Női kézi: megvan a nyolcadik dunaújvárosi távozó is

Nyolcadik játékosa is elhagyja a létéért küzdő DKKA női kézilabdacsapatát, a legfrissebb távozó a gárda egyik legjobbja, a brazil válogatott balátlövő, Rosa Kelly De Abreu. A helyi hírportál, a duol.hu már azt is közölte, hogy a dél-amerikai játékos a német élvonalbeli Thüringer HC-nél folytatja pályafutását – a hírt a klub december 23-án jelentette be honlapján.

„Hihetetlenül boldog vagyok, hogy a THC játékosa lehetek. Korábban játszottam ellenük, és megtapasztalhattam a csodálatos légkört. Néhány napja érkeztem, és máris mindenkitől meleg fogadtatásban részesültem. Nagyszerű látni a klub szurkolóinak és szponzorainak támogatását és szeretetét. Alig várom, hogy megtapasztaljam a német bajnokságot, és visszatérjek az Európa-ligába. A célom az, hogy fejlődjek mind emberként, mind sportolóként, és hiszem, hogy erre ez lesz a megfelelő hely” – nyilatkozta De Abreu.

November elején jelentették be, hogy súlyos anyagi problémákkal küzd a csapatot működtető gazdasági társaság, ezért veszélybe került a felnőttegyüttes szereplése a jelenlegi szezonban. Egy héttel ezelőtt kiderült, hogy a városi önkormányzat azonnali segítség formájában támogatást biztosított a klubnak, az elmúlt években nyújtott százmilliós mértékű támogatásokat viszont a jövőben nem tudja nyújtani.

Az 1999-ben Bajnokok Ligája-győztes dunaújvárosiaktól a brazil játékos előtt Lakatos Petra, Kellermann Dóra, Paróczy Sára, Agócs Alexandra, Gabrijela Bartulovic, Román Dorina és Maureen Daphne Luchies is távozott.