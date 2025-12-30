Nemzeti Sportrádió

Atlétika: rendkívül sikeres utánpótlásévektől köszön el Tóth Anna

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.12.30. 09:02
null
Címkék
atlétika Tóth Anna utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az idén U23-as Európa-bajnoki és Universiade-ezüstérmet szerző gátfutó, Tóth Anna jövőre már kizárólag a felnőttek között méreti meg magát.

Az utolsó korosztályos évében is a nemzetközi élmezőnyben maradt a DVTK kiváló gátfutója, Tóth Anna. A Tigyi József által edzett 22 éves kiválóság 2025-ben

100 méteres gátfutásban bravúros ezüstérmet szerzett a norvégiai Bergenben rendezett U23-as atlétikai Európa-bajnokságon, majd a németországi Essenben lebonyolított Universiadén is.

Mellette sorban szállította a kitűnő eredményeket.Június elején a besztercebányai bronzkategóriás World Athletics Continental Tour-versenyen 12.78 másodperccel nyert, ezzel a 2023-ban elért 12.84-es U23-as országos rekordját javította meg. Majd a Nemzeti Atlétikai Központban rendezett felnőtt országos bajnokságon ezen is kozmetikázott egy századot, és 12.77-tel érdemelt ki ezüstérmet Kozák Luca (12.75) mögött. Eddig az évadban kilenc alkalommal futott 13 másodperc alatt, kétszer 12.80 mp-n belül. Szeptemberben rész vett a Tokióban rendezett felnőtt-világbajnokságon, melyre a pekingi aranykategóriás World Athletics Continental Tour-viadal megnyerésével (12.83) hangolt. Az évadban kilenc alkalommal futott 13 másodperc alatt, kétszer 12.80 mp-n belül.

– mondta Anna. – Az országos bajnokságon futott 12.77 után nem is érdekelt, hogy csak két századdal maradtam el az első helytől, mert nagyon örültem az időeredménynek. Külön büszkeség, hogy a korábbi U23-as rekordon már majdnem egy tizedet javítottam (2023 júliusáig Kozák Luca tartotta 12.86-tal – a szerk.). Szerencsére a hazai mezőnyben is megvannak azok a kitűnő ellenfelek, akik mellett egyre jobb és jobb lehetek.”

Tóth Anna és edzője, Tigyi József az U23-as Eb-ezüstéremmel Forrás: MASZ

„Az egyértelmű hosszútávú célunk az, hogy Tóth Anna a nemzetközi élmezőnybe tartozó, európai szinten meghatározó gátfutó és olimpikon legyen” – fogalmazott az U23-as Eb-ezüst után edzője, Tigyi József.

A sokra hivatott sprinter korábbi eredményei közül kiemelkedik, hogy 100 méteres gátfutásban 2021-ben U20-as világbajnoki bronzérmet szerzett a kenyai Nairobiban, majd egy évvel később ugyanezt megtette a kolumbiai Caliban is, 2023-ban pedig a finnországi Espoóban rendezett U23-as Európa-bajnokságon lett ugyancsak harmadik. A korosztályos országos csúcsokat is sorban döntögető ígéret tavaly az első felnőttbajnoki címét is megszerezte.

(Kiemelt képünkön: Tóth Anna Fotó: Török Attila)

atlétika Tóth Anna utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kosárlabda: az U16-os fiúk és a lányok is nyertek a szlovákok ellen

Utánpótlássport
15 órája

Jégkorong: két edzőmeccset nyert Kassán az U18-as válogatott

Utánpótlássport
19 órája

Magyar atlétika: jövőbe mutató erő – új partnerekre várva – no, ki csatlakozik?

Hirdetés
22 órája

A jövő sztárjai: Komjáthy Boglárka, Riba Ferenc

Utánpótlássport
Tegnap, 9:01

Vívás: fontos versenyekkel teli január vár az utánpótlásra

Utánpótlássport
2025.12.28. 20:02

Jégkorong: célegyenesben az U18-as leányválogatott vb-felkészülése

Utánpótlássport
2025.12.28. 18:52

Kézilabda: száz találat fölött az ifjú gólvadászok

Utánpótlássport
2025.12.28. 11:53

Kosár: Rátkai, Drahos és Josepovits is remek őszt futott az NB I-ben

Utánpótlássport
2025.12.27. 19:04
Ezek is érdekelhetik