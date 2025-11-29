Európai kézilabdaligák: Lukács három gólt és 11 gólpasszt jegyzett az Elverumban

A liga honlapja szerint a válogatott irányító csapattársa, Máthé Dominik szintén három találattal zárt.

Fazekas Gergő három, Szita Zoltán és Ilic Zoran két-két góllal vette ki a részét a címvédő és listavezető Orlen Wisla Plock 35–30-as hazai győzelméből a PGE Wybrzeze Gdansk ellen a lengyel bajnokságban.

A spanyol élvonalban a Rebi BM Cuenca otthon 31–31-es döntetlent játszott a Frigoríficos del Morrazóval. A hazaiaknál Tóth Rajmond öt, a vendégeknél Ludmán Marcell két gólt lőtt. Jánosi Tamás bemutatkozott, de gólt nem szerzett a Tubos Aranda Villa de Arandában, amely 28–22-re kikapott a Fraikin BM Granollers otthonában.

Palasics Kristóf hét, Bartucz László négy védést mutatott be az MT Melsungenben – Sipos Adrián hiányzott a keretből –, amely 26–26-os döntetlent játszott a Göppingen otthonában a német élvonalban. Leimeter Csaba négy gólja és Nagy Benedek hét védése ellenére a Balingen-Weilstetten 30–29-re kikapott a Bayer Dormagen otthonában a német másodosztályban.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a Dunaszerdahely 45–18-ra nyert a HK Sokol Bánovce nad Bebravou otthonában a női Szlovák Kupa negyeddöntőjében. Élő Beatrix nyolc, Woth Viktória négy, Pénzes Mónika, Bánfai Kíra és Komlós Eszter három-három góllal járult hozzá a továbbjutáshoz.