Golovin Vlagyimir: Inkább gólokat akartunk lőni, és semmi mással nem foglalkozni

„Örülünk, hogy nem sérült meg senki. A Vivinek van egy kis húzódása, de nem komoly. Az első félidőben betartottuk, amit beszéltünk: a védekezésben lezártuk a területeket. Volt egy-két hiba a beálló ellen, de elégedett vagyok. A második félidőre rátérve nehéz így játszani, amikor ilyen nagy különbség van a két csapat. Inkább gólokat akartunk lőni, és semmi mással nem foglalkozni. Örülök, hogy így alakult, megyünk tovább” – nyilatkozta Golovin Vlagyimir.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya hozzátette: „Elégedett vagyok. Amit beszéltük, azt teljesítettük. Aki valaha kézilabdázott, az tudja, ha ekkora különbség van a két fél között, akkor nem a taktikára koncentrálsz, hanem gólokat akarsz lőni.”

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

B-csoport ('s-Hertogenbosch)

MAGYARORSZÁG–IRÁN 47–13 (27–7)

’s-Hertogenbosch, 1100 néző. V: Budzak, Zahradnik (szlovákok)

MAGYARORSZÁG: JANURIK – Grosch 1, Klujber 5, Vámos P. 2, Tóvizi 2, Kuczora 3 (2), MÁRTON G. 9. Csere: BUKOVSZKY (kapus), Bordás R. 1, ALBEK 6, Simon P. 3, Csíkos 2 (1), Falusi-Udvardi 3, HÁRSFALVI 7, Faragó Lea 2, Szmolek 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

IRÁN: Halili – Karimi 3 (1), Badvi 3, Sahszavari 1, Kudzarifarahani, Kijaniara, Noruzi. Csere: Afsari (kapus), Merih 2, Vatan 1, Hoszeini, Gahremani, Ejzadgasb 1, Hafez, Radzsabi 2, Rahmanian. Szövetségi kapitány: Ana Teixeira Seabra

Az eredmény alakulása. 3. p.: 4–0. 10. p.: 8–3. 19. p.: 17–3. 24. p.: 21–6. 36. p.: 32–8. 47. p.: 36–12. 52. p.: 42–12

Kiállítások: 0, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 2/1