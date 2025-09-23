6/6: a Real Madrid a Levante otthonában is nyerni tudott

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

LEVANTE–REAL MADRID 1–4 (0–2)

Valencia, Városi Stadion, 23 361 néző. Vezette: I. Díaz

LEVANTE: M. Ryan – Toljan, Elgezabal, Dela, Varela Pampin – C. Álvarez (J. Morales, 74.), Vencedor (Arriaga, 65.), O. Rey, Olasagasti (Brugué, 65.)– Etta Eyong (Losada, 74.), I. Romero (Koyalipou, 74.). Vezetőedző: Julian Calero

REAL MADRID: Courtois – R. Asencio, Huijsen, Á. Carreras (Alaba, 82.), F. García – Valverde (J. Bellingham, 71.), Ceballos (Camavinga, 82.) – Mastantuono (Tchouaméni, 71.), Güler, Vinícius Júnior – K. Mbappé (Rodrygo, 82.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: Etta Eyong (54.), ill. Vinícius Júnior (28.), Mastantuono (38.), K. Mbappé (64., 66. – az elsőt 11-esből)

A Real Madrid már az első félidőben kétgólos előnyt szerzett: a 28. percben Vinícius Júnior lőtt a hazaiak kapujába közelről (0–1), majd tíz perccel később ő volt az előkészítő, Franco Mastantuono pedig a befejező (0–2).

Egy kis stat: Vinícius Júnior eddig nyolc gólban volt benne a Xabi Alonso irányította Real Madridban – négy gólja és négy gólpassza van minden tétmérkőzést beleszámítva (Opta).

Bár eldőlni látszott a meccs, a második félidő elején elérkezett a Levante nagy pillanata is: az 54. percben egy felperdülő lövésnél Karl Etta Eyong volt a legjobb helyen, közvetlen közelről befejelte a szépítő gólt (1–2). Az idény elején a Villarrealtól érkező kameruni jó vétel volt, már hét bajnoki gólban játszott szerepet (négyet maga szerzett, hármat előkészített – ezek közül akadt, amelyiknek még az előző csapata szurkolói örülhettek).

Abban a pillanatban Etta Eyong volt a mostani Liga-idény legeredményesebb játékosa, csakhogy a helyzet hamarosan megváltozott: Kylian Mbappé három perc leforgása alatt előbb tizenegyesből, majd akcióból is a kapuba talált, egyfelől végleg eldöntve a mérkőzést, másfelől a hétgólos, egy gólpasszos teljesítményével megelőzve a kamerunit a kanadai táblázat élén (1–4).

Még egy kis stat: a Real Madrid történetében Xabi Alonso a második olyan edző, aki a kinevezése után hat győzelemmel kezdte a bajnokságot. Az első Vanderlei Luxemburgo volt, aki 2005-ben még egy lépéssel tovább jutott – ő az első hét bajnoki meccsén nyert a madridiakkal (Opta).