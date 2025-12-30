Nemzeti Sportrádió

Ismét megműtötték Péter Sára válogatott tornász bokáját

Vágólapra másolva!
2025.12.30. 08:25
null
Péter Sára (Fotó: MTI)
Címkék
torna műtét Péter Sára
Ismét megműtötték Péter Sára válogatott tornász bokáját, de már megtette első lépéseit gipsz nélkül.

Az Országos Sportegészségügyi Intézet közösségi oldalának hétfői beszámolója felidézte, hogy 2023 szeptemberében megoperálták a Győri AC sportolójának jobb bokáját. A sikeres beavatkozás és a rehabilitáció után visszatérhetett, idén viszont a májusi Európa-bajnokságon egy rossz talajra érkezésnél megsérült a bal bokája.

Az októberi világbajnokságon be kellett látnia, hogy ismét csak a műtét hozhat megnyugtató és teljes gyógyulást, ha fájdalom nélkül szeretné folytatni a pályafutását.

Czipri Mátyás ortopédia osztályvezető főorvos elmondta, hogy a 2019-es Európa Játékok bronzérmesénél komplex külbokaszalag plasztikai műtétet végeztek.

„Krónikusan instabil bokája volt Sárának, ami a sportolás során már többször sérült. Szabad darabokat, csontocskákat is találtunk az ízületi vonalában, amit artroszkóppal kitakarítottunk” – magyarázta.

Hozzátette: az anatómiai rekonstrukción kívül művi szalagos megerősítés is történt Péter bokájában, ez biztosítja, hogy a plasztika korai stabilitása is jó legyen, gyorsabban lehet rehabilitálni, hamarabb térhet vissza a sportoláshoz, a teljes terheléshez.

Ehhez tartozik a most következő rehabilitációs periódus is, ami rendszeres gyógytornát, erősítést, proprioceptív fejlesztést foglal magában.

„Sára fegyelmezett sportoló, ami garantálja, hogy három hónap múlva elkezdhet fokozatosan edzeni, és öt hónap múlva akár versenyterhelést is kaphat a bokája.”

A tornász – akinek kedvenc szere a talaj és az ugrás – az augusztusi Európa-bajnokságon már felkészülten szeretne versenyezni, hosszú távú célja pedig a 2028-as, Los Angeles-i olimpián való részvétel. Közben készül a civil életre is: a Semmelweis Egyetemen végzett ápolóként, most szülésznőnek tanul.

 

torna műtét Péter Sára
Legfrissebb hírek

Torna: a fiúk jól szerepeltek, a lányok adósak maradtak a sikerekkel

Utánpótlássport
15 órája

Újabb orosz tornászok és ritmikus gimnasztikázók kaptak indulási engedélyt a nemzetközi versenyekre

Torna
2025.12.18. 22:32

Berki Krisztián: Egy országos óvodai program elindítása a tervem

Torna
2025.12.16. 13:27

Innsbruckban megműtötték Dárdai Bence térdét

Magyar válogatott
2025.11.30. 19:30

Az orosz tornászok semlegesként indulhatnak az európai versenyeken

Egyéb egyéni
2025.11.29. 11:20

Torna: tisztes helytállás és értékes helyezések az ifjúsági vb-n

Utánpótlássport
2025.11.27. 14:40

Torna: Kis Dominik 20. lett egyéni összetettben az ifjúsági vb-n

Utánpótlássport
2025.11.22. 17:50

Torna: tizedik lett a magyar fiúcsapat a manilai ifjúsági vb-n

Utánpótlássport
2025.11.21. 10:50
Ezek is érdekelhetik