Valencia: hogyan lesz ebből feltámadás?

MENTEK. A már tavaly 30 millióért eladott kapus, Giorgi Mamardasvili végleg Liverpoolba költözött, a mellette kölcsönkapott játékosok (Enzo Barrenechea, Max Aarons, Umar Sadiq, Iván Jaime, Maximiliano Caufriez, Rafa Mir, Carlos Corberán) közül senkit sem tudtak megtartani. Végleg távozott Cenk Özkacar és az egykori nagy ígéret, de az Atlético Madridtól már csak 25 ezer euróért megvett szélső, Germán Valera, rossz formában tért haza a svájci bekk, Eray Cömert és a másodosztályban két gólig jutó ék, Alberto Marí. A cserekapus Jaume Doménech-sel nem hosszabbítottak, Rufete fiát, az U21-es válogatott szélsőt, Fran Pérezt egymillió euróért eladták, Valeráért 100 ezer eurót kaptak, Özkacarért 225 ezret; a háromszoros válogatott védelmi mindenest, Hugo Guillamónt ingyen adták át a Hajduk Splitnek…

Allá donde esté siempre habrá un valencianista más. Gracias por cumplir mi sueño de niño @valenciacf pic.twitter.com/WM6b56evMJ — Hugo Guillamon (@HGuillamon) August 26, 2025



SPÓROLNAK. A Valenciába hatévesen igazoló Guillamón távozása meglepő, igaz, a középpályás évi kétmilliót keresett, bruttóban, nála többet csak Gayá (5.8 millió), Hugo Duro (4.2) és Mouctar Diakhaby (4) kap – szerződése utolsó évét töltötte, de kitették a keretből, és kezdeményezték szerződése felbontását. Corberán kegyeiből gyorsan kiesett, de a télen még tízmillió euróra tartották őt!

MOST SENKI. Az előző tíz évben olyan fiatalok kerültek fel a tartalékok közül, mint a középpályás Javi Guerra, a védő César Tárrega, az U21-es válogatott erősségei; a PSV-nek nemrégiben 9.8 millióért eladott Yarek Gasiorowski, a remek szélső, Diego López, az Arsenalnak nagyon olcsón, 15 millióért átadott Cristhian Mosquera, Li Kang In, Ferran Torres, Carlos Soler, Yunus Musah, de idén egy tehetség sem érdemelt ki profi szerződést.

A legértékesebb kezdőcsapat a Transfermarkt szerint, az értéke

ENNYI? Az új kezdőkapus a Bilbaóból kölcsönkapott Julen Agirrezabala, ingyen jött a támadósorban a Villarrealtól Arnaut Danjuma (kis bónusz járhat azért érte, és a továbbadás bizonyos százaléka) valamint a Leganéstől az ék Dani Rabal, de ők mostanában nem villognak. Összesen tízmillióért vettek egy középső középpályást (Filip Ugrinic), egy bekket (José Copete) és egy rutinos szűrőt (Baptiste Santamaria).

A szerződését két évvel, 2029-ig meghosszabbító Guerrát több topligás csapat, a karmester André Almeidát a Trabzonspor, a volt válogatott kerettag szűrőt, Pepelut a Besiktas, a támadó középpályás, a keretből sokak szerint egy öltözőbeli balhé miatt kitett Sergi Canóst az Arisz Szaloniki és a Derby County, Alberto Marít a Mirandés, a rutinos cserekapust, a távozási engedélyt kérő Sztole Dimitrievszkit a Celta, a Lille, a Fenerbahce és a Levante csábítja. Diego Lópezért 12 milliót kínált a Bologna, de ezt elutasították, sőt 2029-ig hosszabbítottak a játékossal, a Sunderland húszmilliós, Tárregáért tett ajánlatát sem fogadták el.

MOZGÁS. Kölcsönkérték a Comótól az U21-es válogatott középhátvédet, Iván Azónt, rákérdeztek a Flamengónál a 29 éves bekk, Léo Pereira árára, de klubja viccesen a 60 milliós kivásárlási árat adta meg (a Sevilla és az FC Porto is vinné). A volt MTK-s csatárt, Bojan Miovszkit eladja a Girona, a másik kérője a Rangers, az ára 2-3 millió euró lehet. Umar Sadiq látott már szebb napokat előző 11 klubjában, San Sebastiánban mezszámot sem kapott erre az idényre, de ismét kölcsön nem adja őt a Real Sociedad, csak végleg. Az előző idényben 1.5 millióért került a Valenciához fél évre, bő 1000 játékperc alatt 6 gólt lőtt, ezért hívják vissza.

EGY MÁR SIKERÜLT. A Leeds United kölcsönadja mindenféle opció nélkül Largie Ramazanit, a belga szélső, középcsatár már meg is érkezett Valenciába, majd a cikk írása közben alá is írt, hamarosan követheti őt a kezdőkapusnak kinézett Illan Meslier – a 42 éves Corberán Marcelo Bielsa jobbkeze volt Leedsben, vezette a tartalékcsapatot is.

A Villarrealtól a nagyok közé most felkerülő csatár, Karl Etta Eyong és a mallorcai Cyle Larin is célpont, hivatalos ajánlatot tettek az FC Barcelonának a húszéves szélsőért, Dani Rodríguezért, de nem nyertek.

A LA LIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2025 NYARA

DEPORTIVO ALAVÉS

Érkezett: Jonny Otto (PAOK, ingyen), Pablo Ibánez (Osasuna, ingyen), Jusszef Enríkez (Real Madrid, 3 000 000 euró), Raúl Fernández (Mirandés, ingyen), Carles Alena (Getafe, kölcsön után végleg, 1 000 000 euró), Mariano Díaz (egyesület nélküli), Lucas Boyé (Granada, 5 800 000 euró)

Kölcsönbe: Calebe (Fortaleza), Jon Pacheco (Sociedad)

Kölcsönből vissza: Nikola Marasz (Gijón), Joaquín Panichelli (Mirandés)

Távozott: Kike García (Espanyol, ingyen), Abdel Abkar (Getafe, ingyen), Tomás Conechny (Racing Club, 3 000 000 euró), Joaquín Panichelli (Strasbourg, 16 500 000 euró), Santiago Mourino (Atlético Madrid, 4 000 000)

Kölcsönbe: Adrián Pica (Mirandés), Asier Villalibre (Santander)

Kölcsönből vissza: Joan Jordán (Sevilla), Carlos Martín (Atlético Madrid), Manu Sánchez (Celta Vigo)

ATLÉTICO MADRID

Érkezett: Álex Baena (Villarreal, 42 000 000 euró), Matteo Ruggeri (Atalanta, 17 000 000 euró), Juan Musso (Atalanta, kölcsön után végleg, 3 000 000), Clément Lenglet (Barcelona, kölcsön után végleg, i.), Thiago Almada (Botafogo, 21 000 000), Johnny Cardoso (Betis, 24 000 000), Dávid Hancko (Feyenoord, 30 000 000), Marc Pubill (Almería, 16 000 000), Giacomo Raspadori (Napoli, 22 000 000), Santiago Mourino (Alavés, 4 000 000)

Kölcsönből vissza: Saúl Níguez (Sevilla), Carlos Martín (Alavés), Horatiu Moldovan (Sassuolo)

Távozott: Arthur Vermeeren (RB Leipzig, k. u. v., 20 000 000), Rodrigo Riquelme (Betis, 8 000 000), Reinildo Mandava (Sunderland, i.), César Azpilicueta (Sevilla, i.), Axel Witsel (Girona, i.), Ángel Correa (Tigres, 8 000 000), Saúl Níguez (Flamengo, i.), Samuel Lino (Flamengo, 22 000 000), Santiago Mourino (Villarreal, 10 000 000)

Kölcsönbe: Horatiu Moldovan (Oviedo), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Thomas Lemar (Girona)

ATHLETIC BILBAO

Érkezett: Robert Navarro (Mallorca, ingyen), Jesús Areso (Osasuna, 12 000 000)

Kölcsönből vissza: Unai Vencedor (Santander), Urko Izeta (Mirandés), Hugo Rincón (Mirandés), Adu Ares (Zaragoza), Álex Padilla (UNAM Pumas), Nico Serrano (Gijón)

Távozott: Óscar de Marcos (visszavonult), Adu Ares (Eibar, i.)

Kölcsönbe: Julen Agirrezabala (Valencia, 1 000 000), Álvaro Djaló (Al-Garafa, 3 000 000), Hugo Rincón (Girona, 200 000), Peio Canales (Santander)

Kölcsönből vissza: Unai Núnez (Celta Vigo)

FC BARCELONA

Érkezett: Joan García (Espanyol, 25 000 000 euró), Inigo Martínez (Al-Nasszr, i.)

Kölcsönbe: Marcus Rashford (Manchester United)

Kölcsönből vissza: Oriol Romeu (Girona)

Távozott: Álex Valle (Como, kölcsön után végleg, 6 000 000), Clément Lenglet (Atlético Madrid, kölcsön után végleg, ingyen), Pablo Torre (Mallorca, 5 000 000), Pau Víctor (Braga, 12 000 000), Inigo Martínez (Al-Nasszr, i.)

Kölcsönbe: Ansu Fati (Monaco), Inaki Pena (Elche)

REAL BETIS

Érkezett: Natan (Napoli, kölcsön után végleg, 9 000 000), Rodrigo Riquelme (Atlético Madrid, 8 000 000), Álvaro Valles (egyesület nélküli), Gonzalo Petit (Nacional, 6 000 000), Junior Firpo (Leeds United, i.), Pau López (Toluca, i.), Valentín Gómez (Vélez Sarsfield, 5 300 000), Nelson Deossa (Monterrey, 11 700 000)

Kölcsönből vissza: Iker Losada (Celta Vigo), Juanmi (Getafe), Álex Collado (Al-Holud), Borja Iglesias (Celta Vigo)

Távozott: Jesús Rodríguez (Como, 22 500 000), Rui Silva (Sporting CP, kölcsön után végleg, 4 700 000), Álex Collado (Al-Samal, 2 500 000), Youssouf Sabaly (Al-Duhail, 2 000 000), Juanmi (Getafe, 1 200 000), William Carvalho (Pachuca, i.), Johnny Cardoso (Atlético Madrid, 24 000 000), Romain Perraud (Lille, 3 000 000), Fran Vieites (szerződését felbontották), Borja Iglesias (Celta Vigo, 2 000 000)

Kölcsönbe: Mateo Flores (Arouca), Gonzalo Petit (Mirandés), Iker Losada (Levante)

Kölcsönből vissza: Antony (Manchester United)

CELTA VIGO

Érkezett: Ilaix Moriba (RB Leipzig, k. u. v., 6 000 000), Ferran Jutgla (Club Bruges, 5 000 000), Ionut Radu (Venezia, i.), Borja Iglesias (Betis, 2 000 000)

Kölcsönbe: Bryan Zaragoza (Bayern München, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Joseph Aidoo (Valladolid), Carlos Dotor (Gijón), Unai Núnez (Bilbao), Carles Pérez (Getafe), Manu Sánchez (Alavés)

Távozott: Jörgen Strand Larsen (Wolverhampton, 27 000 000), Fer López (Wolverhampton, 23 000 000), Miguel Rodríguez (Utrecht, k. u. v., 1 250 000), Alfon González (Sevilla, i.), Jailson (szl.), Javier Manquillo (szl.), Vicente Guaita (szl.)

Kölcsönbe: Carles Pérez (Arisz Szalonoki), Carlos Dotor (Málaga), Unai Núnez (Hellas Verona), Manu Sánchez (Levante)

Kölcsönből vissza: Iker Losada (Betis), Borja Iglesias (Betis)

FC ELCHE

Érkezett: Germán Valera (Valencia, k. u. v., i.), Álvaro Rodríguez (Real Madrid, 2 000 000), Martim Neto (Benfica, 1 500 000), Federico Redondo (Inter Miami, 2 150 000), André Silva (Leipzig, 1 000 000)

Kölcsönbe: Alejandro Iturbe (Atlético Madrileno), Víctor Chust (Cádiz), Rafa Mir (Sevilla), Inaki Pena (Barcelona), Grady Diangana (West Bromwich)

Távozott: Nicolás Castro (Toluca, 5 000 000), José Salinas (Espanyol, i.), Mario Gaspar (szl.), Nicolás Fernández Mercau (New York City, 8 000 000)

Kölcsönből vissza: Agustín Álvarez (Sassuolo), Sory Kaba (Las Palmas)

ESPANYOL BARCELONA

Érkezett: Roberto Fernández (Braga, 6 200 000), José Salinas (Elche, i.), Kike García (Alavés, i.), Miguel Rubio (Granada, i.), Marko Dmitrovics (Leganés, i.), Tyrhys Dolan (Blackburn, i.), Charles Pickel (Cremonese, 1 000 000), Clemens Riedel (Darmstadt, 2 000 000), Urko González de Zárate (Sociedad, 5 000 000)

Kölcsönbe: Ramón Terrats (Villarreal), Luca Koleosho (Burnley)

Kölcsönből vissza: Rubén Sánchez (Granada)

Távozott: Joan García (Barcelona, 25 000 000), Brian Oliván (szl.), Álvaro Aguado (szl.), Álvaro Tejero (Arisz Szaloniki, i.)

Kölcsönbe: José Gragera (Deportivo La Coruna)

Kölcsönből vissza: Urko González de Zárate (Sociedad), Valid Cseddira (Napoli), Marash Kumbulla (Roma), Alejo Veliz (Tottenham), Alex Král (Union Berlin)

FC GETAFE

Érkezett: Juanmi (Betis, k. u. v., 1 200 000), Javi Munoz (Las Palmas, i.), Álex Sancris (Burgos, i.), Kiko Femenía (Villarreal, i.), Yvan Neyou (Leganés, i.), bdel Abkar (Alevés, i.)

Kölcsönbe: Adrián Liso (Zaragoza), Mario Martín (Real Madrid), Vitor Reis (Manchester City)

Távozott: Juan Bernat (szl.), Allan Nyom (szl.), Carles Alena (Alavés, k. u. v., 1 000 000), Omar Alderete (Sunderland, 11 600 000)

Kölcsönbe: Juan Berrocal (Atlanta United)

Kölcsönből vissza: Carles Pérez (Celta Vigo), Ramón Terrats (Villarreal), Álvaro Rodríguez (Real Madrid), Bertug Yildirim (Rennes)

FC GIRONA

Érkezett: Axel Witsel (Atlético Madrid, i.), Dawda Camara (Girona B), Álex Moreno (Aston Villa, i.), Azzedin Unahi (Marseille, 6 000 000)

Kölcsönbe: Hugo Rincón (Bilbao, 200 000), Thomas Lemar (Atlético Madrid)

Kölcsönből vissza: Joel Roca (Mirandés), Valery Fernández (Mallorca)

Távozott: Iljasz Csaira (Oviedo, k. u. v., 1 500 000), Juanpe (szl.), Valery Fernández (Zaragoza, i.), Miguel Gutiérrez (Napoli, 18 000 000), Bojan Miovszki (Rangers, 3 250 000)

Kölcsönbe: Gabriel Misehouy (Arisz Szalonoki), Toni Fuidias (Gimnastic), Yaakobishvili Antal (FC Andorra), Ladislav Krejcí (Wolverhampton, 22 500 000)

Kölcsönből vissza: Bryan Gil (Tottenham), Oriol Romeu (Barcelona), Arnaut Danjuma (Villarreal), Arthur Melo (Juventus)

UD LEVANTE

Érkezett: Kervin Arriaga (Partizan Beograd, 500 000), Jeremy Toljan (Sassuolo, i.), Mathew Ryan (Lens, i.)

Kölcsönbe: Matías Moreno (Fiorentina, 500 000), Alan Matturro (Genoa, 500 000), Goduine Koyalipou (Lens), Iker Losada (Betis)

Kölcsönből vissza: Pablo Campos (Cartagena)

Távozott: Giorgi Kocsorasvili (Sporting CP, 5 500 000), Andrés Fernández (Almería, i.), Vicente Iborra (visszavonult)

RCD MALLORCA

Érkezett: Pablo Torre (Barcelona, 5 000 000), Jan Virgili (Barcelona U21, 3 000 000)

Kölcsönbe: Mateo Joseph (Leeds United), Marash Kumbulla (Roma)

Kölcsönből vissza: Siebe Van der Heyden (St. Pauli)

Távozott: Robert Navarro (Bilbao, i.), José Copete (Valencia, 3 600 000), Siebe Van der Heyden (Gent, 2 000 000), Dominik Greif (Lyon, 4 000 000)

Kölcsönből vissza: Valery Fernández (Girona), Chiquinho (Wolverhampton)

CA OSASUNA

Érkezett: Valentin Rosier (Leganés, i.), Víctor Munoz (Real Madrid, 5 000 000)

Kölcsönből vissza: Iker Benito (Mirandés)

Távozott: Unai García (Panetolikosz, i.), Pablo Ibánez (Alavés, i.), Rubén Pena (Leganés, i.), José Manuel Arnáiz (Granada, i.), Jesús Areso (Bilbao, 12 000 000)

Kölcsönből vissza: Bryan Zaragoza (Bayern München)

REAL MADRID

Érkezett: Dean Huijsen (Bournemouth, 62 500 000), Franco Mastantuono (River Plate, 45 000 000), Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 10 000 000), Álvaro Carreras (Benfica, 50 000 000)

Kölcsönből vissza: Álvaro Rodríguez (Getafe), Reinier (Granada)

Távozott: Jesús Vallejo (Albacete, i.), Luka Modric (Milan, i.), Lucas Vázquez (Leverkusen, i.), Jusszef Enríkez (Alavés, 3 000 000), Víctor Munoz (Osasuna, 5 000 000), Álvaro Rodríguez (Elche, 2 000 000), Reinier (Atlético Mineiro, i.)

Kölcsönbe: Mario Martín (Getafe)

REAL OVIEDO

Érkezett: Iljasz Csaira (Girona, k. u. v., 1 500 000), Brandon Domingues (Debrecen), Alberto Reina (Mirandés, i.), Luka Ilics (Crvena zvezda, 2 000 000), Josip Brekalo (Fiorentina, i.), Leander Dendoncker (Aston Villa, i.), Eric Bailly (Villarreal, i.)

Kölcsönbe: Salomón Rondón (Pachuca), Horatiu Moldovan (Atlético Madrid), David Carmo (Nottingham)

Kölcsönből vissza: Borja Sánchez (Burgos)

Távozott: Sebas Moyano (szl.), Alemao (Internacional), Santiago Colombatto (Club León), Federico Vinas (Club León), Jaime Seoane (Pachuca), Sebas Moyano (Zaragoza, i.), Paulino de la Fuente (Zaragoza, i.), Borja Sánchez (szerződését felbontották)

Kölcsönbe: Daniel Paraschiv (Leonesa)

FC SEVILLA

Érkezett: Gabriel Suazo (Toulouse, i.), César Azpilicueta (Atlético Madrid, i.)

Kölcsönbe: Odisszeasz Vlahodimosz (Newcastle United)

Kölcsönből vissza: Alfon González (Valencia), Adnan Januzaj (Las Palmas), Joan Jordán (Alavés), Kelechi Iheanacho (Middlesbrough)

Távozott: Suso (Cádiz, i.), Loic Badé (Leverkusen, 25 000 000), Stanis Idumbo (Monaco, 10 000 000)

Kölcsönbe: Rafa Mir (Elche), Nobel Mendy (Vallecano)

Kölcsönből vissza: Albert Sambi Lokonga (Arsenal), Saúl Níguez (Atlético Madrid)

REAL SOCIEDAD SAN SEBASTIÁN

Érkezett: Goncalo Guedes (Wolverhampton, 4 000 000)

Kölcsönbe: Duje Caleta-Car (Lyon, 500 000)

Kölcsönből vissza: Jon Karrikaburu (Santander), Jon Gorrotxategi (Mirandés), Carlos Fernández (Cádiz), Umar Sadiq (Valencia), Urko González de Zárate (Espanyol)

Távozott: Martín Zubimendi (Arsenal, 70 000 000), Jon Ander Olasagasti (Levante, 500 000), Urko González de Zárate (Espanyol, 5 000 000)

Kölcsönbe: Carlos Fernández (Mirandés), Jon Pacheco (Alavés)

Kölcsönből vissza: Najef Aguerd (West Ham)

FC VALENCIA

Érkezett: Dani Raba (Leganés, i.), José Copete (Mallorca, 3 600 000), Arnaut Danjuma (Villarreal, i.), Filip Ugrinic (Young Boys, 4 000 000), Baptiste Santamaria (Rennes, 2 000 000)

Kölcsönbe: Julen Agirrezabala (Bilbao, 1 000 000), Largie Ramazani (Leeds United)

Kölcsönből vissza: Alberto Marí (Zaragoza), Cenk Özkacar (Valladolid), Eray Cömert (Valladolid)

Távozott: Germán Valera (Elche, i.), Jaume Doménech (szl.), Yarek Gasiorowski (PSV, 9 800 000), Cristhian Mosquera (Arsenal, 15 000 000), Fran Pérez (Vallecano, 1 000 000), Hugo Guillamón (Hajduk Split, i.)

Kölcsönbe: Cenk Özkacar (1. FC Köln, 225 000)

Kölcsönből vissza: Max Aarons (Bournemouth), Iván Jaime (Porto), Umar Sadiq (Sociedad), Enzo Barrenechea (Aston Villa), Giorgi Mamardasvili (Liverpool), Rafa Mir (Sevilla)

RAYO VALLECANO

Érkezett: Augusto Batalla (River Plate, k. u. v., 1 600 000), Luiz Felipe (Marseille, i.), Fran Pérez (Valencia, 1 000 000)

Kölcsönbe: Gerard Gumbau (Granada), Jozhua Vertrouwd (Castellón), Nobel Mendy (Sevilla)

Távozott: Sergi Guardiola (Córdoba, i.), Aridane Hernández (szl.)

Kölcsönbe: Raúl de Tomás (Al-Vakrah)

Kölcsönből vissza: Gerard Gumbau (Granada), Adrián Embarba (Almería)

FC VILLARREAL

Érkezett: Alberto Moleiro (Las Palmas, 16 000 000), Tajon Buchanan (Inter, 9 000 000), Thomas Partey (Arsenal, i.), Santiago Mourino (Atlético Madrid, 10 000 000), Arnau Tenas (PSG, 2 500 000), Renato Veiga (Chelsea, 24 500 000), Tani Oluwaseyi (Minnesota United, 8 000 000)

Kölcsönbe: Rafa Marín (Napoli, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Jorge Pascual (Eibar), Adra Altimira (Leganés), Andrés Ferrari (St. Truiden), Arnaut Danjuma (Girona), Ramón Terrats (Getafe)

Távozott: Álex Baena (Atlético Madrid, 42 000 000), Andrés Ferrari (St. Truiden, 2 500 000), Kiko Femenía (Getafe, i.), Eric Bailly (Oviedo, i.), Raúl Albiol (szl.), Thierno Barry (Everton, 30 000 000), Arnaut Danjuma (Valencia, i.), Jorge Pascual (Granada, 500 000), Yéremy Pino (Crystal Palace, 30 000 000), Denis Suárez (Alavés, i.)

Kölcsönbe: Ramón Terrats (Espanyol)

Kölcsönből vissza: Tajon Buchanan (Inter)

AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK

REAL VALLADOLID

ÉRKEZETT: Guille Bueno (Dortmund, 200 000), Julien Ponceau (Lorient, i.), Pablo Tomeo (Mirandés, i.), Iván Alejo (APOEL Nikosia, i.)

Kölcsönből vissza: Víctor Meseguer (Santander), Stipe Biuk (Hajduk Split)

TÁVOZOTT: Raúl Moro (Ajax, 11 000 000), Mamadou Sylla (Al-Rijad, i.), Luis Pérez (Gaziantep, i.), Darwin Machís (szl.)

Kölcsönből vissza: Eray Cömert (Valencia), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Antonio Candela (Venezia), Joseph Aidoo (Celta Vigo), Cenk Özkacar (Valencia), Karl Hein (Arsenal)

UD LAS PALMAS

ÉRKEZETT: Cristian Gutiérrez (Eibar, 800 000), Jeremía Recoba (Club Nacional, 645 000), Edward Cedeno (Potros del Este Panama, 500 000), Jesé (Johor, i.)

Kölcsönbe: Milos Lukovics (Strasbourg), Lorenzo Amatucci (Fiorentina)

Kölcsönből vissza: Sory Kaba (Elche)

TÁVOZOTT: Alberto Moleiro (Villarreal, 16 000 000), Scott McKenna (Dinamo Zagreb, i.), Álex Munoz (Almería, i.), Javi Munoz (Getafe, i.), Jasper Cillessen (NEC, i.), Oli McBurnie (Hull City, i.), José Campana (szl.)

Kölcsönből vissza: Stefan Bajcetic (Liverpool), Andy Pelmard (Clermont Foot), Dário Essugo (Sporting CP), Fábio Silva (Wolverhampton), Adnan Januzaj (Sevilla)

CD LEGANÉS

ÉRKEZETT: Benjamin Pauwels (Cambuur, 1 300 000), Marvel (Real Madrid, 800 000), Gonzalo Melero (Almería, 650 000), Sebastián Figueredo (Montevideo Wanderers, 200 000), Rubén Pena (Osasuna, i.)

TÁVOZOTT: Yan Diomande (RB Leipzig, 20 000 000), Matija Nasztaszics (Al-Ula, i.), Sergio González (Al-Rijad, i.), Yvan Neyou (Getafe, i.), Renato Tapia (Al-Vaszl, i.), Valentin Rosier (Osasuna, i.), Marko Dmitrovics (Espanyol, i.), Dani Raba (Valencia, i.), Javi Hernández (Al-Arabi, i.), Óscar Rodríguez (szl.), Munir El-Haddadi (szl.), Darko Brasanac (szl.)

Kölcsönből vissza: Borna Barisic (Trabzonspor), Adria Altimira (Villarreal)

Vastaggal az utolsó két nap átigazolásai.