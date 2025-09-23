6/6: a Real Madrid a Levante otthonában is nyerni tudott

SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
LEVANTE–REAL MADRID 1–4 (0–2)
Valencia, Városi Stadion, 23 361 néző. Vezette: I. Díaz
LEVANTE: M. Ryan – Toljan, Elgezabal, Dela, Varela Pampin – C. Álvarez (J. Morales, 74.), Vencedor (Arriaga, 65.), O. Rey, Olasagasti (Brugué, 65.)– Etta Eyong (Losada, 74.), I. Romero (Koyalipou, 74.). Vezetőedző: Julian Calero
REAL MADRID: Courtois – R. Asencio, Huijsen, Á. Carreras (Alaba, 82.), F. García – Valverde (J. Bellingham, 71.), Ceballos (Camavinga, 82.) – Mastantuono (Tchouaméni, 71.), Güler, Vinícius Júnior – K. Mbappé (Rodrygo, 82.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Etta Eyong (54.), ill. Vinícius Júnior (28.), Mastantuono (38.), K. Mbappé (64., 66. – az elsőt 11-esből)
A Real Madrid már az első félidőben kétgólos előnyt szerzett: a 28. percben Vinícius Júnior lőtt a hazaiak kapujába közelről (0–1), majd tíz perccel később ő volt az előkészítő, Franco Mastantuono pedig a befejező (0–2).
Egy kis stat: Vinícius Júnior eddig nyolc gólban volt benne a Xabi Alonso irányította Real Madridban – négy gólja és négy gólpassza van minden tétmérkőzést beleszámítva (Opta).
Bár eldőlni látszott a meccs, a második félidő elején elérkezett a Levante nagy pillanata is: az 54. percben egy felperdülő lövésnél Karl Etta Eyong volt a legjobb helyen, közvetlen közelről befejelte a szépítő gólt (1–2). Az idény elején a Villarrealtól érkező kameruni jó vétel volt, már hét bajnoki gólban játszott szerepet (négyet maga szerzett, hármat előkészített – ezek közül akadt, amelyiknek még az előző csapata szurkolói örülhettek).
Abban a pillanatban Etta Eyong volt a mostani Liga-idény legeredményesebb játékosa, csakhogy a helyzet hamarosan megváltozott: Kylian Mbappé három perc leforgása alatt előbb tizenegyesből, majd akcióból is a kapuba talált, egyfelől végleg eldöntve a mérkőzést, másfelől a hétgólos, egy gólpasszos teljesítményével megelőzve a kamerunit a kanadai táblázat élén (1–4).
Még egy kis stat: a Real Madrid történetében Xabi Alonso a második olyan edző, aki a kinevezése után hat győzelemmel kezdte a bajnokságot. Az első Vanderlei Luxemburgo volt, aki 2005-ben még egy lépéssel tovább jutott – ő az első hét bajnoki meccsén nyert a madridiakkal (Opta).
|A LA LIGA ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Real Madrid
6
6
–
–
14–3
+11
18
|2. Barcelona
5
4
1
–
16–3
+13
13
|3. Villarreal
6
4
1
1
12–5
+7
13
|4. Espanyol
6
3
2
1
10–9
+1
11
|5. Athletic Bilbao
6
3
1
2
7–7
0
10
|6. Elche
5
2
3
–
7–4
+3
9
|7. Betis
6
2
3
1
9–7
+2
9
|8. Getafe
5
3
–
2
6–7
–1
9
|9. Valencia
6
2
2
2
8–10
–2
8
|10. Sevilla
6
2
1
3
10–10
0
7
|11. Alaves
5
2
1
2
5–5
0
7
|12. Atlético Madrid
5
1
3
1
6–5
+1
6
|13. Osasuna
5
2
–
3
4–4
0
6
|14. Rayo Vallecano
5
1
2
2
5–6
–1
5
|15. Celta Vigo
6
–
5
1
5–7
–2
5
|16. Levante
6
1
1
4
10–13
–3
4
|17. Oviedo
5
1
–
4
1–8
–7
3
|18. Real Sociedad
5
–
2
3
5–9
–4
2
|19. Mallorca
5
–
2
3
5–10
–5
2
|20. Girona
6
–
2
4
3–16
–13
2
PERCRŐL PERCRE