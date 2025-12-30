Atlétika: rendkívül sikeres utánpótlásévektől köszön el Tóth Anna

Az utolsó korosztályos évében is a nemzetközi élmezőnyben maradt a DVTK kiváló gátfutója, Tóth Anna. A Tigyi József által edzett 22 éves kiválóság 2025-ben

100 méteres gátfutásban bravúros ezüstérmet szerzett a norvégiai Bergenben rendezett U23-as atlétikai Európa-bajnokságon, majd a németországi Essenben lebonyolított Universiadén is.

Mellette sorban szállította a kitűnő eredményeket.Június elején a besztercebányai bronzkategóriás World Athletics Continental Tour-versenyen 12.78 másodperccel nyert, ezzel a 2023-ban elért 12.84-es U23-as országos rekordját javította meg. Majd a Nemzeti Atlétikai Központban rendezett felnőtt országos bajnokságon ezen is kozmetikázott egy századot, és 12.77-tel érdemelt ki ezüstérmet Kozák Luca (12.75) mögött. Eddig az évadban kilenc alkalommal futott 13 másodperc alatt, kétszer 12.80 mp-n belül. Szeptemberben rész vett a Tokióban rendezett felnőtt-világbajnokságon, melyre a pekingi aranykategóriás World Athletics Continental Tour-viadal megnyerésével (12.83) hangolt. Az évadban kilenc alkalommal futott 13 másodperc alatt, kétszer 12.80 mp-n belül.

Sokáig csak álmodoztam a 12.80 alatti futásról, és nagy boldogság, hogy az idén kétszer is sikerült ezen a határon belül teljesítenem

– mondta Anna. – Az országos bajnokságon futott 12.77 után nem is érdekelt, hogy csak két századdal maradtam el az első helytől, mert nagyon örültem az időeredménynek. Külön büszkeség, hogy a korábbi U23-as rekordon már majdnem egy tizedet javítottam (2023 júliusáig Kozák Luca tartotta 12.86-tal – a szerk.). Szerencsére a hazai mezőnyben is megvannak azok a kitűnő ellenfelek, akik mellett egyre jobb és jobb lehetek.”

Tóth Anna és edzője, Tigyi József az U23-as Eb-ezüstéremmel Forrás: MASZ

„Az egyértelmű hosszútávú célunk az, hogy Tóth Anna a nemzetközi élmezőnybe tartozó, európai szinten meghatározó gátfutó és olimpikon legyen” – fogalmazott az U23-as Eb-ezüst után edzője, Tigyi József.

A sokra hivatott sprinter korábbi eredményei közül kiemelkedik, hogy 100 méteres gátfutásban 2021-ben U20-as világbajnoki bronzérmet szerzett a kenyai Nairobiban, majd egy évvel később ugyanezt megtette a kolumbiai Caliban is, 2023-ban pedig a finnországi Espoóban rendezett U23-as Európa-bajnokságon lett ugyancsak harmadik. A korosztályos országos csúcsokat is sorban döntögető ígéret tavaly az első felnőttbajnoki címét is megszerezte.

(Kiemelt képünkön: Tóth Anna Fotó: Török Attila)