Fontos meccsekről marad le sérülés miatt az FC Barcelona támadója

A katalán klub csütörtöki tájékoztatása szerint Fermín López a jobb vádliján szenvedett sérülést, emiatt a következő két hétben pihenésre lesz szüksége, és nem állhat csapata rendelkezésére. Ez idő alatt az FC Barcelona az Alavés, az Atlético Madrid és a Real Betis ellen lép pályára a La Ligában, az Eintracht Frankfurt ellen pedig a Bajnokok Ligájában.

Fermín egyébként csapata Chelsea elleni hétközi BL-mérkőzésén sérült meg. A találkozót a katalán sztárcsapat 3–0-ra elveszítette.

Jó hír ugyanakkor a Barcelona-szurkolóknak, hogy az együttes másik meghatározó játékosa, Pedri hamarosan visszatérhet: a spanyol válogatott karmestere a csütörtöki edzésen már a csapattársaival dolgozott, és várhatóan a szombati, Alavés elleni bajnokin ismét számolhat vele Hansi Flick vezetőedző.