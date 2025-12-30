Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: Manhercz Krisztián bekerült az év álomcsapatába

2025.12.30. 10:17
Manhercz Krisztián (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
Manhercz Krisztián, a Bajnokok Ligája-címvédő Ferencváros válogatott vízilabdázója is bekerült az év álomcsapatába a Total Waterpolo szakportálnál.

Az edzők, játékosok és a média képviselőinek szavazatai alapján Álvaro Granados lett az év legjobb férfi vízilabdázója. A spanyol játékos – aki 163 ponttal végzett az élen – idén sorozatban harmadszor lett a BL gólkirálya, a CNA Barcelonetával megnyerte a bajnokságot és kupát is, nemzeti színekben pedig a világkupában és a világbajnokságon is aranyérmes lett. A világkupa podgoricai nyolcas döntőjében őt választották a legjobb játékosnak, a szingapúri világbajnokság döntőjében pedig öt gólt lőtt a magyaroknak.

Manhercz 132 ponttal végzett a rangsor második helyén – és bekerült az év álomcsapatába is –, Vámos Márton pedig 36 ponttal kilencedik lett.

Manhercz – aki az Európai Úszószövetségnél is jelölt az év legjobbja címre – a Novi Beograd elleni BL-döntőben hat gólt lőtt, őt választották a négyes döntő legértékesebb játékosának, a Ferencvárossal megnyerte a bajnokságot és a kupát, a válogatott csapatkapitányaként pedig Világkupa-bronzéremmel és vb-ezüsttel gazdagodott idén.

 

