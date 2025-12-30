Felkészülés: szerb, illetve szlovén együttesekkel csap össze a DVSC Törökországban

A közlemény szerint a hajdúságiak január 6-án utaznak el Törökországba, ahol három felkészülési meccs vár rájuk. A DVSC január 11-én a szerb bajnoki címvédő Crvena zvezda, három nappal később az ugyancsak szerb OFK Beograddal csap össze, míg január 19-én a szlovén élvonalbeli Maribor lesz Sergio Navarro csapatának ellenfele.

A bajnoki idény a január 24-i hétvégén folytatódik.