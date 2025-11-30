NBA: Nikola Jokics 26 ponttal segítette a Sunst legyőző Nuggetset

Az AP News beszámolója szerint a denveri pontgyártást Nikola Jokics vezette 26 ponttal; a szerb klasszis hibátlanul dobott mezőnyből (7/7), emellett 10 gólpasszt és 9 lepattanót is begyűjtött, így hajszállal maradt le idei 11. tripla duplájáról. Jamal Murray 24 ponttal segítette a címvédőt.

A Nuggets a harmadik negyed végére 96–85-re elhúzott, ekkor nyolc távolit is elsüllyesztett. A Suns rövid időre visszajött kilencre, ám a vendégek egy 12–0-s futással újra megnyugtató előnyt építettek ki (110–89), és innen már nem engedték ki a kezükből a találkozót. A denveriek ezzel gyorsan javítottak a San Antoniótól elszenvedett pénteki vereség után. A Phoenix viszont továbbra is küszködik, utóbbi négy mérkőzéséből hármat is elveszített.

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Minnesota Timbervolwes–Boston Celtics 119–115

Charlotte Hornets–Toronto Raptors 118–111 – hosszabbításban

Indiana Pacers–Chicago Bulls 103–101

Miami Heat–Detroit Pistons 135–138

Milwaukee Bucks–Brookly Nets 116–99

Golden State Warriors–New Orleans Pelicans 104–96

Phoenix Suns–Denver Nuggets 112–130

Los Angeles Clippers–Dallas Mavericks 110–114