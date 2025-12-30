NBA: bajban a Denver? Nikola Jokics is megsérült

A szerb center (aki addig 21 pontig, 8 asszisztig és 5 lepattanóig jutott) az első félidő végén került a földre: a védekezés közben hátráló csapattársa, Spencer Jones véletlenül rálépett Jokics bal lábfejére, a klasszis bal térde megbicsaklott, és látszólag rendellenes pozíciót vett fel a váratlan ütközés hatására. Egyelőre nincs információ arról, hogy mennyire súlyos a sérülés, azonban a Denver már így is három potenciális kezdőjátékos, Christian Braun, Aaron Gordon és Cam Johnson nélkül állt fel – újabb jelentős érvágás lehet ez a csapatnak.



A Golden State zsenije, Stephen Curry 27 ponttal zárta csapata Brooklyn Nets elleni fellépését New Yorkban, s ezzel megelőzte Kevin Garnettet az alapszakaszbeli örökös pontlistán. Az irányító 26 077 egységnél tart, ezzel a 21. helyre lépett előre.



Egy másik örökranglistán is történt változás az éjjel: a Milwaukee Bucks vezetőedzője, Doc Rivers George Karlt előzte meg a legtöbb megnyert meccset számláló edzők között. A 2008-ban a Boston Celtics élén bajnoki címet szerző szakember a 6. helyre került pályafutása 1176. diadalával.









A nyugaton elöl állók közül a San Antonio Spurs sorozatban aratott nyolc győzelme után másodszor is kikapott, ezúttal a Cleveland Cavaliers otthonában – Victor Wembanyama azért így is megszerezte idénybeli tizedik dupla dupláját 26 ponttal és 14 lepattanóval. Az Oklahoma City Thunder a 39 pontos Shai Gilgeous-Alexander vezérletével diadalmaskodott az Atlanta Hawks felett.









A Toronto Raptors 21 pontos hátrányban is volt az Orlando elleni hazai meccs második negyedében, ám végül egyetlen ponttal nyerni tudott – Jamal Shead 19 és Brandon Ingram 17 pontjának is köszönhetően.



NBA, ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Milwaukee Bucks 113–123

Washington Wizards–Phoenix Suns 101–115

Brooklyn Nets–Golden State Warriors 107–120

Miami Heat–Denver Nuggets 147–123

Toronto Raptors–Orlando Magic 107–106

Chicago Bulls–Minnesota Timberwolves 101–136

Houston Rockets–Indiana Pacers 126–119

New Orleans Pelicans–New York Knicks 125–130

Oklahoma City Thunder–Atlanta Hawks 140–129

San Antonio Spurs–Cleveland Cavaliers 101–113

Portland Trail Blazers–Dallas Mavericks 125–122







