Nemzeti Sportrádió

Luke Littler szombat este játszik – íme, a darts-vb 3. fordulójának időrendi beosztása

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.25. 16:32
null
Luke Littler (Fotó: Getty Images)
Címkék
darts-vb Luke Littler darts Luke Humphries Alexandra Palace
A PDC elkészítette a a dartsvilágbajnokság 3. fordulójának időrendi beosztását. A címvédő Luke Littler a szombat esti programban kapott helyet, Luke Humphries vasárnap este lép a tábla elé.

 

DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
A 3. FORDULÓ IDŐRENDI BEOSZTÁSA (Tv: Sport1, Sport2)
December 27., szombat
13.30
Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25.)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland)
20.00
Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német)
Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol)
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák)

December 28., vasárnap
13.30
Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.)
Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.)
20.00
Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)
Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német)

December 29., hétfő
13.30
Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)
Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)
20.00
Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol)
2 meccs a 4. fordulóból

A 3. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.)

Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25.)
Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol)
Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland)
Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német)

Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)

Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)
Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német)
Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.)

Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)
Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol)

 

darts-vb Luke Littler darts Luke Humphries Alexandra Palace
Legfrissebb hírek

A túlélés diadala, Rocky és a zombik – szavazzon, melyik dartsjátékosnak van a legjobb bevonulása

Egyéb egyéni
2 órája

A sportág Michael Bubléja, a kifinomultság csúcsa és két Pitbull-szám – szavazzon, melyik dartsjátékosnak van a legjobb bevonulása!

Egyéb egyéni
Tegnap, 12:37

Hood fantasztikus meccsen búcsúztatta a hatodik kiemelt Noppertet a darts-vb-n

Egyéb egyéni
2025.12.23. 21:25

Callan Rydz Kovács Patrik után a 22. kiemeltet is legyőzte a darts-vb-n, Peter Wright rémes játékkal búcsúzott

Egyéb egyéni
2025.12.23. 16:08

Humphries reméli, hogy nem ez volt Paul Lim utolsó meccse a vb-ken

Egyéb egyéni
2025.12.23. 12:20

Gian Van Veen a torna eddigi legjobb meccsátlagával nyert a darts vb második fordulójában

Egyéb egyéni
2025.12.22. 22:35

Kiesett a kenyai közönségkedvenc, Evans nagy meccset nyert meg Wade ellen a darts-vb-n

Egyéb egyéni
2025.12.22. 18:01

A Holland Hegy lemosta a 2021-es világbajnok Gerwyn Price-t a darts-vb-n

Egyéb egyéni
2025.12.21. 22:06
Ezek is érdekelhetik