Nemzeti Sportrádió

Foci-vb, téli olimpia, budapesti BL-döntő – Versenynaptár 2026

Munkatársainktól Munkatársainktól
Vágólapra másolva!
2025.12.30. 11:18
null
NS-montázs
Címkék
Versenynaptár 2026 sportnaptár 2026 versenynaptár
Ismerkedjenek meg a Nemzeti Sport hagyományos éves sportnaptárának segítségével a 2026-ös évre tervezett kiemelkedő hazai és nemzetközi sporteseményekkel!

RÖVIDÍTÉSEK
k. k. i: később kijelölendő időpont
k. k. h: később kijelölendő helyszín

 JANUÁR 

1. SÍUGRÁS. Négysáncverseny, 2. állomás, Garmisch-Partenkirchen 

3. DARTS. PDC-világbajnokság, döntő, London 

3–4. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, nők, műlesiklás, óriás-műlesiklás, Kranjska Gora 

3–17. TEREPRALI. Dakar rali, Szaúd-Arábia 

4. SÍUGRÁS. Négysáncverseny, 3. állomás, Innsbruck 

6. SÍUGRÁS. Négysáncverseny, 4. állomás, Bischofshofen 

7. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, férfiak, műlesiklás, Madonna di Campiglio 

7. KOSÁRLABDA. Killik László Női Magyar Kupa, negyeddöntő 

7–11. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, champions, Doha; WTT-sorozat, feeder, Vadodara, India 

8–11. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, nők, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, Zauchensee 

8–11. VÍVÁS. Párbajtőr világkupaverseny, Fudzsejra 

9–11. GYORSKORCSOLYA. Távonkénti Európa-bajnokság, Tomaszów Mazowiecki 

9–11. VÍVÁS. Kard Grand Prix-verseny, Tunisz 

9–11. VÍVÁS. Tőr világkupaverseny, férfiak, Párizs 

9–11. VÍVÁS. Tőr világkupaverseny, nők, Hongkong 

10. ATLÉTIKA. Mezeifutó-világbajnokság, Tallahassee 

10–11. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, férfiak, műlesiklás, óriás-műlesiklás, 

Adelboden 

10–25. VÍZILABDA. Európa-bajnokság, férfiak, Belgrád 

13. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, nők, műlesiklás, Flachau 

13–18. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, férfiak, műlesiklás, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, Wengen 

13–18. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, star contender, Doha 

13–18. MŰKORCSOLYA. Európa-bajnokság, Sheffield 

15–18. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, nők, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, Tarvisio 

16–19. RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA. Európa-bajnokság, Tillburg 

15.–II. 1. KÉZILABDA. Európa-bajnokság, férfiak, Dánia, Norvégia, Svédország 

18.–II. 1. TENISZ. Australian Open, Melbourne 

19–24. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, contender, Maszkat, Oman 

20. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, nők, óriás-műlesiklás, Kronplatz 

20–21. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, alapszakasz, 7. forduló 

20–25. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, férfiak, műlesiklás, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, Kitzbühel 

21.–II. 7. FUTSAL. Európa-bajnokság, Ljubljana, Kaunas, Riga 

22. LABDARÚGÁS. Európa-liga, alapszakasz, 7. forduló 

22–25. VÍVÁS. Kard világkupaverseny, Salt Lake City 

24. ATLÉTIKA. Indoor Tour Gold-sorozat, Boston 

24. BIRKÓZÁS. Felnőtt és U23-as válogatóverseny, Budapest 

24. LABDARÚGÁS. NB I, a tavaszi szezon rajtja, 19. forduló 

24–25. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, nők, műlesiklás, óriás-műlesiklás, Spindleruv Mlyn 

23–25. GYORSKORCSOLYA. Világkupa-sorozat, Inzell 

23–25. VÍVÁS. Párbajtőr Grand Prix-verseny, Doha 

26.–II. 5. VÍZILABDA. Európa-bajnokság, nők, Funchal 

27–28. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, férfiak, műlesiklás, óriás-műlesiklás, Schladming 

27–31. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Lille; WTT-sorozat, feeder, Doha 

28. JÉGKORONG. Erste Liga, az alapszakasz vége 

28. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, alapszakasz, 8. forduló 

28. – II. 1. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, férfiak és nők, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, Crans Montana 

29. – II. 1. DARTS. World Masters, Milton Keynes 

29. LABDARÚGÁS. Európa-liga, alapszakasz, 8. forduló 

30–31. RÖPLABDA. Magyar Kupa, férfiak, négyes döntő, Budapest 

31. – II. 1. JÉGKORONG. Magyar Kupa, négyes döntő, k. k. h. 

 

 FEBRUÁR 

1. ATLÉTIKA. Indoor Tour Gold-sorozat, New York 

2–6. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Cappadocia, Törökország 

3. ATLÉTIKA. Indoor Tour Gold-sorozat, Ostrava 

3–4. LABDARÚGÁS. UEFA Ifjúsági Liga, a nyolcaddöntőbe jutásért 

4–8. BIRKÓZÁS. UWW-rangsorverseny, Zágráb 

5. DARTS. Premier League, alapszakasz, Newcastle 

5–7. VÍVÁS. Tőr Grand Prix-verseny, Torino 

5–7. VÍVÁS. Párbajtőr világkupaverseny, férfiak, Heideinheim 

5–8. ASZTALITENISZ. Európa Top 16, Montreux 

6. ATLÉTIKA. Indoor Tour Gold-sorozat, Madrid 

6–8. VÍVÁS. Párbajtőr világkupaverseny, nők, Vuhszi 

6–22. OLIMPIA. XXV. Téli Olimpiai Játékok, Cortina d’Ampezzo, Milánó 

7–8. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Párizs 

7–8. TENISZ. Davis-kupa, férfiak, világdöntő, selejtező, 1. forduló, Magyarország–Egyesült Államok, Tatabánya 

8. AMERIKAI FUTBALL. Super Bowl LX 

8. ATLÉTIKA. Indoor Tour Gold-sorozat, Karlsruhe 

8–14. TENISZ. WTA 1000-es torna, Doha 

10. JÉGKORONG. OB I, a rájátszás kezdete 

10–15. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, star contender, Csennai, India 

11. ATLÉTIKA. Indoor Tour Gold-sorozat, Belgrád 

11. LABDARÚGÁS. Mol Magyar Kupa, nyolcaddöntő 

11. VÍZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, az 1. csoportkör vége 

12. DARTS. Premier League, alapszakasz, Antwerp 

12. VÍZILABDA. Eurokupa, férfiak, a csoportkör vége 

13–21. RÖPLABDA. Extraliga, nők, negyeddöntő 

14–15. ATLÉTIKA. Fedett pályás többpróba országos bajnokság, Budapest, BOK-csarnok 

14–15. KÉZILABDA. Európa-kupa, férfiak, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések 

15–21. TENISZ. WTA 1000-es torna, Dubai 

17. RÖPLABDA. Challenge-kupa, nők, döntő, 1. mérkőzés 

17–18. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, rájátszás a nyolcaddöntőért, 1. mérkőzés 

19. ATLÉTIKA. Indoor Tour Gold-sorozat, Liévin 

19. DARTS. Premier League, alapszakasz, Glasgow 

19. LABDARÚGÁS. Európa-liga, rájátszás a nyolcaddöntőért, 1. mérkőzés 

19. LABDARÚGÁS. Konferencialiga, rájátszás a nyolcaddöntőért, 1. mérkőzés 

19–22. TORNA.Világkupaverseny, Cottbus 

19. – III. 1. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, Grand Smash, Szingapúr 

20–22. VÍZILABDA. Konferenciakupa, férfiak, 2. selejtezőkör 

21–22. KÉZILABDA. Európa-kupa, férfiak, nyolcaddöntő, visszavágók 

21–22. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, a csoportkör vége 

21–22. KÉZILABDA. Európa-liga, nők, a csoportkör vége 

21–22. KOSÁRLABDA. Magyar Kupa, férfiak, négyes döntő, BOK-csarnok 

22. ATLÉTIKA. Indoor Tour Gold-sorozat (utolsó állomás), Torun 

24–25. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, rájátszás a nyolcaddöntőért, visszavágó 

24–25. LABDARÚGÁS. UEFA Ifjúsági Liga, nyolcaddöntő 

25. VÍZILABDA. Eurokupa, férfiak, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés 

25. – III. 1. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, nők, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, Soldeu 

25. – III. 1. BIRKÓZÁS. UWW-rangsorverseny, Tirana 

26. DARTS. Premier League, alapszakasz, Belfast 

26. LABDARÚGÁS. Európa-liga, rájátszás a nyolcaddöntőért, visszavágó 

26. LABDARÚGÁS. Konferencialiga, rájátszás a nyolcaddöntőért, visszavágó 

26. – III. 1. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, férfiak, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, Garmisch-Partenkirchen 

26. – III. 16. RÖPLABDA. Extraliga, nők, elődöntő 

27. JÉGKORONG. Ob I, a döntő kezdete 

27. KOSÁRLABDA. Világbajnoki selejtező, férfiak, Magyarország–Franciaország, Szombathely 

27. – III. 1. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Taskent 

27. – III. 1. SPORTLÖVÉSZET. 10 m puska és pisztoly Európa-bajnokság, Jereván 

28. VÍZILABDA. Ob I, férfiak, az alapszakasz vége 

28. VÍZILABDA. Eurokupa, nők, a csoportkör vége 

28. – III. 1. ASZTALITENISZ. Budapest-bajnokság, Budapest 

28. – III. 1. ATLÉTIKA. Fedett pályás országos bajnokság, Nyíregyháza 

28. – III. 1. ATLÉTIKA. Téli dobó országos bajnokság, Nyíregyháza 

FEBRUÁR 6–22.
Téli olimpia Milánóban és Cortina d’Ampezzóban
 

Bár nagyon reméltük, hogy rövid pályás gyorskorcsolyában a női váltó sikerrel veszi a kvalifikációs sorozatot, s Pjongcsang után ismét ott lesz az olimpián, a lányok végül lemaradtak Milánóról. Ám a honi sportág dobott egy nagyot újfent, hiszen a férfikvartett kivívta az indulási jogot – mellettük a vegyes váltó is kvótát szerzett, illetve mindhárom egyéni távon (500, 1000 és 1500 méter) a férfiaknál és a nőknél is két-két magyar léphet jégre. Hogy kik utazhatnak Olaszországba, arról csak később dönt a honi szövetség.

 

Gyorskorcsolyában a tavaly honosított Kim Minseok döcögősebben, mint vártuk, de mégiscsak kvalifikált 1000 és 1500 méteren, és jó eséllyel lehetőséget kap az indulásra a tömegrajtos versenyszámban is. Ebben a két sportágban is teremhet babér (másként: pont, pontok) a mieink számára, ám egyértelmű, hogy Milánóban a legjobb eredmény elérésére a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei párosnak van az esélye – a duó remekül futott az elmúlt hónapokban, két Grand Prix-érmüknek köszönhetően ott lehettek a GP-döntőben is, ahová csak a hat legjobb jutott. És a gondolatot ezúttal nem folytatjuk…

 

Az északi és az alpesi szakág mellett várhatóan hódeszkában is lesz kinek szurkolni. 2002 után ismét négy sífutó jutott ki a téli olimpiára: Kónya Ádám, Büki Ádám, Pónya Sára és Laczkó Lara. Az alpesi szakágban a női indulónk Tóth Zita lesz, a férfiak között szintén egy kvótánk van, amelyért óriási csata várható. A hódeszkások között Kozuback Kamilla és Brunner Blanca lehet ott Milánóban – a kvalifikációs világranglistákat január 18-án zárják.

 

 

 MÁRCIUS 

1. ATLÉTIKA. Tokiói maratoni 

1. JÉGKORONG. ICEHL, az alapszakasz vége 

1. KOSÁRLABDA. Világbajnoki selejtező, férfiak, Franciaország–Magyarország, Le Mans 

1. KOSÁRLABDA. NB I, nők, az alapszakasz vége 

2–6. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Düsseldorf 

3. RÖPLABDA. Challenge-kupa, férfiak, döntő, 1. mérkőzés 

3. VÍZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, a 2. csoportkör kezdete 

4. JÉGKORONG. ICEHL, a rájátszáskvalifikáció kezdete 

4. LABDARÚGÁS. Mol Magyar Kupa, negyeddöntő 

4–8. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, nők, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, Val di Fassa 

4–15. TENISZ. ATP és WTA 1000-es torna, Indian Wells 

5. DARTS. Premier League, alapszakasz, Cardiff 

5. KÉZILABDA. Európa-kupa, nők, Magyarország–Dánia, Tatabánya 

5–7. ÚSZÁS. Medencés hosszú távú bajnokság, Veszprém 

5–8. GYORSKORCSOLYA. Négytávú összetett és sprint világbajnokság, Heerenveen 

5–8. TORNA.Világkupaverseny, Baki 

5–8. VÍVÁS. Tőr világkupaverseny, Kairó 

6–7. RALI. Diósgyőr rali, Miskolc 

6–8. CSELGÁNCS. Grand Prix-verseny, Linz 

6–8. DARTS. UK Open, Minehead 

6–8. FORMULA–1. Ausztrál Nagydíj, Melbourne 

6–8. VÍVÁS. Kard világkupaverseny, férfiak, Padova 

6–8. VÍVÁS. Kard világkupaverseny, nők, Athén 

6–21. SPORTLÖVÉSZET. 25, 50 m puska és pisztoly Európa-bajnokság, Eszék 

7. ATLÉTIKA. Gyalogló országos bajnokság, maratoni táv, Gyűgy, Szlovákia 

7. VÍZILABDA. Eurokupa, férfiak, nyolcaddöntő, visszavágó 

7–8. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, férfiak, műlesiklás, óriás-műlesiklás, Kranjska Gora 

7–12. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Otocec 

8. KÉZILABDA. Európa-kupa, nők, Dánia–Magyarország, Svendborg 

10. JÉGKORONG. Erste Liga, a rájátszás kezdete 

10. JÉGKORONG. ICEHL, a rájátszás kezdete 

10. RÖPLABDA. CEV-kupa, nők, döntő, 1. mérkőzés 

10–11. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés 

10–14. ÖTTUSA. Fedett pályás nyílt magyar bajnokság, Budapest 

10–15. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, champions, Csungking, Kína 

11. KOSÁRLABDA. Világbajnoki selejtező, nők, Isztambul, Japán–Magyarország 

11–12. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, a csoportkör vége 

11–15. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, férfiak, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, Courchevel 

12. DARTS. Premier League, alapszakasz, Nottingham 

12. KOSÁRLABDA. Világbajnoki selejtező, nők, Isztambul, Magyarország–Kanada 

12. LABDARÚGÁS. Európa-liga, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés 

12. LABDARÚGÁS. Konferencialiga, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés 

12–15. TORNA.Világkupaverseny, Antalya 

12–16. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Varasd 

13–15. FORMULA–1. Kínai Nagydíj, Sanghaj 

13–15. RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA. Világbajnokság, Montreal 

13–15. VÍVÁS. Párbajtőr Grand Prix-verseny, Budapest 

14. KOSÁRLABDA. Világbajnoki selejtező, nők, Isztambul, Ausztrália–Magyarország 

14. VÍZILABDA. Eurokupa, nők, negyeddöntő, 1. mérkőzés 

14–15. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, nők, műlesiklás, Are 

14–15. ATLÉTIKA. Dobó Európa-kupa, Nicosia 

15. KOSÁRLABDA. Világbajnoki selejtező, nők, Isztambul, Magyarország–Argentína 

16–22. ÖKÖLVÍVÁS. Nemzetközi Bocskai István-emlékverseny, Debrecen 

17. KOSÁRLABDA. Világbajnoki selejtező, nők, Isztambul, Törökország–Magyarország 

17–18. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó 

17–18. LABDARÚGÁS. UEFA Ifjúsági Liga, negyeddöntő 

17–29. TENISZ. ATP és WTA 1000-es torna, Miami 

18. RÖPLABDA. Challenge-kupa, nők, döntő, visszavágó 

18. VÍZILABDA. Eurokupa, férfiak, negyeddöntő, 1. mérkőzés 

18–19. KÉZILABDA. Vb-selejtező, férfiak, 2. forduló, 1. mérkőzések 

19. DARTS. Premier League, alapszakasz, Dublin 

19. LABDARÚGÁS. Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágó 

19. LABDARÚGÁS. Konferencialiga, nyolcaddöntő, visszavágó 

19–25. ALPESI SÍ. Világkupadöntő, Lillehammer 

20–21. RÖPLABDA. Magyar Kupa, nők, négyes döntő, Budapest 

20–22. ASZTALITENISZ. Egyéni országos bajnokság, k. k. h. 

20–22. ATLÉTIKA. Fedett pályás világbajnokság, Torun 

20–22. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Tbiliszi 

20–22. VÍVÁS. Tőr Grand Prix-verseny, Lima 

20–22. VÍZILABDA. Konferenciakupa, negyeddöntő 

21. KERÉKPÁR. Milánó–Sanremo 

21. VÍZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, a csoportkör vége 

21–22. KÉZILABDA. Vb-selejtező, férfiak, 2. forduló, visszavágók 

21–22. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, rájátszás (a negyeddöntőbe jutásért), 1. mérkőzések 

21–22. KÉZILABDA. Európa-liga, nők, negyeddöntő, 1. mérkőzések 

21–22. RITMIKUS GIMNASZTIKA. Országos bajnokság, k. k. h. 

23–28. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, contender, Tunézia 

24. RÖPLABDA. Férfi CEV-kupa, férfiak, döntő, 1. mérkőzés 

24–29. MŰKORCSOLYA. Világbajnokság, Prága 

26. DARTS. Premier League, alapszakasz, Berlin 

26. LABDARÚGÁS. Világbajnoki pótselejtező, Európa, elődöntők 

26–29. VÍVÁS. Párbajtőr világkupaverseny, Asztana 

26. – IV. 3. RÖPLABDA. NB I Extraliga, férfiak, negyeddöntő 

27–29. FORMULA–1. Japán Nagydíj, Szuzuka 

27–28. NYÍLT VÍZI ÚSZÁS. Világkupa-sorozat, Somabay 

27–28. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, Abu-dzabi 

27–29. RALI. Veszprém rali, Veszprém 

27–29. VÍVÁS. Kard világkupaverseny, férfiak, Budapest 

27–29. VÍVÁS. Kard világkupaverseny, nők, Taskent 

28. VÍZILABDA. Eurokupa, férfiak, negyeddöntő, visszavágó 

28. VÍZILABDA. Eurokupa, nők, negyeddöntő, visszavágó 

28–29. KÉZILABDA. Európa-kupa, férfiak, negyeddöntő, 1. mérkőzések 

28–29. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, rájátszás (a negyeddöntőbe jutásért), visszavágók 

28–29. KÉZILABDA. Európa-liga, nők, negyeddöntő, visszavágók 

28–29. KOSÁRLABDA. Magyar Kupa, nők, négyes döntő, Miskolc 

29. ATLÉTIKA. Gyalogló országos bajnokság, félmaratoni táv, Békéscsaba 

30. – IV. 5. ASZTALITENISZ. Világkupa, Makaó 

31. LABDARÚGÁS. Világbajnoki pótselejtező, Európa, döntők 

 

 ÁPRILIS 

1. RÖPLABDA. Challenge-kupa, férfiak, döntő, visszavágó 

1–2. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, rájátszás (a negyeddöntőbe jutásért), 1. mérkőzések 

2. DARTS. Premier League, alapszakasz, Manchester 

2. KOSÁRLABDA. Európa-kupa, nők, döntő, 1. mérkőzés 

3–6. TORNA.Világkupaverseny, Kairó 

4. KOSÁRLABDA. NB I, nők, a rájátszás kezdete 

4–5. KÉZILABDA. Európa-kupa, férfiak, negyeddöntő, visszavágók 

5. KERÉKPÁR. Flandriai körverseny 

5–8. GUMIASZTAL. Európa-bajnokság, Portimao 

5–12. TENISZ. ATP 1000-es torna, Monte-Carlo 

5–29. RÖPLABDA. Extraliga, nők, döntő és helyosztók 

6–12. VÍZILABDA. Világkupa, férfiak, selejtező, k. k. h. 

7–8. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés 

8. JÉGKORONG. Erste Liga, a döntő kezdete 

9. DARTS. Premier League, alapszakasz, Brighton 

7–11. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Cappadocia, Törökország 

7–12. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, contender, Tajjüan, Kína 

7–12. TOLLASLABDA. Európa-bajnokság, Huelva 

8. RÖPLABDA. CEV-kupa, nők, döntő, visszavágó 

8–9. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, rájátszás (a negyeddöntőbe jutásért), visszavágók 

8–9. KÉZILABDA. Európa-kupa, nők, Törökország–Magyarország, k. k. h. 

8–12. ÖTTUSA. Világkupaverseny, Kairó 

9. KOSÁRLABDA. Európa-kupa, nők, döntő, visszavágó 

9. LABDARÚGÁS. Európa-liga, negyeddöntő, 1. mérkőzés 

9. LABDARÚGÁS. Konferencialiga, negyeddöntő, 1. mérkőzés 

9–12. GOLF. Masters Tournament, Augusta 

9–12. TORNA.Világkupaverseny, Eszék 

9–25. RÖPLABDA. NB I Extraliga, férfiak, elődöntő 

10–12. FORMULA–1. Bahreini Nagydíj, Szahír 

10–12. TENISZ. Billie Jean King-kupa, nők, világdöntő, selejtező 

12. ATLÉTIKA. Gyalogló csapatvilágbajnokság, Brazíliaváros 

12. KERÉKPÁR. Párizs–Roubaix 

12. KÉZILABDA. Európa-kupa, nők, Magyarország–Csehország, k. k. h. 

12. KOSÁRLABDA. NB I, férfiak, az alapszakasz vége 

12. KOSÁRLABDA. NBA, az alapszakasz vége 

12–18. JÉGKORONG. Divízió 1/A világbajnokság, nők, Budapest 

13–17. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Havirov 

14–15. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó 

15. JÉGKORONG. ICEHL, a döntő kezdete 

15–18. TORNA.Világkupaverseny, Doha 

15–19. KOSÁRLABDA. Euroliga, nők, hatos döntő, k. k. h. 

15–19. ÚSZÁS. Országos bajnokság, Sopron 

16. DARTS. Premier League, alapszakasz, Rotterdam 

16. JÉGKORONG. NHL, az alapszakasz vége 

16. LABDARÚGÁS. Európa-liga, negyeddöntő, visszavágó 

16. LABDARÚGÁS. Konferencialiga, negyeddöntő, visszavágó 

16–19. CSELGÁNCS. Európa-bajnokság, Tbiliszi 

17–19. FORMULA–1. Szaúdi Nagydíj, Dzsidda 

17. LABDARÚGÁS. UEFA Ifjúsági Liga, elődöntő 

18. JÉGKORONG. NHL, a rájátszás kezdete 

18. KOSÁRLABDA. NB I, férfiak, a rájátszás kezdete 

18. KOSÁRLABDA. NBA, a rájátszás kezdete 

18–19. KÉZILABDA. Magyar Kupa, férfiak, négyes döntő, k. k. h. 

18–19. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, negyeddöntő, 1. mérkőzések 

18–22. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Senec

18.–V. 4. SZNÚKER. Világbajnokság, Sheffield

19. ATLÉTIKA. Maratoni országos bajnokság, Bécs 

19–26. SÚLYEMELÉS. Európa-bajnokság, Batumi 

20. ATLÉTIKA. Bostoni maratoni 

20. LABDARÚGÁS. UEFA Ifjúsági Liga, döntő, Nyon 

20–26. BIRKÓZÁS. Európa-bajnokság, Tirana 

21–22. ASZTALITENISZ. Európa-kupa, elődöntők, első mérkőzések, k. k. h. 

21–24. KAJAK-KENU. Válogató- és rangsorolóverseny, Szeged 

21.–V. 3. TENISZ. ATP és WTA 1000-es torna, Madrid 

22. KOSÁRLABDA. FIBA Európa-kupa, férfiak, döntő, 1. mérkőzés 

22. LABDARÚGÁS. Mol Magyar Kupa, elődöntő 

22. LABDARÚGÁS. Magyar Kupa, nők, döntő, k. k. h. 

22. RÖPLABDA. CEV-kupa, férfiak, döntő, visszavágó 

23. DARTS. Premier League, alapszakasz, Liverpool 

23–25. GYORSASÁGI AUTÓ. TCR World Tour, Mexikó City 

24–25. NYÍLT VÍZI ÚSZÁS. Világkupa-sorozat, Ibiza 

24–26. RALI. Szepsi rali, Szepsi (Szlovákia) 

25. ATLÉTIKA. 10 000 méteres országos bajnokság, k. k. h. 

25. VÍZILABDA. Eurokupa, férfiak, elődöntő, 1. mérkőzés 

25–26. ASZTALITENISZ. Európa-kupa, elődöntő, visszavágó, k. k. h. 

25–26. KÉZILABDA. Európa-kupa, férfiak, elődöntő, 1. mérkőzések 

25–26. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, negyeddöntő, visszavágók 

25–26. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, Szamarkand 

26. ATLÉTIKA. Londoni maratoni 

26. KERÉKPÁR. Liège–Bastogne–Liège 

28–29. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, elődöntő, 1. mérkőzés 

28. – V. 10. ASZTALITENISZ. Csapat-világbajnokság, London 

29. KOSÁRLABDA. FIBA Európa-kupa, döntő, visszavágó 

29. KOSÁRLABDA. NB I, nők, a döntő kezdete 

29–30. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, negyeddöntő, 1. mérkőzések 

30. DARTS. Premier League, alapszakas, Aberdeen 

30. LABDARÚGÁS. Európa-liga, elődöntő, 1. mérkőzés 

30. LABDARÚGÁS. Konferencialiga, elődöntő, 1. mérkőzés 

30. – V. 2. VÍVÁS. Tőr világkupaverseny, Playa del Carmen 

30. – V. 16. RÖPLABDA. Férfi NB I Extraliga, döntő és helyosztók 

 

 MÁJUS 

1–2. NYÍLT VÍZI ÚSZÁS. Világkupa-sorozat, Golfo Aranci 

1–3. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Dusanbe 

1–3. FORMULA–1. Miami Nagydíj, Miami Gardens 

1–3. VÍVÁS. Kard Grand Prix-verseny, Incshon 

1–6. VÍZILABDA. Világkupa, nők, selejtező, k. k. h. 

2–3. ATLÉTIKA. Váltó-világbajnokság, Gaborone 

2–3. KÉZILABDA. Európa-kupa, férfiak, elődöntő, visszavágók 

2–3. KÉZILABDA. Magyar Kupa, nők, négyes döntő, k. k. h. 

2–3. RÖPLABDA. Bajnokok Ligája, nők, döntő 

2–3. VÍZILABDA. Konferenciakupa, négyes döntő, k. k. h. 

3. TORNA. Szerbajnokság, Budapest 

5–6. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágó 

5–17. TENISZ. ATP és WTA 1000-es torna, Róma 

6. VÍZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, negyeddöntő, 1. mérkőzés 

6. VÍZILABDA. Eurokupa, nők, elődöntő, 1. mérkőzés 

6–7. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, negyeddöntő, visszavágók 

7. DARTS. Premier League, alapszakasz, 14. forduló, Leeds 

7. LABDARÚGÁS. Európa-liga, elődöntő, visszavágó 

7. LABDARÚGÁS. Konferencialiga, elődöntő, visszavágó 

8. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Doha 

8–10. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Asztana 

8–10. KAJAK-KENU. Gyorsasági világkupaverseny, Szeged 

8–10. KOSÁRLABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, négyes döntő, k. k. h. 

8–10. VÍVÁS. Párbajtőr Grand Prix-verseny, Medellin 

8–16. FALLABDA. Világbajnokság, Giza 

8–31. KERÉKPÁR. Giro d’Italia 

9. LABDARÚGÁS. Mol Magyar Kupa, döntő, Puskás Aréna 

9. VÍZILABDA. Eurokupa, férfiak, elődöntő, visszavágó 

10. LÓSPORT. Nemzeti díj, Kincsem Park 

10–14. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Isztambul 

11–17. GOLF. PGA Championship, Newton Square 

12–14. TEKVANDÓ. Európa-bajnokság, München 

13–14. KÉZILABDA. Vb-selejtező, férfiak, 3. forduló, 1. mérkőzések 

13–17. KERÉKPÁR. Tour de Hongrie 

13–17. ÖTTUSA. Világkupaverseny, Pazardzsik 

14. DARTS. Premier League, alapszakasz, Birmingham 

14–17. KAJAK-KENU. Gyorsasági és para-világkupaverseny, Brandenburg 

15. ASZTALITENISZ. Európa-kupa, döntők, első mérkőzések, k. k. h. 

15–17. VÍVÁS. Tőr Grand Prix-verseny, Sanghaj 

15–19. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Albufeira, Portugália 

15–22. VITORLÁZÁS. ILCA Európa-bajnokság, Kastela 

15–31. JÉGKORONG. Elit világbajnokság, férfiak, Zürich, Fribourg 

16. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Sanghaj 

16. KOSÁRLABDA. NB I, férfiak, a döntő kezdete 

16. VÍZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, negyeddöntő, visszavágó 

16. VÍZILABDA. Eurokupa, nők, elődöntő, visszavágó 

16–17. ASZTALITENISZ. Bajnokok Ligája, férfiak, négyes döntő, Saarbrücken 

16–17. KÉZILABDA. Vb-selejtező, férfiak, 3. forduló, visszavágók 

16–17. KÉZILABDA. Európa-liga, nők, négyes döntő, k. k. h. 

16–17. RÖPLABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, döntő 

16–17. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, Jokohama 

19–24. ASZTALITENSZ. WTT-sorozat, contender, Lagos 

20. LABDARÚGÁS. Európa-liga, döntő, Isztambul 

20. VÍZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, a 2. csoportkör vége 

20–24. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Hennebont, Franciaország 

21. DARTS. Premier League, alapszakasz, 16. forduló, Sheffield 

22. ASZTALITENISZ. Európa-kupa, döntők, visszavágók, k. k. h. 

22–24. FORMULA–1. Kanadai Nagydíj, Montreal 

22–24. VÍVÁS. Kard világkupaverseny, férfiak, Kairó 

22–24. VÍVÁS. Kard világkupaverseny, nők, Lima 

22–24. VÍVÁS. Párbajtőr világkupaverseny, férfiak, Bern 

22–24. VÍVÁS. Párbajtőr világkupaverseny, nők, St-Maur 

23. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Hsziamen 

23. ATLÉTIKA. 10 000 méteres Európa-kupa, La Spezia 

23. VÍZILABDA. Eurokupa, férfiak, döntő, 1. mérkőzés 

23–24. ASZTALITENISZ. Extraliga, férfiak és nők, négyes döntő, k. k. h.; Bajnokok Ligája, nők, négyes döntő, k. k. h. 

23. KÉZILABDA. K&H Liga, férfiak, az alapszakasz vége 

23–24. KÉZILABDA. Európa-kupa, férfiak, döntő, 1. mérkőzés 

24. – VI. 7. TENISZ. Roland Garros, Párizs 

25. – VI. 5. KÉZILABDA. K&H Liga, férfiak, döntő az egyik fél 2. sikeréig 

27. LABDARÚGÁS. Konferencialiga, döntő, Lipcse 

27. VÍZILABDA. Eurokupa, nők, döntő, 1. mérkőzés 

27–31. RITMIKUS GIMNASZTIKA. Európa-bajnokság, Várna 

27–31. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Pristina 

28. DARTS. Premier League, négyes döntő, London 

30. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, döntő, Puskás Aréna 

30–31. GYORSASÁGI KAMION. Eb-futam, Misano 

30–31. KÉZILABDA. Európa-liga, férfiak, négyes döntő, Hamburg 

30–31. KÉZILABDA. Európa-kupa, férfiak, döntő, visszavágó 

30–31. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, Alghero 

31. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Rabat 

31. KÉZILABDA. K&H Liga, nők, az alapszakasz vége 

MÁJUS 30.
Labdarúgó BL-döntő a Puskás Arénában
 

Bayern München, Manchester City, AS Roma, Sevilla, Tottenham – ismert európai klubcsapatok felléptek már a Puskás Arénában. A legjobb játékosoknak sem ismeretlen Budapest büszkesége, hiszen hazájuk válogatottjával már a legjobb angol, holland, német, portugál futballisták is pályára léphettek ebben az arénában. Nem kérdés, mindenki visszatérne 2026. május 30-án: aznap rendezik az UEFA Bajnokok Ligája most futó kiírásának döntőjét. A finálé mindig különleges, az utóbbi években szinte mindig a sztárok jutottak el a mindent eldöntő mérkőzésig, egyelőre kérdés, ki jut a legmesszebbre. Budapest a célja most a Real Madridnak, a Barcelonának, a címvédő PSG-nek, az angol kluboknak, a Bayernnek, mindenkinek. A magyar szurkolók talán (klubhovatartozástól függetlenül) a Liverpoolnak szurkolnak: Szoboszlai Dominik 2025 végéig 29 válogatott mérkőzés előtt sétálhatott ki a gyepszőnyegre, neki ismerős lenne a helyszín, tarthatna idegenvezetést a csapattársainak, de ennél sokkal lényegesebb, hogy fantasztikus élmény lenne a nemzeti válogatott csapatkapitányának Budapesten harcolnia a Bajnokok Ligája-trófeáért. Bárki is jut a döntőbe, május végén a magyar fővárosra figyel majd a világ.

 JÚNIUS 

1–7. 3X3-AS KOSÁRLABDA. Világbajnokság, Varsó 

1–7. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, contender, Szkopje 

3. VÍZILABDA. Eurokupa, nők, döntő, visszavágó 

4. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Róma 

4. KOSÁRLABDA. NBA, a nagydöntő kezdete 

4–7. BIRKÓZÁS. UWW-rangsorverseny, Ulánbátor 

5. JÉGKORONG. NHL, a Stanley-kupa-döntő kezdete 

5. RÖPLABDA. Európa-liga, férfiak, Magyarország–Csehország, Magyarország 

5. RÖPLABDA. Európa-liga, nők, Portugália–Magyarország, Portugália 

5–7. FORMULA–1. Monacói Nagydíj, Monte-Carlo 

5–7. GYORSASÁGI MOTOR. MotoGP, Balaton Park 

6. RÖPLABDA. Európa-liga, nők, Magyarország–Észak-Macedónia, Portugália 

6. VÍZILABDA. Eurokupa, férfiak, döntő, visszavágó 

6–7. GYORSASÁGI KAMION. Eb-futam, Slovakiaring 

6–7. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, négyes döntő, Budapest, MVM Dome 

7. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Stockholm 

7. RÖPLABDA. Európa-liga, férfiak, Magyarország–Norvégia, Magyarország 

9–14. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, contender, Zágráb 

10. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Oslo 

10–12. VÍZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, négyes döntő, Valletta 

10–14. KAJAK-KENU. Európa-bajnokság, Montemor-o-Velho, Portugália 

11–13. RALI. Mecsek-rali, Pécs 

11–13. VÍZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, négyes döntő, Valletta 

11–14. DARTS. Csapat-világbajnokság, Frankfurt 

11.–VII. 19. LABDARÚGÁS. Világbajnokság, Egyesült Államok, Kanada, Mexikó 

12–14. FORMULA–1. Katalán Nagydíj, Barcelona 

12–14. GYORSASÁGI AUTÓ. TCR World Tour, Valencia 

12. RÖPLABDA. Európa-liga, nők, Magyarország–Észtország, Magyarország 

13. BIRKÓZÁS. Országos bajnokság, Csepel 

13. RÖPLABDA. Európa-liga, férfiak, Magyarország–Luxemburg, Svájc 

13. RÖPLABDA. Európa-liga, férfiak. Svájc–Magyarország, Svájc 

13–14. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, négyes döntő, Köln 

13–14. TRIATLON. Olimpiai távú Európa-bajnokság, Tarragona 

14. RÖPLABDA. Európa-liga, nők. Magyarország–Horvátország, Magyarország 

16–21. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, star contender, Ljubljana 

16–21. VÍVÁS. Európa-bajnokság, Tallinn 

17–21. ÖTTUSA. Világkupaverseny, Budapest 

18–21. GOLF. US Open, Southampton, Egyesült Államok 

19. RÖPLABDA. Európa-liga, férfiak. Azerbajdzsán–Magyarország, Azerbajdzsán 

19–21. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Ulánbátor 

19–21. NYÍLT VÍZI ÚSZÁS. Országos bajnokság, Szeged 

20. RÖPLABDA. Európa-liga, férfiak. Magyarország–Portugália, Azerbajdzsán 

20. RÖPLABDA. Európa-liga, nők. Magyarország–Montenegró, Koszovó 

20–21. NYÍLT VÍZI ÚSZÁS. Világkupa-sorozat, Setúbal 

20–21. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, Quiberon 

21. RÖPLABDA. Európa-liga, nők. Koszovó–Magyarország, Koszovó 

22–28. KAJAK-KENU. Maratoni Európa-bajnokság, Pitesti 

24.–VII. 5. KÉZILABDA. Junior-világbajnokság, nők, k. k. h. 

25.–VII. 5. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, Grand Smash, Egyesült Államok 

26. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Párizs 

26–28. CSELGÁNCS. Grand Prix-verseny, Csingtao 

26–28. FORMULA–1. Osztrák Nagydíj, Spielberg 

27–28. TRIATLON. Világkupaverseny, Tiszaújváros 

29. – VII. 12. TENISZ. Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon 

30. – VII. 6. RÖPLABDA. Európa-liga, hatos döntő, k. k. h. 

 

 JÚLIUS 

1–5. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Isztambul 

3. KOSÁRLABDA. Világbajnoki selejtező, férfiak, Finnország–Magyarország, k. k. h. 

3–5. FORMULA–1. Brit Nagydíj, Silverstone 

3–5. ÖTTUSA. Világkupadöntő, Budapest 

4. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Eugene 

4–5. GYORSASÁGI AUTÓ. TCR World Tour, Le Castellet 

4–26. KERÉKPÁR. Tour de France 

5. LÓSPORT. Magyar Derby, Kincsem Park 

6. KOSÁRLABDA. Világbajnoki selejtező, férfiak, Magyarország–Belgium, Székesfehérvár 

8–12. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Asuncion, Paraguay 

9–12. KAJAK-KENU. Gyorsasági és para-világkupaverseny, Montreal 

10. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Monaco 

10–12. GYORSASÁGI KAMION. Eb-futam, Nürburgring 

10–12. TEKVANDÓ. Világbajnokság, Kimcshon 

10–17. ÜLŐRÖPLABDA. Világbajnokság, Hangcsu 

10–19. ASZTALITENISZ. Ifjúsági és serdülő Európa-bajnokság, Gondomar, Portugália 

11. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, Hamburg 

12. TRIATLON. Vegyesváltó-világbajnokság, Hamburg 

12–13. GYORSASÁGI AUTÓ. TCR World Tour, Vila Real 

14. ATLÉTIKA. Gyulai István Memorial–Atlétikai Magyar Nagydíj, Budapest, Nemzeti Atlétikai Központ 

14–19. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, contender, Buenos Aires 

15–19. GOLF. British Open, Southport 

16–19. ATLÉTIKA. U18-as Európa-bajnokság, Rieti 

16–19. BIRKÓZÁS. Polyák Imre–Varga János-emlékverseny, Budapest 

16–19. STRANDRÖPLABDA. Nemzetek Kupája, döntő, Budapest 

17–19. FORMULA–1. Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps 

18. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, London 

18. TRIATLON. Európa-kupa, Tata 

18–19. TRIATLON. Para-világkupa, Tata 

18–26. DARTS. World Matchplay, Blackpool 

19–23. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Ulánbátor 

20–25. VÍZILABDA. Világkupa, férfiak és nők, nyolcas döntő, Sydney 

21–26. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, star contender, Brazília 

22–30. VÍVÁS. Világbajnokság, Hongkong 

24–28. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Taskent 

24–26. FORMULA–1. Magyar Nagydíj, Mogyoród 

25. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, London 

25–26. ATLÉTIKA. Országos bajnokság, Budapest, Nemzeti Atlétikai Központ 

25–26. TORNA. Országos bajnokság, Budapest 

29.–VIII. 2. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Tunisz 

30.–VIII. 2. EVEZÉS. Európa-bajnokság, Varese 

31.–VIII. 1. TRIATLON. Sprinttávú és váltó Európa-bajnokság, Elblag 

31.–VIII. 16. VIZES SPORTOK. Európa-bajnokság, Párizs 

k. k. i. RALI. Az ob 5. futama, Horvátország 

JÚLIUS 24–26.
Negyvenéves az F1-es Magyar Nagydíj
 

2026-ban különleges évfordulót ünnepel a magyar autósport: negyven éve rendeztek először Formula–1-es futamot Magyarországon. Az 1986-os Magyar Nagydíj nemcsak hazai, hanem világtörténelmi jelentőségű esemény volt, hiszen ez volt az első F1-es verseny a vasfüggöny mögött – a mogyoródi pálya megnyitása új fejezetet nyitott a sportág történetében.

 

Az első futam hatalmas érdeklődést váltott ki: százezrek látogattak ki Mogyoródra, és a magyar közönség azonnal a sportág elkötelezett rajongójává vált. Azóta a Magyar Nagydíj megszakítás nélküli, állandó szereplője az F1 versenynaptárának, és a Hungaroring a mezőny egyik legtechnikásabb, legnagyobb kihívást jelentő pályájaként vált ismertté.

 

A Magyar Nagydíj mára a nyári szezon egyik ikonikus futama lett, a 40. évforduló pedig nemcsak egy sportesemény jubileuma, hanem annak bizonyítéka is, hogy Magyarország tartósan és megbízhatóan jelen van a motorsport elitjében.

 AUGUSZTUS 

1–9. KÉZILABDA. Pro Handball USA bemutató torna, Las Vegas 

2–12. TENISZ. ATP 1000-es torna, Montreal 

2–13. TENISZ. WTA 1000-es torna, Toronto 

3–9. ÖTTUSA. Európa-bajnokság, Isztambul 

4–8. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Vientiane 

5–9. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, champions, Jokohama 

5–9. ATLÉTIKA. U20-as világbajnokság, Eugene 

8–11. ÖKÖLVÍVÁS. Országos bajnokság, k. k. h. 

10–16. ATLÉTIKA. Európa-bajnokság, Birmingham 

11–23. LOVASSPORT. Világbajnokság, Aachen 

12–16. RITMIKUS GIMNASZTIKA. Világbajnokság, Frankfurt 

12–16. STRANDRÖPLABDA. Európa-bajnokság, Stare Jablonki 

13–16. TORNA. Európa-bajnokság, nők, Zágráb 

14–16. CSELGÁNCS. Grand Prix-verseny, Lima 

14–30. GYEPLABDA. Világbajnokság, Wavre, Amstelveen 

19–23. TORNA. Európa-bajnokság, férfiak, Zágráb 

13–23. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, Grand Smash, Malmö 

13–24. TENISZ. ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati 

19–23. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Berlin 

21. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Lausanne 

21–23. FORMULA–1. Holland Nagydíj, Zandvoort 

21.–IX. 6. RÖPLABDA. Európa-bajnokság, nők, Isztambul, Brno, Göteborg, Baki 

22.–IX. 11. KERÉKPÁR. Vuelta a Espana 

23. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Chorzów 

23–30. EVEZÉS. Világbajnokság, Amszterdam 

23–30. VITORLÁZÁS. ILCA 7-világbajnokság, férfiak, Dun Laoghaire 

24–28. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Olomouc 

26–30. KAJAK-KENU. Világbajnokság, Poznan 

27. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Zürich 

28. ATLÉTIKA. Országos csapatbajnokság, k. k. h. 

28–30. DARTS. European Tour, Hungarian Darts Trophy, MVM Dome 

28–30. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Lausanne 

29. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, Vejhaj 

29–30. GYORSASÁGI KAMION. Eb-futam, Most 

30. ATLÉTIKA. Sydney-i maratoni 

30.–IX. 13. TENISZ. US Open, New York 

k. k. i. ÖTTUSA. Világbajnokság, k. k. h. 

k. k. i. KÉZILABDA. Szuperkupa, férfiak, nők, k. k. h. 

 SZEPTEMBER 

1–6. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, contender, Almati 

4–5. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga-döntő, Brüsszel 

4–6. FORMULA–1. Olasz Nagydíj, Monza 

4–6. KAJAK-KENU. Gyorsasági országos bajnokság, Szolnok 

4–13. KOSÁRLABDA. Világbajnokság, nők, Berlin 

4–17. SAKK. Sakkolimpia, Szamarkand 

5–12. VITORLÁZÁS. ILCA 6-világbajnokság, nők, Dun Laoghaire 

6. ATLÉTIKA. Félmaratoni országos bajnokság, Budapest 

6. LÓSPORT. Nemzetközi Kincsem-díj, Kincsem Park 

8–12. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Puerto Princesa, Fülöp-szigetek 

8–13. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, champions, Makaó; WTT-sorozat, contender, Panagyuriste, Bulgária 

9–26. RÖPLABDA. Európa-bajnokság, férfiak, Bulgária, Finnország, Olaszország, Románia 

11–13. ATLÉTIKA. Világdöntő, Budapest, Nemzeti Atlétikai Központ 

11–13. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Budapest 

11–13. FORMULA–1. Spanyol Nagydíj, Madrid 

12–13. GYORSASÁGI KAMION. Eb-futam, Zolder 

13. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, Karlovy Vary 

14–18. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Bangkok 

15–20. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, contender, London 

15–26. ÖKÖLVÍVÁS. Európa-bajnokság, Szófia 

16–19 EVEZÉS. Beach sprint Európa-bajnokság, k. k. h. 

17–20. DARTS. World Series of Darts, döntő, Amszterdam 

18–20. TENISZ. Davis-kupa, férfiak, világdöntő, selejtező, 2. forduló 

18–20. TORNA. Challenge világkupaverseny, Szombathely 

19–20. ATLÉTIKA. Utcaifutó-világbajnokság, Koppenhága 

22–27. TENISZ. Billie Jean King-kupa, nők, világdöntő, Sencsen 

23–27. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Linz 

23–27. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, nagydöntő, Pontevedra 

24–26. FORMULA–1. Azeri Nagydíj, Baki 

24–26. LABDARÚGÁS. Nemzetek Ligája, 1. játéknap 

26–27. GYORSASÁGI KAMION. Eb-futam, Le Mans 

26–27. KERÉPÁR. Országúti világbajnokság, Montreal 

26–27. TORNA. Mesterfokú bajnokság, k. k. h. 

27. ATLÉTIKA. Berlini maratoni 

27–30. LABDARÚGÁS. Nemzetek Ligája, 2. játéknap 

28.–X. 4. DARTS. World Grand Prix, Leicester 

30.–X. 3. LABDARÚGÁS. Nemzetek Ligája, 3. játéknap 

30.–X. 11. TENISZ. WTA 1000-es torna, Peking 

k. k. i. KÉZILABDA. Európa-kupa, nők, négyes döntő, k. k. h. 

k. k. i. RALI. Győr rali, Győr 

 OKTÓBER 

1–3. ÚSZÁS. Rövid pályás világkupa-sorozat, Baki 

1–11. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, Grand Smash, Kína 

2. KOSÁRLABDA. A férfi és a női NB I alapszakaszának rajtja 

2–4. GYORSASÁGI AUTÓ. TCR World Tour, Indzse 

3–4. GYORSASÁGI KAMION. Eb-futam, Jarama 

4–6. LABDARÚGÁS. Nemzetek Ligája, 4. játéknap 

4–10. CSELGÁNCS. Világbajnokság, Baki 

7–11. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Doha 

7–18. TENISZ. ATP 1000-es torna, Sanghaj 

8–10. ÚSZÁS. Rövid pályás világkupa-sorozat, Taskent 

9–11. FORMULA–1. Szingapúri Nagydíj, Marina-öböl 

10. KERÉKPÁR. Il Lombardia 

11. ATLÉTIKA. Chicagói maratoni 

11. CSELGÁNCS. Vegyescsapat-világbajnokság, Baki 

11–18. ASZTALITENISZ. Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana 

12–18. TENISZ. WTA 1000-es torna, Vuhan 

15–17. ÚSZÁS. Rövid pályás világkupa-sorozat, Taskent 

16–18. GYORSASÁGI AUTÓ. TCR World Tour, Csengtu 

17–25. TORNA. Világbajnokság, Rotterdam 

18–21. EVEZÉS. Beach sprint világbajnokság, Csingtao 

22. KOSÁRLABDA. NBA, az alapszakasz kezdete 

22–25. DARTS. Európa-bajnokság, Dortmund 

22–25. KAJAK-KENU. Maratoni világbajnokság, Gualeguaychú, Argentína 

23–25. FORMULA–1. Amerikai Nagydíj, Austin 

23–25. GYORSASÁGI AUTÓ. TCR World Tour, Csucsou 

24.–XI. 1. BIRKÓZÁS. Világbajnokság, Manama, Bahrein 

27.–XI. 1. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, champions, Montpellier 

28.–XI. 1. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Chennai, India 

28.–XI. 9. SÚLYEMELÉS. Világbajnokság, Ningbo, Kína 

29–31. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi 

30.–XI. 1. FORMULA–1. Mexikóvárosi Nagydíj, Magdalena Mixhuca 

k. k. i. RALI. Orfű rali, Orfű 

 

 NOVEMBER 

1. ATLÉTIKA. New York-i maratoni 

1–15. SPORTLÖVÉSZET. Világbajnokság, Doha 

2–8. TENISZ. ATP 1000-es torna, Párizs 

3–8. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, champions, Németország 

4–7. ÚSZÁS. Rövid pályás országos bajnokság, Kaposvár 

4–8. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Vila Nova de Gaia, Portugália 

5–8. GUMIASZTAL. Világbajnokság, Nanking 

6–8. FORMULA–1. Sao Pauló-i Nagydíj, Interlagos 

7. CSELGÁNCS. Vegyes csapat Európa-bajnokság, Belgrád 

7–14. TENISZ. WTA-világbajnoksánők, Rijád 

10–15. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, contender, Isztambul 

11–17. KOSÁRLABDA. Európa-bajnoki selejtező, 1. és 2. forduló, k. k. h. 

12–14. LABDARÚGÁS. Nemzetek Ligája, 5. játéknap 

13–15. CSELGÁNCS. Grand Prix-verseny, Zágráb 

14–22. DARTS. Grand Slam of Darts, Wolverhampton 

15–17. LABDARÚGÁS. Nemzetek Ligája, 6. játéknap 

15–22. TENISZ. ATP-világbajnokság, férfiak, Torino 

16–21. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, star contender, Maszkat 

19–21. FORMULA–1. Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas Boulevard 

19–22. GYORSASÁGI AUTÓ. TCR World Tour, Makaó 

21. ATLÉTIKA. Mezei futó országos bajnokság, k. k. h. 

21–22. SÚLYEMELÉS. Országos bajnokság, Tatabánya 

23–27. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Düsseldorf 

24–29. TENISZ. Davis-kupa, világdöntő, Bologna 

27–29. DARTS. Players Championship, döntő, Minehead 

27–29. FORMULA–1. Katari Nagydíj, Loszail 

28. TEKVANDÓ. Felnőtt országos bajnokság, Körcsarnok 

28.–XII. 2. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Gdansk 

29.–XII. 6. ASZTALITENISZ. Vegyescsapat-világkupa, Csengtu 

k. k. i. DARTS. WDF-világbajnokság, Frimley Green 

k. k. i. RALI. Zemplén rali, Szerencs 

 DECEMBER 

1–6. ÚSZÁS. Rövid pályás világbajnokság, Peking 

3–20. KÉZILABDA. Európa-bajnokság, nők, Lengyelország, Románia, Csehország, Szlovákia, Törökország 

4–6. FORMULA–1. Abu-dzabi Nagydíj, Jasz Marina 

5–6. ASZTALITENISZ. Top 10-bajnokság, k. k. h. 

5–6. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Tokió 

8–13. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, döntő, Hongkong 

13. ATLÉTIKA. Mezei futó Európa-bajnokság, Belgrád 

14–19. FALLABDA. Csapat-világbajnokság, Cshongdzsu 

k. k. i. DARTS. PDC-világbajnokság, London 

k. k. i. VÍVÁS. Országos bajnokság, k. k. h.

20. RÖPLABDA. Európa-liga, nők. Magyarország–Montenegró, Koszovó 

20–21. NYÍLT VÍZI ÚSZÁS. Világkupa-sorozat, Setúbal 

20–21. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, Quiberon 

21. RÖPLABDA. Európa-liga, nők. Koszovó–Magyarország, Koszovó 

22–28. KAJAK-KENU. Maratoni Európa-bajnokság, Pitesti 

24.–VII. 5. KÉZILABDA. Junior-világbajnokság, nők, k. k. h. 

25.–VII. 5. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, Grand Smash, Egyesült Államok 

26. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Párizs 

26–28. CSELGÁNCS. Grand Prix-verseny, Csingtao 

26–28. FORMULA–1. Osztrák Nagydíj, Spielberg 

27–28. TRIATLON. Világkupaverseny, Tiszaújváros 

29.–VII. 12. TENISZ. Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon 

30.–VII. 6. RÖPLABDA. Európa-liga, hatos döntő, k. k. h. 

 

Versenynaptár 2026 sportnaptár 2026 versenynaptár
Legfrissebb hírek

Giro d'Italia: a Fekete-tenger partján rajtol és Rómában zárul a 2026-os verseny

Kerékpár
2025.12.01. 19:16

NS-naptár: óraegyeztetéssel indult a sportév

Egyéb egyéni
2025.01.21. 17:06

Versenynaptár 2025

Egyéb csapat
2025.01.07. 08:45

Kiderült a 2025-ös Magyar Nagydíj pontos időpontja

F1
2024.04.12. 13:58

Versenynaptár 2024: labdarúgó Európa-bajnokság, olimpia

Sportnaptár
2024.01.23. 20:01

F1: íme, 2024-es versenynaptár, július 21-én rendezik a Magyar Nagydíjat

F1
2023.07.05. 16:10

Versenynaptár 2023: atlétikai világbajnokság; labdarúgó El-döntő Budapesten

Egyéb egyéni
2023.01.17. 17:31

MotoGP: itt az előzetes 2023-as versenynaptár, 21 versenyhétvége 18 országban

Egyéb autó-motor
2022.09.30. 13:10
Ezek is érdekelhetik