Rapport Richárd is asztalhoz ül a rapid és villámsakk-világbajnokságon

A nemzetközi szövetség (FIDE) honlapja szerint a pénteken rajtoló, háromnapos gyorssakk-vb-n a nyílt kategóriában Rapport Richárd, Kozák Ádám és a honosított orosz Dudin Gleb, míg a nőknél Gaál Zsóka és a mongolból lett magyar, Nomin-Erdene Davaademberel szerepel, majd ugyanez az öt játékos teszi próbára tudását hétfőn és kedden a még rövidebb partikból álló villámsakk-világbajnokságon is.

Az első számú magyar sakkozót, Rapportot a gyorssakk (rapid) vb részvételi listáján a 13. helyen emelte ki a FIDE, míg Kozák az 59., Dudin pedig a 138. a 248 fős mezőnyben. A villámsakk (blitz) 251 nevet tartalmazó lajstromában a trió tagjait a 43., a 118. és a 156. helyen jegyzik.

A rövidített – 15, illetve 3 perces – alapjátékidejű meccsekből álló világbajnokságok 142 női játékost felvonultató listáján a gyorssakkban a 70. és a 72. helyen rangsorolták a két magyart. Előbbi pozíciót a Mongólia játékosaként ifjúsági világbajnokságot nyert, régóta Magyarországon élő, itt is tanuló Nomin-Erdene Davaademberel foglalja el, és az utóbbi a jelenlegi legjobb magyar női sakkozóként jegyzett Gaál Zsókáé. A villám-műfajban az előbbi sakkozó a 67., utóbbi a 76. a sorban.

Mindkét vb-t a Katari Egyetem Sport- és Rendezvényközpontjában bonyolítják le, és több mint egymillió eurót osztanak ki a résztvevők között. Mindkét sakkváltozatban a férfi világbajnokot 70 ezer, a nőit pedig 40 ezer eurós pénzdíj illeti meg.

A FIDE külön anyagot szentel az évzáró sportági csúcsesemény sztárjainak, akik között szerepelteti Rapport Richárdot is. A cikk szerzője a magyar nemzetközi nagymestert a legeredetibb játékosok egyikének minősíti, akinek mérkőzései a legszórakoztatóbbak közé tartoznak. Az írás emlékeztet rá, hogy Rapport eddigi legjobb eredménye gyorssakkban a 2022-es világbajnoki nyolcadik, illetve a villámsakk-vb-n elért kilencedik helyezés volt.

(MTI)