerzett), és még ki kell emelni az egyaránt duplázó Javier Munozt és Borja Mayoralt. A Valencia először csak az 55. percben vette be a hatodik ligás Maracena kapuját, de öt gólig jutott, így fölényes sikerrel jutott tovább. A Girona az 1–1-es rendes játékidő után hosszabbításban 3–2-re nyert negyedik vonalbeli Constancia vendégeként, az Oviedo viszont kiesett, mivel 2–2 után a hosszabbításban a harmadosztályú Ourense két gólt szerzett ellene. A Real Sociedad magabiztosan, három góllal nyert, és ugyanilyen különbséggel győzött a Sevilla is, amelynek fordítania kellett Toledóban.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

Constancia (IV.)–Girona 2–3 – h. u.

Ourense (III.)–Real Oviedo 4–2 – h. u.

Inter de Valdemoro (VI.)–Getafe 0–11

Maracena (VI.)–Valencia 0–5

SD Negreira (VI.)–Real Sociedad 0–3

Toledo (IV.)–Sevilla 1–4

A TOVÁBBI PROGRAM

Szerda

19.00: CD Sant Jordi (VI.)–Osasuna

19.00: UD Los Garres (VI.)–Elche

20.00: Sant Just (VI.)–Mallorca

21.00: Ciudad de Lucena (V.)–Villarreal

21.00: Yuncos (VI.)–Rayo Vallecano

Csütörtök

19.00: Orihuela (IV.)–Levante

19.00: Puerto de Vega (VI.)–Celta Vigo

20.00: CD Getxo (VI.)–Alavés

21.00: CE Atlètic Lleida (IV.)–Espanyol

21.00: Atlético Palma del Río CF (VI.)–Real Betis