Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt John Robertson kétszeres BEK-győztes skót labdarúgó

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.25. 16:55
null
Fotó: Nottingham Forest
Címkék
John Robertson Nottingham Forest BEK
Karácsony első napján, 72 éves korában elhunyt John Robertson, a skótok kétszeres BEK-győztes labdarúgója, akit néhai edzője „sportágunk Picassójának” nevezett – számolt be a hírről a Nottingham Forest honlapja.

 

A 72 éves korában elhunyt szélső mindkét BEK-győzelmét a halálhíréről csütörtökön beszámoló Nottingham Forest színeiben érte el, ráadásul mindkét alkalommal főszerepet játszott a sikerben: 1979-ben ő adta a gólpasszt Trevor Francisnek a svéd Malmö ellen 1–0-ra megnyert döntőben, egy évvel később pedig ő szerezte a Hamburg elleni finálé egyetlen gólját.

A bajnokságot, az angol Szuperkupát és az európai Szuperkupát egy-egy, a Ligakupát két alkalommal nyerte meg. A Nottinghamet két időszakban, több mint ötszáz mérkőzésen erősítette, két évig pedig a Derby County futballistája volt. A Nottingham legendás vezetőedzője, Brian Clough „sportágunk Picassójának” nevezte.

Robertson 1978 és 1983 köztt 28 mérkőzésen lépett pályára a skót válogatottban, 1981-ben győztes gólt szerzett Anglia ellen, és ott volt az 1982-es világbajnokságon is.

Visszavonulása után korábbi csapattársa, Martin O'Neill másodedzője volt a Wycombe Wanderers, a Norwich City, a Leicester City, a Celtic FC és az Aston Villa csapatánál is.

(MTI)

 

John Robertson Nottingham Forest BEK
Legfrissebb hírek

A Fulham ötödször nyert otthon, a Forest ötödször kapott ki idegenben a PL-ben

Angol labdarúgás
2025.12.22. 23:11

Haaland duplázott, a City magabiztosan nyert; folytatódott az Aston Villa győzelmi sorozata

Angol labdarúgás
2025.12.14. 19:30

A Liverpool legyőzése után kikapott a Forest; hozta a kötelezőt a Villa

Angol labdarúgás
2025.11.30. 17:27

A második félidőben jött az olasz henger, a Bologna leiskolázta a Salzburgot

Európa-liga
2025.11.27. 23:08

Arne Slot: Ez egy pocsék eredmény... ezért én vagyok a felelős

Angol labdarúgás
2025.11.23. 09:18

Arne Slot negatív rekordot állított be a Liverpoolnál

Angol labdarúgás
2025.11.22. 22:40

Folytatódik a mélyrepülés: a Nottingham megverte a Liverpoolt

Angol labdarúgás
2025.11.22. 17:56

Az FTC januári ellenfelei közül csak az egyik nyert; a Celtic kikapott a hibátlan Midtjyllandtól az El-ben

Európa-liga
2025.11.06. 21:04
Ezek is érdekelhetik