Foci-vb, téli olimpia, budapesti BL-döntő – Versenynaptár 2026
RÖVIDÍTÉSEK
k. k. i: később kijelölendő időpont
k. k. h: később kijelölendő helyszín
JANUÁR
1. SÍUGRÁS. Négysáncverseny, 2. állomás, Garmisch-Partenkirchen
3. DARTS. PDC-világbajnokság, döntő, London
3–4. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, nők, műlesiklás, óriás-műlesiklás, Kranjska Gora
3–17. TEREPRALI. Dakar rali, Szaúd-Arábia
4. SÍUGRÁS. Négysáncverseny, 3. állomás, Innsbruck
6. SÍUGRÁS. Négysáncverseny, 4. állomás, Bischofshofen
7. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, férfiak, műlesiklás, Madonna di Campiglio
7. KOSÁRLABDA. Killik László Női Magyar Kupa, negyeddöntő
7–11. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, champions, Doha; WTT-sorozat, feeder, Vadodara, India
8–11. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, nők, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, Zauchensee
8–11. VÍVÁS. Párbajtőr világkupaverseny, Fudzsejra
9–11. GYORSKORCSOLYA. Távonkénti Európa-bajnokság, Tomaszów Mazowiecki
9–11. VÍVÁS. Kard Grand Prix-verseny, Tunisz
9–11. VÍVÁS. Tőr világkupaverseny, férfiak, Párizs
9–11. VÍVÁS. Tőr világkupaverseny, nők, Hongkong
10. ATLÉTIKA. Mezeifutó-világbajnokság, Tallahassee
10–11. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, férfiak, műlesiklás, óriás-műlesiklás,
Adelboden
10–25. VÍZILABDA. Európa-bajnokság, férfiak, Belgrád
13. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, nők, műlesiklás, Flachau
13–18. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, férfiak, műlesiklás, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, Wengen
13–18. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, star contender, Doha
13–18. MŰKORCSOLYA. Európa-bajnokság, Sheffield
15–18. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, nők, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, Tarvisio
16–19. RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA. Európa-bajnokság, Tillburg
15.–II. 1. KÉZILABDA. Európa-bajnokság, férfiak, Dánia, Norvégia, Svédország
18.–II. 1. TENISZ. Australian Open, Melbourne
19–24. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, contender, Maszkat, Oman
20. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, nők, óriás-műlesiklás, Kronplatz
20–21. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, alapszakasz, 7. forduló
20–25. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, férfiak, műlesiklás, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, Kitzbühel
21.–II. 7. FUTSAL. Európa-bajnokság, Ljubljana, Kaunas, Riga
22. LABDARÚGÁS. Európa-liga, alapszakasz, 7. forduló
22–25. VÍVÁS. Kard világkupaverseny, Salt Lake City
24. ATLÉTIKA. Indoor Tour Gold-sorozat, Boston
24. BIRKÓZÁS. Felnőtt és U23-as válogatóverseny, Budapest
24. LABDARÚGÁS. NB I, a tavaszi szezon rajtja, 19. forduló
24–25. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, nők, műlesiklás, óriás-műlesiklás, Spindleruv Mlyn
23–25. GYORSKORCSOLYA. Világkupa-sorozat, Inzell
23–25. VÍVÁS. Párbajtőr Grand Prix-verseny, Doha
26.–II. 5. VÍZILABDA. Európa-bajnokság, nők, Funchal
27–28. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, férfiak, műlesiklás, óriás-műlesiklás, Schladming
27–31. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Lille; WTT-sorozat, feeder, Doha
28. JÉGKORONG. Erste Liga, az alapszakasz vége
28. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, alapszakasz, 8. forduló
28. – II. 1. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, férfiak és nők, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, Crans Montana
29. – II. 1. DARTS. World Masters, Milton Keynes
29. LABDARÚGÁS. Európa-liga, alapszakasz, 8. forduló
30–31. RÖPLABDA. Magyar Kupa, férfiak, négyes döntő, Budapest
31. – II. 1. JÉGKORONG. Magyar Kupa, négyes döntő, k. k. h.
FEBRUÁR
1. ATLÉTIKA. Indoor Tour Gold-sorozat, New York
2–6. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Cappadocia, Törökország
3. ATLÉTIKA. Indoor Tour Gold-sorozat, Ostrava
3–4. LABDARÚGÁS. UEFA Ifjúsági Liga, a nyolcaddöntőbe jutásért
4–8. BIRKÓZÁS. UWW-rangsorverseny, Zágráb
5. DARTS. Premier League, alapszakasz, Newcastle
5–7. VÍVÁS. Tőr Grand Prix-verseny, Torino
5–7. VÍVÁS. Párbajtőr világkupaverseny, férfiak, Heideinheim
5–8. ASZTALITENISZ. Európa Top 16, Montreux
6. ATLÉTIKA. Indoor Tour Gold-sorozat, Madrid
6–8. VÍVÁS. Párbajtőr világkupaverseny, nők, Vuhszi
6–22. OLIMPIA. XXV. Téli Olimpiai Játékok, Cortina d’Ampezzo, Milánó
7–8. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Párizs
7–8. TENISZ. Davis-kupa, férfiak, világdöntő, selejtező, 1. forduló, Magyarország–Egyesült Államok, Tatabánya
8. AMERIKAI FUTBALL. Super Bowl LX
8. ATLÉTIKA. Indoor Tour Gold-sorozat, Karlsruhe
8–14. TENISZ. WTA 1000-es torna, Doha
10. JÉGKORONG. OB I, a rájátszás kezdete
10–15. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, star contender, Csennai, India
11. ATLÉTIKA. Indoor Tour Gold-sorozat, Belgrád
11. LABDARÚGÁS. Mol Magyar Kupa, nyolcaddöntő
11. VÍZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, az 1. csoportkör vége
12. DARTS. Premier League, alapszakasz, Antwerp
12. VÍZILABDA. Eurokupa, férfiak, a csoportkör vége
13–21. RÖPLABDA. Extraliga, nők, negyeddöntő
14–15. ATLÉTIKA. Fedett pályás többpróba országos bajnokság, Budapest, BOK-csarnok
14–15. KÉZILABDA. Európa-kupa, férfiak, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések
15–21. TENISZ. WTA 1000-es torna, Dubai
17. RÖPLABDA. Challenge-kupa, nők, döntő, 1. mérkőzés
17–18. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, rájátszás a nyolcaddöntőért, 1. mérkőzés
19. ATLÉTIKA. Indoor Tour Gold-sorozat, Liévin
19. DARTS. Premier League, alapszakasz, Glasgow
19. LABDARÚGÁS. Európa-liga, rájátszás a nyolcaddöntőért, 1. mérkőzés
19. LABDARÚGÁS. Konferencialiga, rájátszás a nyolcaddöntőért, 1. mérkőzés
19–22. TORNA.Világkupaverseny, Cottbus
19. – III. 1. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, Grand Smash, Szingapúr
20–22. VÍZILABDA. Konferenciakupa, férfiak, 2. selejtezőkör
21–22. KÉZILABDA. Európa-kupa, férfiak, nyolcaddöntő, visszavágók
21–22. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, a csoportkör vége
21–22. KÉZILABDA. Európa-liga, nők, a csoportkör vége
21–22. KOSÁRLABDA. Magyar Kupa, férfiak, négyes döntő, BOK-csarnok
22. ATLÉTIKA. Indoor Tour Gold-sorozat (utolsó állomás), Torun
24–25. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, rájátszás a nyolcaddöntőért, visszavágó
24–25. LABDARÚGÁS. UEFA Ifjúsági Liga, nyolcaddöntő
25. VÍZILABDA. Eurokupa, férfiak, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
25. – III. 1. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, nők, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, Soldeu
25. – III. 1. BIRKÓZÁS. UWW-rangsorverseny, Tirana
26. DARTS. Premier League, alapszakasz, Belfast
26. LABDARÚGÁS. Európa-liga, rájátszás a nyolcaddöntőért, visszavágó
26. LABDARÚGÁS. Konferencialiga, rájátszás a nyolcaddöntőért, visszavágó
26. – III. 1. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, férfiak, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, Garmisch-Partenkirchen
26. – III. 16. RÖPLABDA. Extraliga, nők, elődöntő
27. JÉGKORONG. Ob I, a döntő kezdete
27. KOSÁRLABDA. Világbajnoki selejtező, férfiak, Magyarország–Franciaország, Szombathely
27. – III. 1. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Taskent
27. – III. 1. SPORTLÖVÉSZET. 10 m puska és pisztoly Európa-bajnokság, Jereván
28. VÍZILABDA. Ob I, férfiak, az alapszakasz vége
28. VÍZILABDA. Eurokupa, nők, a csoportkör vége
28. – III. 1. ASZTALITENISZ. Budapest-bajnokság, Budapest
28. – III. 1. ATLÉTIKA. Fedett pályás országos bajnokság, Nyíregyháza
28. – III. 1. ATLÉTIKA. Téli dobó országos bajnokság, Nyíregyháza
|FEBRUÁR 6–22.
Téli olimpia Milánóban és Cortina d’Ampezzóban
Bár nagyon reméltük, hogy rövid pályás gyorskorcsolyában a női váltó sikerrel veszi a kvalifikációs sorozatot, s Pjongcsang után ismét ott lesz az olimpián, a lányok végül lemaradtak Milánóról. Ám a honi sportág dobott egy nagyot újfent, hiszen a férfikvartett kivívta az indulási jogot – mellettük a vegyes váltó is kvótát szerzett, illetve mindhárom egyéni távon (500, 1000 és 1500 méter) a férfiaknál és a nőknél is két-két magyar léphet jégre. Hogy kik utazhatnak Olaszországba, arról csak később dönt a honi szövetség.
Gyorskorcsolyában a tavaly honosított Kim Minseok döcögősebben, mint vártuk, de mégiscsak kvalifikált 1000 és 1500 méteren, és jó eséllyel lehetőséget kap az indulásra a tömegrajtos versenyszámban is. Ebben a két sportágban is teremhet babér (másként: pont, pontok) a mieink számára, ám egyértelmű, hogy Milánóban a legjobb eredmény elérésére a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei párosnak van az esélye – a duó remekül futott az elmúlt hónapokban, két Grand Prix-érmüknek köszönhetően ott lehettek a GP-döntőben is, ahová csak a hat legjobb jutott. És a gondolatot ezúttal nem folytatjuk…
Az északi és az alpesi szakág mellett várhatóan hódeszkában is lesz kinek szurkolni. 2002 után ismét négy sífutó jutott ki a téli olimpiára: Kónya Ádám, Büki Ádám, Pónya Sára és Laczkó Lara. Az alpesi szakágban a női indulónk Tóth Zita lesz, a férfiak között szintén egy kvótánk van, amelyért óriási csata várható. A hódeszkások között Kozuback Kamilla és Brunner Blanca lehet ott Milánóban – a kvalifikációs világranglistákat január 18-án zárják.
MÁRCIUS
1. ATLÉTIKA. Tokiói maratoni
1. JÉGKORONG. ICEHL, az alapszakasz vége
1. KOSÁRLABDA. Világbajnoki selejtező, férfiak, Franciaország–Magyarország, Le Mans
1. KOSÁRLABDA. NB I, nők, az alapszakasz vége
2–6. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Düsseldorf
3. RÖPLABDA. Challenge-kupa, férfiak, döntő, 1. mérkőzés
3. VÍZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, a 2. csoportkör kezdete
4. JÉGKORONG. ICEHL, a rájátszáskvalifikáció kezdete
4. LABDARÚGÁS. Mol Magyar Kupa, negyeddöntő
4–8. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, nők, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, Val di Fassa
4–15. TENISZ. ATP és WTA 1000-es torna, Indian Wells
5. DARTS. Premier League, alapszakasz, Cardiff
5. KÉZILABDA. Európa-kupa, nők, Magyarország–Dánia, Tatabánya
5–7. ÚSZÁS. Medencés hosszú távú bajnokság, Veszprém
5–8. GYORSKORCSOLYA. Négytávú összetett és sprint világbajnokság, Heerenveen
5–8. TORNA.Világkupaverseny, Baki
5–8. VÍVÁS. Tőr világkupaverseny, Kairó
6–7. RALI. Diósgyőr rali, Miskolc
6–8. CSELGÁNCS. Grand Prix-verseny, Linz
6–8. DARTS. UK Open, Minehead
6–8. FORMULA–1. Ausztrál Nagydíj, Melbourne
6–8. VÍVÁS. Kard világkupaverseny, férfiak, Padova
6–8. VÍVÁS. Kard világkupaverseny, nők, Athén
6–21. SPORTLÖVÉSZET. 25, 50 m puska és pisztoly Európa-bajnokság, Eszék
7. ATLÉTIKA. Gyalogló országos bajnokság, maratoni táv, Gyűgy, Szlovákia
7. VÍZILABDA. Eurokupa, férfiak, nyolcaddöntő, visszavágó
7–8. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, férfiak, műlesiklás, óriás-műlesiklás, Kranjska Gora
7–12. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Otocec
8. KÉZILABDA. Európa-kupa, nők, Dánia–Magyarország, Svendborg
10. JÉGKORONG. Erste Liga, a rájátszás kezdete
10. JÉGKORONG. ICEHL, a rájátszás kezdete
10. RÖPLABDA. CEV-kupa, nők, döntő, 1. mérkőzés
10–11. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
10–14. ÖTTUSA. Fedett pályás nyílt magyar bajnokság, Budapest
10–15. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, champions, Csungking, Kína
11. KOSÁRLABDA. Világbajnoki selejtező, nők, Isztambul, Japán–Magyarország
11–12. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, a csoportkör vége
11–15. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, férfiak, szuperóriás-műlesiklás, lesiklás, Courchevel
12. DARTS. Premier League, alapszakasz, Nottingham
12. KOSÁRLABDA. Világbajnoki selejtező, nők, Isztambul, Magyarország–Kanada
12. LABDARÚGÁS. Európa-liga, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
12. LABDARÚGÁS. Konferencialiga, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
12–15. TORNA.Világkupaverseny, Antalya
12–16. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Varasd
13–15. FORMULA–1. Kínai Nagydíj, Sanghaj
13–15. RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA. Világbajnokság, Montreal
13–15. VÍVÁS. Párbajtőr Grand Prix-verseny, Budapest
14. KOSÁRLABDA. Világbajnoki selejtező, nők, Isztambul, Ausztrália–Magyarország
14. VÍZILABDA. Eurokupa, nők, negyeddöntő, 1. mérkőzés
14–15. ALPESI SÍ. Világkupaverseny, nők, műlesiklás, Are
14–15. ATLÉTIKA. Dobó Európa-kupa, Nicosia
15. KOSÁRLABDA. Világbajnoki selejtező, nők, Isztambul, Magyarország–Argentína
16–22. ÖKÖLVÍVÁS. Nemzetközi Bocskai István-emlékverseny, Debrecen
17. KOSÁRLABDA. Világbajnoki selejtező, nők, Isztambul, Törökország–Magyarország
17–18. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó
17–18. LABDARÚGÁS. UEFA Ifjúsági Liga, negyeddöntő
17–29. TENISZ. ATP és WTA 1000-es torna, Miami
18. RÖPLABDA. Challenge-kupa, nők, döntő, visszavágó
18. VÍZILABDA. Eurokupa, férfiak, negyeddöntő, 1. mérkőzés
18–19. KÉZILABDA. Vb-selejtező, férfiak, 2. forduló, 1. mérkőzések
19. DARTS. Premier League, alapszakasz, Dublin
19. LABDARÚGÁS. Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágó
19. LABDARÚGÁS. Konferencialiga, nyolcaddöntő, visszavágó
19–25. ALPESI SÍ. Világkupadöntő, Lillehammer
20–21. RÖPLABDA. Magyar Kupa, nők, négyes döntő, Budapest
20–22. ASZTALITENISZ. Egyéni országos bajnokság, k. k. h.
20–22. ATLÉTIKA. Fedett pályás világbajnokság, Torun
20–22. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Tbiliszi
20–22. VÍVÁS. Tőr Grand Prix-verseny, Lima
20–22. VÍZILABDA. Konferenciakupa, negyeddöntő
21. KERÉKPÁR. Milánó–Sanremo
21. VÍZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, a csoportkör vége
21–22. KÉZILABDA. Vb-selejtező, férfiak, 2. forduló, visszavágók
21–22. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, rájátszás (a negyeddöntőbe jutásért), 1. mérkőzések
21–22. KÉZILABDA. Európa-liga, nők, negyeddöntő, 1. mérkőzések
21–22. RITMIKUS GIMNASZTIKA. Országos bajnokság, k. k. h.
23–28. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, contender, Tunézia
24. RÖPLABDA. Férfi CEV-kupa, férfiak, döntő, 1. mérkőzés
24–29. MŰKORCSOLYA. Világbajnokság, Prága
26. DARTS. Premier League, alapszakasz, Berlin
26. LABDARÚGÁS. Világbajnoki pótselejtező, Európa, elődöntők
26–29. VÍVÁS. Párbajtőr világkupaverseny, Asztana
26. – IV. 3. RÖPLABDA. NB I Extraliga, férfiak, negyeddöntő
27–29. FORMULA–1. Japán Nagydíj, Szuzuka
27–28. NYÍLT VÍZI ÚSZÁS. Világkupa-sorozat, Somabay
27–28. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, Abu-dzabi
27–29. RALI. Veszprém rali, Veszprém
27–29. VÍVÁS. Kard világkupaverseny, férfiak, Budapest
27–29. VÍVÁS. Kard világkupaverseny, nők, Taskent
28. VÍZILABDA. Eurokupa, férfiak, negyeddöntő, visszavágó
28. VÍZILABDA. Eurokupa, nők, negyeddöntő, visszavágó
28–29. KÉZILABDA. Európa-kupa, férfiak, negyeddöntő, 1. mérkőzések
28–29. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, rájátszás (a negyeddöntőbe jutásért), visszavágók
28–29. KÉZILABDA. Európa-liga, nők, negyeddöntő, visszavágók
28–29. KOSÁRLABDA. Magyar Kupa, nők, négyes döntő, Miskolc
29. ATLÉTIKA. Gyalogló országos bajnokság, félmaratoni táv, Békéscsaba
30. – IV. 5. ASZTALITENISZ. Világkupa, Makaó
31. LABDARÚGÁS. Világbajnoki pótselejtező, Európa, döntők
ÁPRILIS
1. RÖPLABDA. Challenge-kupa, férfiak, döntő, visszavágó
1–2. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, rájátszás (a negyeddöntőbe jutásért), 1. mérkőzések
2. DARTS. Premier League, alapszakasz, Manchester
2. KOSÁRLABDA. Európa-kupa, nők, döntő, 1. mérkőzés
3–6. TORNA.Világkupaverseny, Kairó
4. KOSÁRLABDA. NB I, nők, a rájátszás kezdete
4–5. KÉZILABDA. Európa-kupa, férfiak, negyeddöntő, visszavágók
5. KERÉKPÁR. Flandriai körverseny
5–8. GUMIASZTAL. Európa-bajnokság, Portimao
5–12. TENISZ. ATP 1000-es torna, Monte-Carlo
5–29. RÖPLABDA. Extraliga, nők, döntő és helyosztók
6–12. VÍZILABDA. Világkupa, férfiak, selejtező, k. k. h.
7–8. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés
8. JÉGKORONG. Erste Liga, a döntő kezdete
9. DARTS. Premier League, alapszakasz, Brighton
7–11. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Cappadocia, Törökország
7–12. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, contender, Tajjüan, Kína
7–12. TOLLASLABDA. Európa-bajnokság, Huelva
8. RÖPLABDA. CEV-kupa, nők, döntő, visszavágó
8–9. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, rájátszás (a negyeddöntőbe jutásért), visszavágók
8–9. KÉZILABDA. Európa-kupa, nők, Törökország–Magyarország, k. k. h.
8–12. ÖTTUSA. Világkupaverseny, Kairó
9. KOSÁRLABDA. Európa-kupa, nők, döntő, visszavágó
9. LABDARÚGÁS. Európa-liga, negyeddöntő, 1. mérkőzés
9. LABDARÚGÁS. Konferencialiga, negyeddöntő, 1. mérkőzés
9–12. GOLF. Masters Tournament, Augusta
9–12. TORNA.Világkupaverseny, Eszék
9–25. RÖPLABDA. NB I Extraliga, férfiak, elődöntő
10–12. FORMULA–1. Bahreini Nagydíj, Szahír
10–12. TENISZ. Billie Jean King-kupa, nők, világdöntő, selejtező
12. ATLÉTIKA. Gyalogló csapatvilágbajnokság, Brazíliaváros
12. KERÉKPÁR. Párizs–Roubaix
12. KÉZILABDA. Európa-kupa, nők, Magyarország–Csehország, k. k. h.
12. KOSÁRLABDA. NB I, férfiak, az alapszakasz vége
12. KOSÁRLABDA. NBA, az alapszakasz vége
12–18. JÉGKORONG. Divízió 1/A világbajnokság, nők, Budapest
13–17. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Havirov
14–15. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó
15. JÉGKORONG. ICEHL, a döntő kezdete
15–18. TORNA.Világkupaverseny, Doha
15–19. KOSÁRLABDA. Euroliga, nők, hatos döntő, k. k. h.
15–19. ÚSZÁS. Országos bajnokság, Sopron
16. DARTS. Premier League, alapszakasz, Rotterdam
16. JÉGKORONG. NHL, az alapszakasz vége
16. LABDARÚGÁS. Európa-liga, negyeddöntő, visszavágó
16. LABDARÚGÁS. Konferencialiga, negyeddöntő, visszavágó
16–19. CSELGÁNCS. Európa-bajnokság, Tbiliszi
17–19. FORMULA–1. Szaúdi Nagydíj, Dzsidda
17. LABDARÚGÁS. UEFA Ifjúsági Liga, elődöntő
18. JÉGKORONG. NHL, a rájátszás kezdete
18. KOSÁRLABDA. NB I, férfiak, a rájátszás kezdete
18. KOSÁRLABDA. NBA, a rájátszás kezdete
18–19. KÉZILABDA. Magyar Kupa, férfiak, négyes döntő, k. k. h.
18–19. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, negyeddöntő, 1. mérkőzések
18–22. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Senec
18.–V. 4. SZNÚKER. Világbajnokság, Sheffield
19. ATLÉTIKA. Maratoni országos bajnokság, Bécs
19–26. SÚLYEMELÉS. Európa-bajnokság, Batumi
20. ATLÉTIKA. Bostoni maratoni
20. LABDARÚGÁS. UEFA Ifjúsági Liga, döntő, Nyon
20–26. BIRKÓZÁS. Európa-bajnokság, Tirana
21–22. ASZTALITENISZ. Európa-kupa, elődöntők, első mérkőzések, k. k. h.
21–24. KAJAK-KENU. Válogató- és rangsorolóverseny, Szeged
21.–V. 3. TENISZ. ATP és WTA 1000-es torna, Madrid
22. KOSÁRLABDA. FIBA Európa-kupa, férfiak, döntő, 1. mérkőzés
22. LABDARÚGÁS. Mol Magyar Kupa, elődöntő
22. LABDARÚGÁS. Magyar Kupa, nők, döntő, k. k. h.
22. RÖPLABDA. CEV-kupa, férfiak, döntő, visszavágó
23. DARTS. Premier League, alapszakasz, Liverpool
23–25. GYORSASÁGI AUTÓ. TCR World Tour, Mexikó City
24–25. NYÍLT VÍZI ÚSZÁS. Világkupa-sorozat, Ibiza
24–26. RALI. Szepsi rali, Szepsi (Szlovákia)
25. ATLÉTIKA. 10 000 méteres országos bajnokság, k. k. h.
25. VÍZILABDA. Eurokupa, férfiak, elődöntő, 1. mérkőzés
25–26. ASZTALITENISZ. Európa-kupa, elődöntő, visszavágó, k. k. h.
25–26. KÉZILABDA. Európa-kupa, férfiak, elődöntő, 1. mérkőzések
25–26. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, negyeddöntő, visszavágók
25–26. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, Szamarkand
26. ATLÉTIKA. Londoni maratoni
26. KERÉKPÁR. Liège–Bastogne–Liège
28–29. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, elődöntő, 1. mérkőzés
28. – V. 10. ASZTALITENISZ. Csapat-világbajnokság, London
29. KOSÁRLABDA. FIBA Európa-kupa, döntő, visszavágó
29. KOSÁRLABDA. NB I, nők, a döntő kezdete
29–30. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, negyeddöntő, 1. mérkőzések
30. DARTS. Premier League, alapszakas, Aberdeen
30. LABDARÚGÁS. Európa-liga, elődöntő, 1. mérkőzés
30. LABDARÚGÁS. Konferencialiga, elődöntő, 1. mérkőzés
30. – V. 2. VÍVÁS. Tőr világkupaverseny, Playa del Carmen
30. – V. 16. RÖPLABDA. Férfi NB I Extraliga, döntő és helyosztók
MÁJUS
1–2. NYÍLT VÍZI ÚSZÁS. Világkupa-sorozat, Golfo Aranci
1–3. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Dusanbe
1–3. FORMULA–1. Miami Nagydíj, Miami Gardens
1–3. VÍVÁS. Kard Grand Prix-verseny, Incshon
1–6. VÍZILABDA. Világkupa, nők, selejtező, k. k. h.
2–3. ATLÉTIKA. Váltó-világbajnokság, Gaborone
2–3. KÉZILABDA. Európa-kupa, férfiak, elődöntő, visszavágók
2–3. KÉZILABDA. Magyar Kupa, nők, négyes döntő, k. k. h.
2–3. RÖPLABDA. Bajnokok Ligája, nők, döntő
2–3. VÍZILABDA. Konferenciakupa, négyes döntő, k. k. h.
3. TORNA. Szerbajnokság, Budapest
5–6. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágó
5–17. TENISZ. ATP és WTA 1000-es torna, Róma
6. VÍZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, negyeddöntő, 1. mérkőzés
6. VÍZILABDA. Eurokupa, nők, elődöntő, 1. mérkőzés
6–7. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, negyeddöntő, visszavágók
7. DARTS. Premier League, alapszakasz, 14. forduló, Leeds
7. LABDARÚGÁS. Európa-liga, elődöntő, visszavágó
7. LABDARÚGÁS. Konferencialiga, elődöntő, visszavágó
8. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Doha
8–10. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Asztana
8–10. KAJAK-KENU. Gyorsasági világkupaverseny, Szeged
8–10. KOSÁRLABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, négyes döntő, k. k. h.
8–10. VÍVÁS. Párbajtőr Grand Prix-verseny, Medellin
8–16. FALLABDA. Világbajnokság, Giza
8–31. KERÉKPÁR. Giro d’Italia
9. LABDARÚGÁS. Mol Magyar Kupa, döntő, Puskás Aréna
9. VÍZILABDA. Eurokupa, férfiak, elődöntő, visszavágó
10. LÓSPORT. Nemzeti díj, Kincsem Park
10–14. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Isztambul
11–17. GOLF. PGA Championship, Newton Square
12–14. TEKVANDÓ. Európa-bajnokság, München
13–14. KÉZILABDA. Vb-selejtező, férfiak, 3. forduló, 1. mérkőzések
13–17. KERÉKPÁR. Tour de Hongrie
13–17. ÖTTUSA. Világkupaverseny, Pazardzsik
14. DARTS. Premier League, alapszakasz, Birmingham
14–17. KAJAK-KENU. Gyorsasági és para-világkupaverseny, Brandenburg
15. ASZTALITENISZ. Európa-kupa, döntők, első mérkőzések, k. k. h.
15–17. VÍVÁS. Tőr Grand Prix-verseny, Sanghaj
15–19. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Albufeira, Portugália
15–22. VITORLÁZÁS. ILCA Európa-bajnokság, Kastela
15–31. JÉGKORONG. Elit világbajnokság, férfiak, Zürich, Fribourg
16. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Sanghaj
16. KOSÁRLABDA. NB I, férfiak, a döntő kezdete
16. VÍZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, negyeddöntő, visszavágó
16. VÍZILABDA. Eurokupa, nők, elődöntő, visszavágó
16–17. ASZTALITENISZ. Bajnokok Ligája, férfiak, négyes döntő, Saarbrücken
16–17. KÉZILABDA. Vb-selejtező, férfiak, 3. forduló, visszavágók
16–17. KÉZILABDA. Európa-liga, nők, négyes döntő, k. k. h.
16–17. RÖPLABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, döntő
16–17. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, Jokohama
19–24. ASZTALITENSZ. WTT-sorozat, contender, Lagos
20. LABDARÚGÁS. Európa-liga, döntő, Isztambul
20. VÍZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, a 2. csoportkör vége
20–24. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Hennebont, Franciaország
21. DARTS. Premier League, alapszakasz, 16. forduló, Sheffield
22. ASZTALITENISZ. Európa-kupa, döntők, visszavágók, k. k. h.
22–24. FORMULA–1. Kanadai Nagydíj, Montreal
22–24. VÍVÁS. Kard világkupaverseny, férfiak, Kairó
22–24. VÍVÁS. Kard világkupaverseny, nők, Lima
22–24. VÍVÁS. Párbajtőr világkupaverseny, férfiak, Bern
22–24. VÍVÁS. Párbajtőr világkupaverseny, nők, St-Maur
23. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Hsziamen
23. ATLÉTIKA. 10 000 méteres Európa-kupa, La Spezia
23. VÍZILABDA. Eurokupa, férfiak, döntő, 1. mérkőzés
23–24. ASZTALITENISZ. Extraliga, férfiak és nők, négyes döntő, k. k. h.; Bajnokok Ligája, nők, négyes döntő, k. k. h.
23. KÉZILABDA. K&H Liga, férfiak, az alapszakasz vége
23–24. KÉZILABDA. Európa-kupa, férfiak, döntő, 1. mérkőzés
24. – VI. 7. TENISZ. Roland Garros, Párizs
25. – VI. 5. KÉZILABDA. K&H Liga, férfiak, döntő az egyik fél 2. sikeréig
27. LABDARÚGÁS. Konferencialiga, döntő, Lipcse
27. VÍZILABDA. Eurokupa, nők, döntő, 1. mérkőzés
27–31. RITMIKUS GIMNASZTIKA. Európa-bajnokság, Várna
27–31. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Pristina
28. DARTS. Premier League, négyes döntő, London
30. LABDARÚGÁS. Bajnokok Ligája, döntő, Puskás Aréna
30–31. GYORSASÁGI KAMION. Eb-futam, Misano
30–31. KÉZILABDA. Európa-liga, férfiak, négyes döntő, Hamburg
30–31. KÉZILABDA. Európa-kupa, férfiak, döntő, visszavágó
30–31. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, Alghero
31. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Rabat
31. KÉZILABDA. K&H Liga, nők, az alapszakasz vége
|MÁJUS 30.
Labdarúgó BL-döntő a Puskás Arénában
Bayern München, Manchester City, AS Roma, Sevilla, Tottenham – ismert európai klubcsapatok felléptek már a Puskás Arénában. A legjobb játékosoknak sem ismeretlen Budapest büszkesége, hiszen hazájuk válogatottjával már a legjobb angol, holland, német, portugál futballisták is pályára léphettek ebben az arénában. Nem kérdés, mindenki visszatérne 2026. május 30-án: aznap rendezik az UEFA Bajnokok Ligája most futó kiírásának döntőjét. A finálé mindig különleges, az utóbbi években szinte mindig a sztárok jutottak el a mindent eldöntő mérkőzésig, egyelőre kérdés, ki jut a legmesszebbre. Budapest a célja most a Real Madridnak, a Barcelonának, a címvédő PSG-nek, az angol kluboknak, a Bayernnek, mindenkinek. A magyar szurkolók talán (klubhovatartozástól függetlenül) a Liverpoolnak szurkolnak: Szoboszlai Dominik 2025 végéig 29 válogatott mérkőzés előtt sétálhatott ki a gyepszőnyegre, neki ismerős lenne a helyszín, tarthatna idegenvezetést a csapattársainak, de ennél sokkal lényegesebb, hogy fantasztikus élmény lenne a nemzeti válogatott csapatkapitányának Budapesten harcolnia a Bajnokok Ligája-trófeáért. Bárki is jut a döntőbe, május végén a magyar fővárosra figyel majd a világ.
JÚNIUS
1–7. 3X3-AS KOSÁRLABDA. Világbajnokság, Varsó
1–7. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, contender, Szkopje
3. VÍZILABDA. Eurokupa, nők, döntő, visszavágó
4. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Róma
4. KOSÁRLABDA. NBA, a nagydöntő kezdete
4–7. BIRKÓZÁS. UWW-rangsorverseny, Ulánbátor
5. JÉGKORONG. NHL, a Stanley-kupa-döntő kezdete
5. RÖPLABDA. Európa-liga, férfiak, Magyarország–Csehország, Magyarország
5. RÖPLABDA. Európa-liga, nők, Portugália–Magyarország, Portugália
5–7. FORMULA–1. Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
5–7. GYORSASÁGI MOTOR. MotoGP, Balaton Park
6. RÖPLABDA. Európa-liga, nők, Magyarország–Észak-Macedónia, Portugália
6. VÍZILABDA. Eurokupa, férfiak, döntő, visszavágó
6–7. GYORSASÁGI KAMION. Eb-futam, Slovakiaring
6–7. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, négyes döntő, Budapest, MVM Dome
7. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Stockholm
7. RÖPLABDA. Európa-liga, férfiak, Magyarország–Norvégia, Magyarország
9–14. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, contender, Zágráb
10. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Oslo
10–12. VÍZILABDA. Bajnokok Ligája, nők, négyes döntő, Valletta
10–14. KAJAK-KENU. Európa-bajnokság, Montemor-o-Velho, Portugália
11–13. RALI. Mecsek-rali, Pécs
11–13. VÍZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, négyes döntő, Valletta
11–14. DARTS. Csapat-világbajnokság, Frankfurt
11.–VII. 19. LABDARÚGÁS. Világbajnokság, Egyesült Államok, Kanada, Mexikó
12–14. FORMULA–1. Katalán Nagydíj, Barcelona
12–14. GYORSASÁGI AUTÓ. TCR World Tour, Valencia
12. RÖPLABDA. Európa-liga, nők, Magyarország–Észtország, Magyarország
13. BIRKÓZÁS. Országos bajnokság, Csepel
13. RÖPLABDA. Európa-liga, férfiak, Magyarország–Luxemburg, Svájc
13. RÖPLABDA. Európa-liga, férfiak. Svájc–Magyarország, Svájc
13–14. KÉZILABDA. Bajnokok Ligája, férfiak, négyes döntő, Köln
13–14. TRIATLON. Olimpiai távú Európa-bajnokság, Tarragona
14. RÖPLABDA. Európa-liga, nők. Magyarország–Horvátország, Magyarország
16–21. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, star contender, Ljubljana
16–21. VÍVÁS. Európa-bajnokság, Tallinn
17–21. ÖTTUSA. Világkupaverseny, Budapest
18–21. GOLF. US Open, Southampton, Egyesült Államok
19. RÖPLABDA. Európa-liga, férfiak. Azerbajdzsán–Magyarország, Azerbajdzsán
19–21. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Ulánbátor
19–21. NYÍLT VÍZI ÚSZÁS. Országos bajnokság, Szeged
20. RÖPLABDA. Európa-liga, férfiak. Magyarország–Portugália, Azerbajdzsán
20. RÖPLABDA. Európa-liga, nők. Magyarország–Montenegró, Koszovó
20–21. NYÍLT VÍZI ÚSZÁS. Világkupa-sorozat, Setúbal
20–21. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, Quiberon
21. RÖPLABDA. Európa-liga, nők. Koszovó–Magyarország, Koszovó
22–28. KAJAK-KENU. Maratoni Európa-bajnokság, Pitesti
24.–VII. 5. KÉZILABDA. Junior-világbajnokság, nők, k. k. h.
25.–VII. 5. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, Grand Smash, Egyesült Államok
26. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Párizs
26–28. CSELGÁNCS. Grand Prix-verseny, Csingtao
26–28. FORMULA–1. Osztrák Nagydíj, Spielberg
27–28. TRIATLON. Világkupaverseny, Tiszaújváros
29. – VII. 12. TENISZ. Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
30. – VII. 6. RÖPLABDA. Európa-liga, hatos döntő, k. k. h.
JÚLIUS
1–5. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Isztambul
3. KOSÁRLABDA. Világbajnoki selejtező, férfiak, Finnország–Magyarország, k. k. h.
3–5. FORMULA–1. Brit Nagydíj, Silverstone
3–5. ÖTTUSA. Világkupadöntő, Budapest
4. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Eugene
4–5. GYORSASÁGI AUTÓ. TCR World Tour, Le Castellet
4–26. KERÉKPÁR. Tour de France
5. LÓSPORT. Magyar Derby, Kincsem Park
6. KOSÁRLABDA. Világbajnoki selejtező, férfiak, Magyarország–Belgium, Székesfehérvár
8–12. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Asuncion, Paraguay
9–12. KAJAK-KENU. Gyorsasági és para-világkupaverseny, Montreal
10. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Monaco
10–12. GYORSASÁGI KAMION. Eb-futam, Nürburgring
10–12. TEKVANDÓ. Világbajnokság, Kimcshon
10–17. ÜLŐRÖPLABDA. Világbajnokság, Hangcsu
10–19. ASZTALITENISZ. Ifjúsági és serdülő Európa-bajnokság, Gondomar, Portugália
11. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, Hamburg
12. TRIATLON. Vegyesváltó-világbajnokság, Hamburg
12–13. GYORSASÁGI AUTÓ. TCR World Tour, Vila Real
14. ATLÉTIKA. Gyulai István Memorial–Atlétikai Magyar Nagydíj, Budapest, Nemzeti Atlétikai Központ
14–19. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, contender, Buenos Aires
15–19. GOLF. British Open, Southport
16–19. ATLÉTIKA. U18-as Európa-bajnokság, Rieti
16–19. BIRKÓZÁS. Polyák Imre–Varga János-emlékverseny, Budapest
16–19. STRANDRÖPLABDA. Nemzetek Kupája, döntő, Budapest
17–19. FORMULA–1. Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
18. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, London
18. TRIATLON. Európa-kupa, Tata
18–19. TRIATLON. Para-világkupa, Tata
18–26. DARTS. World Matchplay, Blackpool
19–23. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Ulánbátor
20–25. VÍZILABDA. Világkupa, férfiak és nők, nyolcas döntő, Sydney
21–26. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, star contender, Brazília
22–30. VÍVÁS. Világbajnokság, Hongkong
24–28. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Taskent
24–26. FORMULA–1. Magyar Nagydíj, Mogyoród
25. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, London
25–26. ATLÉTIKA. Országos bajnokság, Budapest, Nemzeti Atlétikai Központ
25–26. TORNA. Országos bajnokság, Budapest
29.–VIII. 2. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Tunisz
30.–VIII. 2. EVEZÉS. Európa-bajnokság, Varese
31.–VIII. 1. TRIATLON. Sprinttávú és váltó Európa-bajnokság, Elblag
31.–VIII. 16. VIZES SPORTOK. Európa-bajnokság, Párizs
k. k. i. RALI. Az ob 5. futama, Horvátország
|JÚLIUS 24–26.
Negyvenéves az F1-es Magyar Nagydíj
2026-ban különleges évfordulót ünnepel a magyar autósport: negyven éve rendeztek először Formula–1-es futamot Magyarországon. Az 1986-os Magyar Nagydíj nemcsak hazai, hanem világtörténelmi jelentőségű esemény volt, hiszen ez volt az első F1-es verseny a vasfüggöny mögött – a mogyoródi pálya megnyitása új fejezetet nyitott a sportág történetében.
Az első futam hatalmas érdeklődést váltott ki: százezrek látogattak ki Mogyoródra, és a magyar közönség azonnal a sportág elkötelezett rajongójává vált. Azóta a Magyar Nagydíj megszakítás nélküli, állandó szereplője az F1 versenynaptárának, és a Hungaroring a mezőny egyik legtechnikásabb, legnagyobb kihívást jelentő pályájaként vált ismertté.
A Magyar Nagydíj mára a nyári szezon egyik ikonikus futama lett, a 40. évforduló pedig nemcsak egy sportesemény jubileuma, hanem annak bizonyítéka is, hogy Magyarország tartósan és megbízhatóan jelen van a motorsport elitjében.
AUGUSZTUS
1–9. KÉZILABDA. Pro Handball USA bemutató torna, Las Vegas
2–12. TENISZ. ATP 1000-es torna, Montreal
2–13. TENISZ. WTA 1000-es torna, Toronto
3–9. ÖTTUSA. Európa-bajnokság, Isztambul
4–8. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Vientiane
5–9. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, champions, Jokohama
5–9. ATLÉTIKA. U20-as világbajnokság, Eugene
8–11. ÖKÖLVÍVÁS. Országos bajnokság, k. k. h.
10–16. ATLÉTIKA. Európa-bajnokság, Birmingham
11–23. LOVASSPORT. Világbajnokság, Aachen
12–16. RITMIKUS GIMNASZTIKA. Világbajnokság, Frankfurt
12–16. STRANDRÖPLABDA. Európa-bajnokság, Stare Jablonki
13–16. TORNA. Európa-bajnokság, nők, Zágráb
14–16. CSELGÁNCS. Grand Prix-verseny, Lima
14–30. GYEPLABDA. Világbajnokság, Wavre, Amstelveen
19–23. TORNA. Európa-bajnokság, férfiak, Zágráb
13–23. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, Grand Smash, Malmö
13–24. TENISZ. ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati
19–23. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Berlin
21. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Lausanne
21–23. FORMULA–1. Holland Nagydíj, Zandvoort
21.–IX. 6. RÖPLABDA. Európa-bajnokság, nők, Isztambul, Brno, Göteborg, Baki
22.–IX. 11. KERÉKPÁR. Vuelta a Espana
23. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Chorzów
23–30. EVEZÉS. Világbajnokság, Amszterdam
23–30. VITORLÁZÁS. ILCA 7-világbajnokság, férfiak, Dun Laoghaire
24–28. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Olomouc
26–30. KAJAK-KENU. Világbajnokság, Poznan
27. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Zürich
28. ATLÉTIKA. Országos csapatbajnokság, k. k. h.
28–30. DARTS. European Tour, Hungarian Darts Trophy, MVM Dome
28–30. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Lausanne
29. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, Vejhaj
29–30. GYORSASÁGI KAMION. Eb-futam, Most
30. ATLÉTIKA. Sydney-i maratoni
30.–IX. 13. TENISZ. US Open, New York
k. k. i. ÖTTUSA. Világbajnokság, k. k. h.
k. k. i. KÉZILABDA. Szuperkupa, férfiak, nők, k. k. h.
SZEPTEMBER
1–6. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, contender, Almati
4–5. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga-döntő, Brüsszel
4–6. FORMULA–1. Olasz Nagydíj, Monza
4–6. KAJAK-KENU. Gyorsasági országos bajnokság, Szolnok
4–13. KOSÁRLABDA. Világbajnokság, nők, Berlin
4–17. SAKK. Sakkolimpia, Szamarkand
5–12. VITORLÁZÁS. ILCA 6-világbajnokság, nők, Dun Laoghaire
6. ATLÉTIKA. Félmaratoni országos bajnokság, Budapest
6. LÓSPORT. Nemzetközi Kincsem-díj, Kincsem Park
8–12. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Puerto Princesa, Fülöp-szigetek
8–13. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, champions, Makaó; WTT-sorozat, contender, Panagyuriste, Bulgária
9–26. RÖPLABDA. Európa-bajnokság, férfiak, Bulgária, Finnország, Olaszország, Románia
11–13. ATLÉTIKA. Világdöntő, Budapest, Nemzeti Atlétikai Központ
11–13. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Budapest
11–13. FORMULA–1. Spanyol Nagydíj, Madrid
12–13. GYORSASÁGI KAMION. Eb-futam, Zolder
13. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, Karlovy Vary
14–18. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Bangkok
15–20. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, contender, London
15–26. ÖKÖLVÍVÁS. Európa-bajnokság, Szófia
16–19 EVEZÉS. Beach sprint Európa-bajnokság, k. k. h.
17–20. DARTS. World Series of Darts, döntő, Amszterdam
18–20. TENISZ. Davis-kupa, férfiak, világdöntő, selejtező, 2. forduló
18–20. TORNA. Challenge világkupaverseny, Szombathely
19–20. ATLÉTIKA. Utcaifutó-világbajnokság, Koppenhága
22–27. TENISZ. Billie Jean King-kupa, nők, világdöntő, Sencsen
23–27. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Linz
23–27. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, nagydöntő, Pontevedra
24–26. FORMULA–1. Azeri Nagydíj, Baki
24–26. LABDARÚGÁS. Nemzetek Ligája, 1. játéknap
26–27. GYORSASÁGI KAMION. Eb-futam, Le Mans
26–27. KERÉPÁR. Országúti világbajnokság, Montreal
26–27. TORNA. Mesterfokú bajnokság, k. k. h.
27. ATLÉTIKA. Berlini maratoni
27–30. LABDARÚGÁS. Nemzetek Ligája, 2. játéknap
28.–X. 4. DARTS. World Grand Prix, Leicester
30.–X. 3. LABDARÚGÁS. Nemzetek Ligája, 3. játéknap
30.–X. 11. TENISZ. WTA 1000-es torna, Peking
k. k. i. KÉZILABDA. Európa-kupa, nők, négyes döntő, k. k. h.
k. k. i. RALI. Győr rali, Győr
OKTÓBER
1–3. ÚSZÁS. Rövid pályás világkupa-sorozat, Baki
1–11. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, Grand Smash, Kína
2. KOSÁRLABDA. A férfi és a női NB I alapszakaszának rajtja
2–4. GYORSASÁGI AUTÓ. TCR World Tour, Indzse
3–4. GYORSASÁGI KAMION. Eb-futam, Jarama
4–6. LABDARÚGÁS. Nemzetek Ligája, 4. játéknap
4–10. CSELGÁNCS. Világbajnokság, Baki
7–11. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Doha
7–18. TENISZ. ATP 1000-es torna, Sanghaj
8–10. ÚSZÁS. Rövid pályás világkupa-sorozat, Taskent
9–11. FORMULA–1. Szingapúri Nagydíj, Marina-öböl
10. KERÉKPÁR. Il Lombardia
11. ATLÉTIKA. Chicagói maratoni
11. CSELGÁNCS. Vegyescsapat-világbajnokság, Baki
11–18. ASZTALITENISZ. Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana
12–18. TENISZ. WTA 1000-es torna, Vuhan
15–17. ÚSZÁS. Rövid pályás világkupa-sorozat, Taskent
16–18. GYORSASÁGI AUTÓ. TCR World Tour, Csengtu
17–25. TORNA. Világbajnokság, Rotterdam
18–21. EVEZÉS. Beach sprint világbajnokság, Csingtao
22. KOSÁRLABDA. NBA, az alapszakasz kezdete
22–25. DARTS. Európa-bajnokság, Dortmund
22–25. KAJAK-KENU. Maratoni világbajnokság, Gualeguaychú, Argentína
23–25. FORMULA–1. Amerikai Nagydíj, Austin
23–25. GYORSASÁGI AUTÓ. TCR World Tour, Csucsou
24.–XI. 1. BIRKÓZÁS. Világbajnokság, Manama, Bahrein
27.–XI. 1. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, champions, Montpellier
28.–XI. 1. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Chennai, India
28.–XI. 9. SÚLYEMELÉS. Világbajnokság, Ningbo, Kína
29–31. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi
30.–XI. 1. FORMULA–1. Mexikóvárosi Nagydíj, Magdalena Mixhuca
k. k. i. RALI. Orfű rali, Orfű
NOVEMBER
1. ATLÉTIKA. New York-i maratoni
1–15. SPORTLÖVÉSZET. Világbajnokság, Doha
2–8. TENISZ. ATP 1000-es torna, Párizs
3–8. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, champions, Németország
4–7. ÚSZÁS. Rövid pályás országos bajnokság, Kaposvár
4–8. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Vila Nova de Gaia, Portugália
5–8. GUMIASZTAL. Világbajnokság, Nanking
6–8. FORMULA–1. Sao Pauló-i Nagydíj, Interlagos
7. CSELGÁNCS. Vegyes csapat Európa-bajnokság, Belgrád
7–14. TENISZ. WTA-világbajnoksánők, Rijád
10–15. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, contender, Isztambul
11–17. KOSÁRLABDA. Európa-bajnoki selejtező, 1. és 2. forduló, k. k. h.
12–14. LABDARÚGÁS. Nemzetek Ligája, 5. játéknap
13–15. CSELGÁNCS. Grand Prix-verseny, Zágráb
14–22. DARTS. Grand Slam of Darts, Wolverhampton
15–17. LABDARÚGÁS. Nemzetek Ligája, 6. játéknap
15–22. TENISZ. ATP-világbajnokság, férfiak, Torino
16–21. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, star contender, Maszkat
19–21. FORMULA–1. Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas Boulevard
19–22. GYORSASÁGI AUTÓ. TCR World Tour, Makaó
21. ATLÉTIKA. Mezei futó országos bajnokság, k. k. h.
21–22. SÚLYEMELÉS. Országos bajnokság, Tatabánya
23–27. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Düsseldorf
24–29. TENISZ. Davis-kupa, világdöntő, Bologna
27–29. DARTS. Players Championship, döntő, Minehead
27–29. FORMULA–1. Katari Nagydíj, Loszail
28. TEKVANDÓ. Felnőtt országos bajnokság, Körcsarnok
28.–XII. 2. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, feeder, Gdansk
29.–XII. 6. ASZTALITENISZ. Vegyescsapat-világkupa, Csengtu
k. k. i. DARTS. WDF-világbajnokság, Frimley Green
k. k. i. RALI. Zemplén rali, Szerencs
DECEMBER
1–6. ÚSZÁS. Rövid pályás világbajnokság, Peking
3–20. KÉZILABDA. Európa-bajnokság, nők, Lengyelország, Románia, Csehország, Szlovákia, Törökország
4–6. FORMULA–1. Abu-dzabi Nagydíj, Jasz Marina
5–6. ASZTALITENISZ. Top 10-bajnokság, k. k. h.
5–6. CSELGÁNCS. Grand Slam-verseny, Tokió
8–13. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, döntő, Hongkong
13. ATLÉTIKA. Mezei futó Európa-bajnokság, Belgrád
14–19. FALLABDA. Csapat-világbajnokság, Cshongdzsu
k. k. i. DARTS. PDC-világbajnokság, London
k. k. i. VÍVÁS. Országos bajnokság, k. k. h.
20. RÖPLABDA. Európa-liga, nők. Magyarország–Montenegró, Koszovó
20–21. NYÍLT VÍZI ÚSZÁS. Világkupa-sorozat, Setúbal
20–21. TRIATLON. Világbajnoki sorozat, Quiberon
21. RÖPLABDA. Európa-liga, nők. Koszovó–Magyarország, Koszovó
22–28. KAJAK-KENU. Maratoni Európa-bajnokság, Pitesti
24.–VII. 5. KÉZILABDA. Junior-világbajnokság, nők, k. k. h.
25.–VII. 5. ASZTALITENISZ. WTT-sorozat, Grand Smash, Egyesült Államok
26. ATLÉTIKA. Gyémánt Liga, Párizs
26–28. CSELGÁNCS. Grand Prix-verseny, Csingtao
26–28. FORMULA–1. Osztrák Nagydíj, Spielberg
27–28. TRIATLON. Világkupaverseny, Tiszaújváros
29.–VII. 12. TENISZ. Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
30.–VII. 6. RÖPLABDA. Európa-liga, hatos döntő, k. k. h.