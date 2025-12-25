Luke Littler szombat este játszik – íme, a darts-vb 3. fordulójának időrendi beosztása
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
A 3. FORDULÓ IDŐRENDI BEOSZTÁSA (Tv: Sport1, Sport2)
December 27., szombat
13.30
Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25.)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland)
20.00
Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német)
Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol)
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák)
December 28., vasárnap
13.30
Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.)
Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.)
20.00
Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)
Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német)
December 29., hétfő
13.30
Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)
Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)
20.00
Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol)
2 meccs a 4. fordulóból
A 3. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.)
Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25.)
Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol)
Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland)
Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német)
Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)
Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)
Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német)
Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.)
Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)
Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol)