Foci-vb, téli olimpia, budapesti BL-döntő – Versenynaptár 2026

Bár nagyon reméltük, hogy rövid pályás gyorskorcsolyában a női váltó sikerrel veszi a kvalifikációs sorozatot, s Pjongcsang után ismét ott lesz az olimpián, a lányok végül lemaradtak Milánóról. Ám a honi sportág dobott egy nagyot újfent, hiszen a férfikvartett kivívta az indulási jogot – mellettük a vegyes váltó is kvótát szerzett, illetve mindhárom egyéni távon (500, 1000 és 1500 méter) a férfiaknál és a nőknél is két-két magyar léphet jégre. Hogy kik utazhatnak Olaszországba, arról csak később dönt a honi szövetség. Gyorskorcsolyában a tavaly honosított Kim Minseok döcögősebben, mint vártuk, de mégiscsak kvalifikált 1000 és 1500 méteren, és jó eséllyel lehetőséget kap az indulásra a tömegrajtos versenyszámban is. Ebben a két sportágban is teremhet babér (másként: pont, pontok) a mieink számára, ám egyértelmű, hogy Milánóban a legjobb eredmény elérésére a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei párosnak van az esélye – a duó remekül futott az elmúlt hónapokban, két Grand Prix-érmüknek köszönhetően ott lehettek a GP-döntőben is, ahová csak a hat legjobb jutott. És a gondolatot ezúttal nem folytatjuk… Az északi és az alpesi szakág mellett várhatóan hódeszkában is lesz kinek szurkolni. 2002 után ismét négy sífutó jutott ki a téli olimpiára: Kónya Ádám, Büki Ádám, Pónya Sára és Laczkó Lara. Az alpesi szakágban a női indulónk Tóth Zita lesz, a férfiak között szintén egy kvótánk van, amelyért óriási csata várható. A hódeszkások között Kozuback Kamilla és Brunner Blanca lehet ott Milánóban – a kvalifikációs világranglistákat január 18-án zárják.