A Flamengo negyedszer nyerte meg a Libertadores-kupát

A Palmeiras és a Flamengo is negyedik Libertadores-kupa-elsőségéért küzdött, a Sao Pauló-i és a riói csapat Limában csapott össze a legrangosabb dél-amerikai kupasorozat döntőjében.

A mérkőzés egyetlen gólját a korábban a Real Madridban, a Manchester Cityben és a Juventusban is megforduló Danilo szerezte, aki Giorgian de Arrascaeta labdáját fejelte a kapuba.

Filipe Luis vezetőedző csak 2024-ben vette át a Flamengót, de a korábbi remek Atlético Madrid-balhátvéd már a negyedik elsőségére vezette a csapatot: 2024-ben Brazil Kupát, az idén pedig brazil Szuperkupát és riói állami bajnokságot is nyert a Libertadores-kupa megnyerése előtt.

Ez volt sorozatban a hetedik döntő, amelyet brazil csapat nyert meg, és Brazília 25. győzelmével utolérte Argentínát, a Flamengo pedig első brazil csapaként jutott el négy győzelemig.

LIBERTADORES-KUPA, DÖNTŐ

Palmeiras (brazil)–Flamengo (brazil) 0–1 (Danilo, 67.)