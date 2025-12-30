NHL: ráadásban gyűrte le a Rangerst a keleti első Hurricanes, Winnipegben nyert az Oilers

A Keleti főcsoport élén álló Carolina Hurricanes hosszabításban fektette két vállra a vendég New York Rangerst, míg a címvédő Florida Panthers ötöt vágott a Washington Capitalsnak. A Columbus Blue Jackets hétvégi sikere után Ottawában is nyerni tudott (ezúttal a Senators volt a szenvedő fél), ellenben a Winnipeg Jets nem tudott mihez kezdeni odahaza az Edmonton Oilersszel.

A Buffalo Sabres St. Louisban nyert, míg a Calgary Flames odahaza kapta el a Boston Bruinst. A nyugati éllovas Colorado Avalanche meg sem állt öt gólig a Los Angeles Kings ellen, míg a Nashville Predators egy hétgólos mecccsen tudott nyerni a Utah Mammoth vendégeként.

A San José Sharks kaliforniai rangadót nyert Anaheimben, a Vancouver Canucks szétlövésben nyert Seattle-ben, míg a Minnesota Wild öt gólt szerezve diadalmaskodott Las Vegasban.

NHL

ALAPSZAKASZ

Carolina Hurricanes–New York Rangers 3–2 – hosszabbítás után

Florida Panthers–Washington Capitals 5–3

Ottawa Senators–Columbus Blue Jackets 1–4

Winnipeg Jets–Edmonton Oilers 1–3

St. Louis Blues–Buffalo Sabres 2–4

Calgary Flames–Boston Bruins 2–1 – hosszabbítás után

Colorado Avalanche–Los Angeles Kings 5–2

Utah Mammoth–Nashville Predators 3–4

Anaheim Ducks–San José Sharks 4–5

Seattle Kraken–Vancouver Canucks 2–3 – szétlövés után

Vegas Golden Knights–Minnesota Wild 2–5



