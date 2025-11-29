Női kéziseink szerint ezt vihetjük magunkkal az Irán elleni 34 gólos sikerből

Az első félidőben 53 százalékkal védő Janurik Kinga elárulta, két-három társával is van egy bevett köszönésük, amely idővel már babonává is vált, így ezúttal a kimaradó Papp Nikolettával a távolból „mutogatták el” egymásnak a meccs kezdése előtt.

„Az eredmény szempontjából könnyű meccsről beszélhetünk, viszont nagyon nehéz is ilyen ellenféllel játszani, nem tudjuk, hogy mikor mit fognak csinálnak, mikor fognak lőni. Ezen túl nagyon kellett vigyáznunk magunkra, nehogy utánunk nyúljanak. Sajnáljuk, hogy a második percben megsérült az egyik iráni játékos, reméljük, nem súlyos” – mondta a Ferencváros kapusa már a meccsre áttérve.

„Hogy mit vihetünk magunkkal egy ilyen mérkőzésből? Először is a mosolyunkat, aztán ahogy örültünk egymásnak, és ahogy védekeztünk. Csapatként a legfontosabb, hogy egymást segítsük, és sokat számít az is, hogy mindenki szerepet kapott és sikerélménnyel gazdagodott. Várjuk a hétfői, Svájc elleni mecset, eddig is lépcsőfokról lépcsőfokra építkeztünk. Minden meccsen próbálunk valamiben javulni, ami előzőleg nem sikerült. A csoportdöntőn is a jó védekezés lesz a legfontosabb.”

Szmolek Apollónia számára Irán ellen jött el a pillanat, hogy világversenyen is bemutatkozzon a felnőttválogatottban:

„Még mindig hihetetlen, hogy itt vagyok, nagyon hálás vagyok érte, hogy pályára is léphettem egy vébén – mondta csillogó szemekkel lapunknak az Esztergom beállója. – Szerintem gyerekként minden kézilabdázó erről álmodik, én is megingathatatlanul hittem benne. Azt szoktam mondani, hogy Isten csodákra képes, ha az ember bízik benne, és mindent meg is tesz érte.”

Szmolek hozzátette, a feszített ritmusba próbálnak belecsempészni szabadidős programokat, és „angyalkáznak” is egymás között. „Húztunk neveket egymás között, és a vébé alatt titkos ajándékokkal lepjük meg a másikat. Nem csak egy csapat vagyunk, hanem egy nagyon jó közösség is.”

Az Irán elleni meccsről elmondta, hogy megtisztelték az ellenfelet, miközben elsősorban a saját játékukra figyeltek, hogy a védekezésbe több lábmunkát vigyenek bele.

„A csoportmérkőzésekre ugyanolyan hangsúlyt fordítunk, ugyanaz a protokoll, mint a torna későbbi szakaszában – értékelt a két gólig jutó Csíkos Luca. – Sikerült felvinnünk a pályára a mentális fókuszt, ami az eredményen is meglátszik. Már az első perctől fogva nagyon agresszív volt a védekezésünk, és a támadásunk is kreatív volt, sok indításgólt tudtunk lőni, ami kifejezetten pozitív. Most játszom először világbajnokságon, ez volt az első meccsem, nagyon jó volt a pályán lenni. Kifejezetten örülök neki, hogy sikerült gólt is szereznem, de a védekezésen is nagy hangsúly van. Sokat segítettek a lányok, hogy utóbbiban is hozzá tudjak tenni. Úgy érzem, hogy kezdek ebbe a közegbe beilleszkedni és egyre inkább megtalálom a helyem”

A második félidőben kilenc védést bemutató Bukovszky Anna pedig így foglalta össze a mérkőzést. „A meccs előtti este tudtam meg, hogy keretben leszek, nagyon örültem neki, reménykedtem benne, hogy pályára is fogok lépni, minden percét élveztem a pályán töltött időnek, hálás vagyok, hogy ennyi lehetőséget kaptam. Nagyon kellett koncentrálni az iráni támadások alatt, mert ütemtelen lövéseket irányítottak a kapura, olyan helyekről lőttek, ahonnan nem megszokott. Ugyanolyan komolyan vettük, mint bármelyik másik meccset, nem akartuk félvállról venni, mert ez is egy lépcsőfok volt a céljaink felé. Hogy benne maradok-e a keretben, Vova döntése lesz, ha még lehetőséget kapok, ugyanúgy minden tőlem telhetőt meg fogok tenni.”