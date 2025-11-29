Nemzeti Sportrádió

Golovin Vlagyimir: Inkább gólokat akartunk lőni, és semmi mással nem foglalkozni

2025.11.29. 22:11
Golovin Vlagyimir elégedetten értékelt a magyar válogatott győzelme után (Fotó: Árvai Károly)
női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 Golovin Vlagyimir női kézilabda-vb magyar női kézilabda-válogatott női kézilabda-vilábajnokság
Mint ismert, a magyar női kézilabda-válogatott az Irán elleni 34 gólos győzelemmel folytatta szereplését a női kézilabda-világbajnokságon szombat este. A meccs után a mieink szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir elégedetten értékelt az M4 Sportnak.

„Örülünk, hogy nem sérült meg senki. A Vivinek van egy kis húzódása, de nem komoly. Az első félidőben betartottuk, amit beszéltünk: a védekezésben lezártuk a területeket. Volt egy-két hiba a beálló ellen, de elégedett vagyok. A második félidőre rátérve nehéz így játszani, amikor ilyen nagy különbség van a két csapat. Inkább gólokat akartunk lőni, és semmi mással nem foglalkozni. Örülök, hogy így alakult, megyünk tovább” – nyilatkozta Golovin Vlagyimir.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya hozzátette: „Elégedett vagyok. Amit beszéltük, azt teljesítettük. Aki valaha kézilabdázott, az tudja, ha ekkora különbség van a két fél között, akkor nem a taktikára koncentrálsz, hanem gólokat akarsz lőni.”

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
B-csoport ('s-Hertogenbosch)
MAGYARORSZÁG–IRÁN 47–13 (27–7)
’s-Hertogenbosch, 1100 néző. V: Budzak, Zahradnik (szlovákok)
MAGYARORSZÁG: JANURIK – Grosch 1, Klujber 5, Vámos P. 2, Tóvizi 2, Kuczora 3 (2), MÁRTON G. 9. Csere: BUKOVSZKY (kapus), Bordás R. 1, ALBEK 6, Simon P. 3, Csíkos 2 (1), Falusi-Udvardi 3, HÁRSFALVI 7, Faragó Lea 2, Szmolek 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
IRÁN: Halili – Karimi 3 (1), Badvi 3, Sahszavari 1, Kudzarifarahani, Kijaniara, Noruzi. Csere: Afsari (kapus), Merih 2, Vatan 1, Hoszeini, Gahremani, Ejzadgasb 1, Hafez, Radzsabi 2, Rahmanian. Szövetségi kapitány: Ana Teixeira Seabra
Az eredmény alakulása. 3. p.: 4–0. 10. p.: 8–3. 19. p.: 17–3. 24. p.: 21–6. 36. p.: 32–8. 47. p.: 36–12. 52. p.: 42–12
Kiállítások: 0, ill. 6 perc
Hétméteresek: 4/3, ill. 2/1

Kézilabda
2 órája

A magyar válogatott meg sem állt 47 gólig Irán ellen a világbajnokságon

Irány a középdöntő, immár legalább két ponttal!
    
A B-CSOPORT ÁLLÁSA
1. MAGYARORSZÁG2

2

73–30+434
2. Svájc2

2

59–33+264
3. Szenegál2

2

41–51–100
4. Irán2

2

22–81–590

 

