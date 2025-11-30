NBA: Nikola Jokics 26 ponttal segítette a Sunst legyőző Nuggetset

Nemzeti Sportrádió

2025.11.30.
Nikola Jokics és Jordan Goodwin párharca (Fotó: Getty Images)
A Denver Nuggets fölényes győzelmet aratott a Phoenix Suns vendégeként az NBA szombati játéknapján: Michael Malone együttese 130–112-re diadalmaskodott, elsősorban kiváló távoli dobóformájának köszönhetően.

Az AP News beszámolója szerint a denveri pontgyártást Nikola Jokics vezette 26 ponttal; a szerb klasszis hibátlanul dobott mezőnyből (7/7), emellett 10 gólpasszt és 9 lepattanót is begyűjtött, így hajszállal maradt le idei 11. tripla duplájáról. Jamal Murray 24 ponttal segítette a címvédőt.

A Nuggets a harmadik negyed végére 96–85-re elhúzott, ekkor nyolc távolit is elsüllyesztett. A Suns rövid időre visszajött kilencre, ám a vendégek egy 12–0-s futással újra megnyugtató előnyt építettek ki (110–89), és innen már nem engedték ki a kezükből a találkozót. A denveriek ezzel gyorsan javítottak a San Antoniótól elszenvedett pénteki vereség után. A Phoenix viszont továbbra is küszködik, utóbbi négy mérkőzéséből hármat is elveszített.

KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Minnesota Timbervolwes–Boston Celtics 119–115
Charlotte Hornets–Toronto Raptors 118–111 – hosszabbításban
Indiana Pacers–Chicago Bulls 103–101
Miami Heat–Detroit Pistons 135–138
Milwaukee Bucks–Brookly Nets 116–99
Golden State Warriors–New Orleans Pelicans 104–96
Phoenix Suns–Denver Nuggets 112–130
Los Angeles Clippers–Dallas Mavericks 110–114

 

Ezek is érdekelhetik