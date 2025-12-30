Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: szerb, illetve szlovén együttesekkel csap össze a DVSC Törökországban

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.30. 11:24
null
Fotó: dvsc.hu
Címkék
NB I labdarúgó NB I DVSC Maribor felkészülés Crvena zvezda OFK Beograd
A labdarúgó NB I-ben érdekelt DVSC a hivatalos honlapján közölte téli felkészülésének menetrendjét.

A közlemény szerint a hajdúságiak január 6-án utaznak el Törökországba, ahol három felkészülési meccs vár rájuk. A DVSC január 11-én a szerb bajnoki címvédő Crvena zvezda, három nappal később az ugyancsak szerb OFK Beograddal csap össze, míg január 19-én a szlovén élvonalbeli Maribor lesz Sergio Navarro csapatának ellenfele. 

A bajnoki idény a január 24-i hétvégén folytatódik.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC18105336–17+1935
  2. Ferencvárosi TC18104435–18+1734
  3. Paksi FC1896339–26+1333
  4. Debreceni VSC1894526–21+531
  5. Puskás Akadémia1884624–23+128
  6. Kisvárda1883722–29–727
  7. Zalaegerszegi TE1866629–26+324
  8. Újpest FC1864827–32–522
  9. MTK Budapest1863933–37–421
10. Diósgyőri VTK1846824–30–618
11. Nyíregyháza Spartacus18351019–34–1514
12. Kazincbarcika18321317–38–2111

 

 

NB I labdarúgó NB I DVSC Maribor felkészülés Crvena zvezda OFK Beograd
Legfrissebb hírek

Bognár Tamás: Az önértékelés kiemelten fontos, ez a fejlődés alapja

Labdarúgó NB I
1 órája

Horváth Dávid: Fájdalmas ezt bevallani, de elfáradtam

Labdarúgó NB I
4 órája

A férfi vízilabda-válogatott kikapott a horvátoktól a rotterdami felkészülési tornán

Vízilabda
16 órája

Nyolc magyar és három légiós szerepel az NB I őszi válogatottjában

Labdarúgó NB I
2025.12.28. 08:39

A bizalmat érezve mindig többre vágyik Skribek Alen

Labdarúgó NB I
2025.12.27. 10:28

Gruber Zsombor: kevés lehetőség, kiemelkedő játék

Labdarúgó NB I
2025.12.27. 07:51

Szappanos Péter a szezon legjobb futballistája

Labdarúgó NB I
2025.12.27. 07:45

Félévi értesítő – Thury Gábor jegyzete

Labdarúgó NB I
2025.12.27. 07:45
Ezek is érdekelhetik