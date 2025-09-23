Nemzeti Sportrádió

6/6: a Real Madrid a Levante otthonában is nyerni tudott

2025.09.23. 23:28
Újabb győzelemnek örülhettek a madridiak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid spanyol foci Levante spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 6. fordulójának kedd esti programjában a Real Madrid 4–1-re nyert a Levante otthonában. Az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert a madridiak, azonban a második játékrész elején a hazaiak betaláltak, és úgy tűnt, hogy szoros is lehet a mérkőzés. Érkezett azonban Kylian Mbappé, aki megszerezte a hatodik és a hetedik bajnoki gólját is, beállítva a végeredményt.

 

SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
LEVANTE–REAL MADRID 1–4 (0–2)
Valencia, Városi Stadion, 23 361 néző. Vezette: I. Díaz
LEVANTE: M. Ryan – Toljan, Elgezabal, Dela, Varela Pampin – C. Álvarez (J. Morales, 74.), Vencedor (Arriaga, 65.), O. Rey, Olasagasti (Brugué, 65.)– Etta Eyong (Losada, 74.), I. Romero (Koyalipou, 74.). Vezetőedző: Julian Calero
REAL MADRID: Courtois – R. Asencio, Huijsen, Á. Carreras (Alaba, 82.), F. García – Valverde (J. Bellingham, 71.), Ceballos (Camavinga, 82.) – Mastantuono (Tchouaméni, 71.), Güler, Vinícius Júnior – K. Mbappé (Rodrygo, 82.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Etta Eyong (54.), ill. Vinícius Júnior (28.), Mastantuono (38.), K. Mbappé (64., 66. – az elsőt 11-esből)

A Real Madrid már az első félidőben kétgólos előnyt szerzett: a 28. percben Vinícius Júnior lőtt a hazaiak kapujába közelről (0–1), majd tíz perccel később ő volt az előkészítő, Franco Mastantuono pedig a befejező (0–2).

Egy kis stat: Vinícius Júnior eddig nyolc gólban volt benne a Xabi Alonso irányította Real Madridban – négy gólja és négy gólpassza van minden tétmérkőzést beleszámítva (Opta).

Bár eldőlni látszott a meccs, a második félidő elején elérkezett a Levante nagy pillanata is: az 54. percben egy felperdülő lövésnél Karl Etta Eyong volt a legjobb helyen, közvetlen közelről befejelte a szépítő gólt (1–2). Az idény elején a Villarrealtól érkező kameruni jó vétel volt, már hét bajnoki gólban játszott szerepet (négyet maga szerzett, hármat előkészített – ezek közül akadt, amelyiknek még az előző csapata szurkolói örülhettek).

Abban a pillanatban Etta Eyong volt a mostani Liga-idény legeredményesebb játékosa, csakhogy a helyzet hamarosan megváltozott: Kylian Mbappé három perc leforgása alatt előbb tizenegyesből, majd akcióból is a kapuba talált, egyfelől végleg eldöntve a mérkőzést, másfelől a hétgólos, egy gólpasszos teljesítményével megelőzve a kamerunit a kanadai táblázat élén (1–4).

Még egy kis stat: a Real Madrid történetében Xabi Alonso a második olyan edző, aki a kinevezése után hat győzelemmel kezdte a bajnokságot. Az első Vanderlei Luxemburgo volt, aki 2005-ben még egy lépéssel tovább jutott – ő az első hét bajnoki meccsén nyert a madridiakkal (Opta).

Spanyol labdarúgás
3 órája

La Liga: megtört a Bilbao vereségsorozata, mégsem örülhet igazán

Az otthon eddig hibátlan Espanyol vendégeként szerezte meg első idegenbeli pontját a Valencia.

 

   
A LA LIGA ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Real Madrid

6

6

14–3

+11

18

  2. Barcelona

5

4

1

16–3

+13

13

  3. Villarreal

6

4

1

1

12–5

+7

13

  4. Espanyol

6

3

2

1

10–9

+1

11

  5. Athletic Bilbao

6

3

1

2

7–7

0

10

  6. Elche

5

2

3

7–4

+3

9

  7. Betis

6

2

3

1

9–7

+2

9

  8. Getafe

5

3

2

6–7

–1

9

  9. Valencia

6

2

2

2

8–10

–2

8

10. Sevilla

6

2

1

3

10–10

0

7

11. Alaves

5

2

1

2

5–5

0

7

12. Atlético Madrid

5

1

3

1

6–5

+1

6

13. Osasuna

5

2

3

4–4

0

6

14. Rayo Vallecano

5

1

2

2

5–6

–1

5

15. Celta Vigo

6

5

1

5–7

–2

5

16. Levante

6

1

1

4

10–13

–3

4

17. Oviedo

5

1

4

1–8

–7

3

18. Real Sociedad

5

2

3

5–9

–4

2

19. Mallorca

5

2

3

5–10

–5

2

20. Girona

6

2

4

3–16

–13

2

 

 

PERCRŐL PERCRE

