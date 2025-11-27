Nemzeti Sportrádió

Fontos meccsekről marad le sérülés miatt az FC Barcelona támadója

2025.11.27. 16:10
Fermín López (Fotó: Getty Images)
Sérülés miatt két hétig nem állhat csapata rendelkezésére a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő FC Barcelona támadója, Fermín López.

A katalán klub csütörtöki tájékoztatása szerint Fermín López a jobb vádliján szenvedett sérülést, emiatt a következő két hétben pihenésre lesz szüksége, és nem állhat csapata rendelkezésére. Ez idő alatt az FC Barcelona az Alavés, az Atlético Madrid és a Real Betis ellen lép pályára a La Ligában, az Eintracht Frankfurt ellen pedig a Bajnokok Ligájában.

Fermín egyébként csapata Chelsea elleni hétközi BL-mérkőzésén sérült meg. A találkozót a katalán sztárcsapat 3–0-ra elveszítette. 

Jó hír ugyanakkor a Barcelona-szurkolóknak, hogy az együttes másik meghatározó játékosa, Pedri hamarosan visszatérhet: a spanyol válogatott karmestere a csütörtöki edzésen már a csapattársaival dolgozott, és várhatóan a szombati, Alavés elleni bajnokin ismét számolhat vele Hansi Flick vezetőedző.

 

 

