Felkészülés: szerb, illetve szlovén együttesekkel csap össze a DVSC Törökországban
A labdarúgó NB I-ben érdekelt DVSC a hivatalos honlapján közölte téli felkészülésének menetrendjét.
A közlemény szerint a hajdúságiak január 6-án utaznak el Törökországba, ahol három felkészülési meccs vár rájuk. A DVSC január 11-én a szerb bajnoki címvédő Crvena zvezda, három nappal később az ugyancsak szerb OFK Beograddal csap össze, míg január 19-én a szlovén élvonalbeli Maribor lesz Sergio Navarro csapatának ellenfele.
A bajnoki idény a január 24-i hétvégén folytatódik.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|18
|10
|5
|3
|36–17
|+19
|35
|2. Ferencvárosi TC
|18
|10
|4
|4
|35–18
|+17
|34
|3. Paksi FC
|18
|9
|6
|3
|39–26
|+13
|33
|4. Debreceni VSC
|18
|9
|4
|5
|26–21
|+5
|31
|5. Puskás Akadémia
|18
|8
|4
|6
|24–23
|+1
|28
|6. Kisvárda
|18
|8
|3
|7
|22–29
|–7
|27
|7. Zalaegerszegi TE
|18
|6
|6
|6
|29–26
|+3
|24
|8. Újpest FC
|18
|6
|4
|8
|27–32
|–5
|22
|9. MTK Budapest
|18
|6
|3
|9
|33–37
|–4
|21
|10. Diósgyőri VTK
|18
|4
|6
|8
|24–30
|–6
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
|18
|3
|5
|10
|19–34
|–15
|14
|12. Kazincbarcika
|18
|3
|2
|13
|17–38
|–21
|11
Legfrissebb hírek
A bizalmat érezve mindig többre vágyik Skribek Alen
Labdarúgó NB I
2025.12.27. 10:28
Gruber Zsombor: kevés lehetőség, kiemelkedő játék
Labdarúgó NB I
2025.12.27. 07:51
Szappanos Péter a szezon legjobb futballistája
Labdarúgó NB I
2025.12.27. 07:45
Félévi értesítő – Thury Gábor jegyzete
Labdarúgó NB I
2025.12.27. 07:45
Ezek is érdekelhetik