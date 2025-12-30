„Igen, kijöttem a sodromból” – Luke Littler a Rob Cross elleni meccsről

„Igen, kijöttem a sodromból – válaszolta újságírói kérdésre Luke Littler. – A szurkolók természetesen azt tették, amit, én pedig úgy reagáltam, mint bármelyik másik játékos. Szerintem talán egy kicsit korán reagáltam minderre az első szett után, de folytatnom kellett a munkát. Amikor 3:1-re elhúztam, úgy tűnt, zsebben van a meccs, de Rob magára talált, szóval le kellett gyűrnöm őt.”

A találkozót 106.58-as átlaggal záró Littler végső soron nem haragszik a szurkolókra.

„Ez van, nincs mit tenni. A közönség az esélyteleneknek szurkol, s azt szeretné,ha a favoritok kiesnének. Végső soron ki kellett a reakciókat vernem a fejemből és tennem kellett a dolgomat. Néhány meccsre vagyok a címvédéstől, de ma nem éreztem úgy, hogy 106 és feles átlagom volt. Dolgozott bennem az adrenalin, az érzelmek és a düh, de örülök, hogy nyerni tudtam” – fogalmazott a címvédő.

"I think I lost it"



Luke Littler reacts after beating Rob Cross and overcoming crowd jeers to book a quarter-final spot at Alexandra Palace. 🎙️ pic.twitter.com/GNo9RSl8fJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 30, 2025

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Nathan Aspinall (angol, 15., 94.97)–Kevin Doets (holland, 97.49) 3:4

Ricky Evans (angol, 83.34)–Charlie Manby (angol, 98.50) 2:4

Justin Hood (angol, 94.68)–Ryan Meikle (angol) 4:1

20.00: ESTI PROGRAM (Tv: Sport1)

Josh Rock (északír, 11., 98.98)–Callan Rydz (angolm 93.39) 4:1

4. FORDULÓ (a 8 közé jutásért)

James Hurrell (angol, 89.51)–Ryan Searle (angol, 20., 100.57) 0:4

Luke Littler (angol, 1., 106.58)–Rob Cross (angol, 17., 98.92) 4:2

A KEDDI PROGRAM (december 30.)

DÉLUTÁN

13.40: Luke Woodhouse (angol, 25.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

14.55: Jonny Clayton (walesi, 5.)–Andreas Harrysson (svéd)

16.10: Justin Hood (angol)–Josh Rock (északír, 11.)

ESTE

20.10: Charlie Manby (angol)–Gian van Veen (holland, 10.)

21.25: Michael van Gerwen (holland, 3.)–Gary Anderson (skót, 14.)

22.40: Luke Humphries (angol, 2.)–Kevin Doets (holland)

A 4. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1.)–Rob Cross (angol, 17.) 4:2

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

James Hurrell (angol)–Ryan Searle (angol, 20.) 0:4

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Andreas Harrysson (svéd)

Luke Humphries (angol, 2.)–Kevin Doets (holland)

Charlie Manby (angol)–Gian van Veen (holland, 10.)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Gary Anderson (skót, 14.)

Justin Hood (angol)–Josh Rock (északír, 11.)

A 3. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák) 4:0

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.) 0:4

Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25.) 1:4

Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 3:4

Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol) 3:4

Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.) 0:4

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland) 4:3

Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német) 4:2

Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német) 4:2

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland) 3:4

Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol) 2:4

Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett) 4:1

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német) 4:1

Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.) 4:3

Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol) 4:1

Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol) 4:1